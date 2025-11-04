Ft
11. 04.
kedd
üzenet Budapest forradalom Orbán Viktor

November 4: ezt üzente Orbán Viktor az '56-os forradalom leverésének évfordulóján

2025. november 04. 07:33

A miniszterelnök Facebook-oldalán tette közzé üzenetét.

2025. november 04. 07:33
null

Orbán Viktor miniszterelnök november 4-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján Facebook-oldalán tett közzé rövid üzenetet: 

Gloria victis!”

azaz „Dicsőség a legyőzötteknek!”.

November 4. a magyar történelem egyik legtragikusabb napja. 1956-ban ezen a napon léptek be a szovjet csapatok Budapestre, hogy leverjék a forradalmat és a szabadságharcot. A harcokban több ezren vesztették életüket, és sokakat elhurcoltak vagy bebörtönöztek. A nap máig a szabadságért vívott küzdelem emlékét őrzi, a vesztesek hősiességét pedig a „Gloria victis!” – „Dicsőség a legyőzötteknek” – gondolata foglalja össze.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

 

