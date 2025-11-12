Mol: megrongálták a vezetéket, a rendőrség azonnal közleményt adott ki

Orbán Viktor nagy szívességet tett Szlovákiának: Trump döntése Ficoéknak is kedvezhet
A magyar kormány a MOL-csoportra kért és kapott felmentést a szankciók alól, ami a szlovák hálózat ellátását is lehetővé teszi.
A baleset idején ugyan nem folyt szállítás a vezetékben, de mivel az mindig feltöltött állapotban van, a sérülés következtében üzemanyag szivárgott a talajba.
Fehérvár közelében megsérült egy MOL-vezeték Szabadbattyán térségében – számolt be az FMC.hu.
A baleset Lajostelep pusztán, lakott területen kívül történt, amikor egy külsős munkát végző gép véletlenül megsértette a MOL Dél-Dunántúli terméktávvezetékét.
A rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést, és automatikusan lezárta a vezetéket. A MOL tájékoztatása szerint a baleset idején ugyan nem folyt szállítás a vezetékben, de mivel az mindig feltöltött állapotban van, a sérülés következtében üzemanyag szivárgott a talajba.
A MOL szakemberei haladéktalanul a helyszínre vonultak, és a hatóságokkal együttműködve megkezdték a szükséges helyreállítási munkálatokat. A rendőrség közleménye szerint november 11-én délután, Szabadbattyán és Belsőbáránd közötti területen egy férfi öntözőrendszer telepítése során sértette meg a vezeték egyik szakaszát, ami üzemanyagszivárgást okozott.
