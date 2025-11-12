Ft
Lajostelep rendőrség Szabadbattyán MOL

Mol: megrongálták a vezetéket, a rendőrség azonnal közleményt adott ki

2025. november 12. 11:57

A baleset idején ugyan nem folyt szállítás a vezetékben, de mivel az mindig feltöltött állapotban van, a sérülés következtében üzemanyag szivárgott a talajba.

2025. november 12. 11:57
null

Fehérvár közelében megsérült egy MOL-vezeték Szabadbattyán térségében – számolt be az FMC.hu.

A baleset Lajostelep pusztán, lakott területen kívül történt, amikor egy külsős munkát végző gép véletlenül megsértette a MOL Dél-Dunántúli terméktávvezetékét.

A rendszer azonnal érzékelte a nyomásesést, és automatikusan lezárta a vezetéket. A MOL tájékoztatása szerint a baleset idején ugyan nem folyt szállítás a vezetékben, de mivel az mindig feltöltött állapotban van, a sérülés következtében üzemanyag szivárgott a talajba.

A MOL szakemberei haladéktalanul a helyszínre vonultak, és a hatóságokkal együttműködve megkezdték a szükséges helyreállítási munkálatokat. A rendőrség közleménye szerint november 11-én délután, Szabadbattyán és Belsőbáránd közötti területen egy férfi öntözőrendszer telepítése során sértette meg a vezeték egyik szakaszát, ami üzemanyagszivárgást okozott.

A nyitókép illusztráció: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Upuaut
2025. november 12. 14:13
A vezeték el van ásva? Meg csak úgy valaki a nagyvilágba elkezd csatornát ásni? Engedély, térkép?
NokiNokedli
•••
2025. november 12. 13:01 Szerkesztve
Vajon melyik rosszabb? Az üzemanyagszivárgás, vagy az adatszivárgás? 🤔 Ja, mi a helyzet a finomító robbanással (robbantással?).
Tippmann-M4-223
2025. november 12. 12:48
Véletlenül................................azért megmogyoróznám én azt a "külsü munkás"-t
