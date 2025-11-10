„Tegnap este beültem a barátaimmal meginni valamit, hogy élménybeszámolót tartsak nekik a washingtoni útról. Amikor megérkeztem, a mellettem lévő asztalnál épp a Trump–Orbán-csúcsról beszéltek. Az egyik srác azt mondta a haverjának, hogy a Telexen azt olvasta: a Fehér Ház hivatalosan is megerősítette, hogy Magyarország csak egy évre kapott mentességet az amerikai energiaszankciók alól.

Nem kellett több, odaszóltam neki, hogy nyissa meg a cikket, és olvassa el, mire hivatkozva állítják ezt. Természetesen egy névtelen „tisztviselő” volt a forrás, hivatalos közlemény nem érkezett az amerikaiaktól ezzel kapcsolatban. Mondtam neki, ne hagyja magát megtéveszteni: én a helyszínen voltam, és a találkozó után első kézből kaptam ezzel ellentétes információkat. Az ezzel kapcsolatos első álhírt terjesztő BBC vezetője pedig épp most mondott le az álhírbotrányaik miatt.

Majd viccesen megjegyeztem: még ha igaz is lenne az egyéves időkorlát, az csak még inkább azt indokolná, hogy Orbán Viktorra szavazzon, hiszen egy év múlva csak ő tudná elintézni a további mentességet. Ezután ugyan megilletődött a srác, de láthatóan elgondolkodott a dolgon.”