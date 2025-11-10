Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház Magyarország trump

Még ha igaz is lenne az egyéves időkorlát, az csak még inkább azt indokolná, hogy Orbán Viktorra szavazzon

2025. november 10. 06:56

Ezután ugyan megilletődött a srác, de láthatóan elgondolkodott a dolgon.

2025. november 10. 06:56
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Tegnap este beültem a barátaimmal meginni valamit, hogy élménybeszámolót tartsak nekik a washingtoni útról. Amikor megérkeztem, a mellettem lévő asztalnál épp a Trump–Orbán-csúcsról beszéltek. Az egyik srác azt mondta a haverjának, hogy a Telexen azt olvasta: a Fehér Ház hivatalosan is megerősítette, hogy Magyarország csak egy évre kapott mentességet az amerikai energiaszankciók alól.

Nem kellett több, odaszóltam neki, hogy nyissa meg a cikket, és olvassa el, mire hivatkozva állítják ezt. Természetesen egy névtelen „tisztviselő” volt a forrás, hivatalos közlemény nem érkezett az amerikaiaktól ezzel kapcsolatban. Mondtam neki, ne hagyja magát megtéveszteni: én a helyszínen voltam, és a találkozó után első kézből kaptam ezzel ellentétes információkat. Az ezzel kapcsolatos első álhírt terjesztő BBC vezetője pedig épp most mondott le az álhírbotrányaik miatt.

Majd viccesen megjegyeztem: még ha igaz is lenne az egyéves időkorlát, az csak még inkább azt indokolná, hogy Orbán Viktorra szavazzon, hiszen egy év múlva csak ő tudná elintézni a további mentességet. Ezután ugyan megilletődött a srác, de láthatóan elgondolkodott a dolgon.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
civilina-2
2025. november 10. 08:47
"...Magyarország csak egy évre kapott mentességet az amerikai energiaszankciók alól." Lemaradtam valamiről? Egy év múlva tengerpartunk lesz?
Válasz erre
1
1
Ne szájalj
2025. november 10. 08:15
Tegnap az RTL-en is volt egy megmondo ember, aki szerint Trump barmikor felmondhatja az mentesseget. Azzal o sem szamolt, hogy valoban meg is teszi, ha rosszul szavazunk. A kerdes utana mar csak az, hogy MP-ek honnan fognak szenhidrogeneket beszerezni, es mennyiert. Na meg hogy hogyan jutnak el hozzank. Ezert nem tartom kizartnak, hogy van egy egy eves korlat. Bar bizom benne, hogy a haboru addigra befejezodik.
Válasz erre
2
0
states-2
2025. november 10. 07:31
A kommunista csürhét szerte a világon, de leginkább itthon és Brüsszelben az agyvérzés kerülgeti. Ez mindennél jobban bizonyítja a találkozó sikerét.
Válasz erre
8
0
llnnhegyi
2025. november 10. 07:31
Világhírű brit etika, III. KÁROLY, BBC SAJTÓ, BORIS JOHNSON... Mind rottyon vannak!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!