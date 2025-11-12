Mol: megrongálták a vezetéket, a rendőrség azonnal közleményt adott ki

Fehérvár közelében megsérült egy MOL-vezeték Szabadbattyán térségében – számolt be az FMC.hu.

A baleset Lajostelep pusztán, lakott területen kívül történt, amikor egy külsős munkát végző gép véletlenül megsértette a MOL Dél-Dunántúli terméktávvezetékét.

A rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést, és automatikusan lezárta a vezetéket. A MOL tájékoztatása szerint a baleset idején ugyan nem folyt szállítás a vezetékben, de mivel az mindig feltöltött állapotban van, a sérülés következtében üzemanyag szivárgott a talajba.