Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt nyugdíj Orbán Viktor

Nyugdíjbotrány: Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba, kijelölte az utat (VIDEÓ)

2025. november 01. 10:21

A miniszterelnök szerint most van itt az ideje a 14. havi nyugdíjnak.

2025. november 01. 10:21
null

A 14. havi nyugdíj bevezetéséről szólva Orbán Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett: 2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, mert az előző kormányok csökkentették a nyugdíjak értékét, és elvették a 13. havi nyugdíjat. A kormánypártok kötöttek egy szövetséget a nyugdíjasokkal, ami arról szól, hogy soha többé nem fordulhat elő Magyarországon amíg nemzeti kormány van, és Orbán Viktor a miniszterelnök, hogy a nyugdíjak veszítenek az értékükből. Amennyit tudnak, emelnek, és visszaadják a 13. havi nyugdíjat.

Ezt is ajánljuk a témában

„Vért izzadtak”, de a 13. havi nyugdíjat vissza tudták adni, és szükséges a 14. havi is – mondta a miniszterelnök, jelezve: a nyugdíjrendszeren belül ugyanakkor nem szeretne változásokat, mert minden jó ötlet, morálisan is helyes belső változtatás a nyugdíjrendszeren belül legalább annyi, de inkább több igazságtalanságot termel, mint amennyit orvosolna.

Orbán Viktor szerint jobb, ha a nyugdíjrendszer összes tagjának azonos arányban emelnek nyugdíjat, mint ha valamelyik csoportot kiválasztják és előnyben részesítik. Ezért folyamatosan emelni kell a nyugdíjakat

 – szögezte le.

Ezt is ajánljuk a témában

A béremelésekre kitérve a kormányfő kiemelte: a szociális szférában 2010-ben bruttó 137 ezer forint volt a dolgozók jövedelme, most 400-450 ezer forint közt van a legtöbb emberé, az átlag pedig 500 ezernél van. A béremelés óriási dolog ahhoz képest, hogy 2010-ben 137 ezer forinton álltunk, és közben a háború blokkolja a gazdasági növekedést – mutatott rá.

Azt mondta: a 14. havi nyugdíjra is az mondják a tiszások, a DK-sok, a közgazdászok, hogy annak nem most van az ideje. „De, most van az ideje, és meg is kell csinálni”, az a kérdés, hány lépésben tudják ezt bevezetni a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan. Ennek a pontos forgatókönyvén dolgoznak a szakemberek – közölte a miniszterelnök.

Mit akar a Tisza?

Mint ismert, a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Hogy milyen változásokat terveznek a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyar Péterék, arra az olyan, tiszás szakértők által elmondottak alapján lehet következtetni, mint Petschnig Mária Zita és Simonovits András.

Az általuk elmondottak alapján a Tisza Párt 

  • eltörölné a Nők 40-et és a 13. havi nyugdíjat, 
  • csökkentené a nyugdíjakat, 
  • valamint a legmagasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetne ki.

Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek. Itt vannak a bizonyítékok

Íme, ezek a „soha el nem hangzott mondatok” az „általuk nem ismert emberek” szájából.

 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. november 01. 10:57
Bástya elvtárs szarban van…mindent beíger…😂😂😂😂
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 01. 10:46
Rottyon a teljes libbcsikommcsi bagázs.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 01. 10:33
csupan 1 ut van az ut a bortonbe
Válasz erre
2
0
kimirszen
2025. november 01. 10:28
csulak 2025. november 01. 10:27 Mit ajánl Magyar Péter? A boszorkány változtatott át tapírból csulává?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!