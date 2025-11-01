Nyugdíjbotrány: Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba, kijelölte az utat (VIDEÓ)

A béremelésekre kitérve a kormányfő kiemelte: a szociális szférában 2010-ben bruttó 137 ezer forint volt a dolgozók jövedelme, most 400-450 ezer forint közt van a legtöbb emberé, az átlag pedig 500 ezernél van. A béremelés óriási dolog ahhoz képest, hogy 2010-ben 137 ezer forinton álltunk, és közben a háború blokkolja a gazdasági növekedést – mutatott rá.

Azt mondta: a 14. havi nyugdíjra is az mondják a tiszások, a DK-sok, a közgazdászok, hogy annak nem most van az ideje. „De, most van az ideje, és meg is kell csinálni”, az a kérdés, hány lépésben tudják ezt bevezetni a 13. havi nyugdíj bevezetéséhez hasonlóan. Ennek a pontos forgatókönyvén dolgoznak a szakemberek – közölte a miniszterelnök.

Mit akar a Tisza?