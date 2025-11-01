Előállt a farbával az RTL: bedobták a köztudatba Magyar Péter javaslatát – nem teszik zsebre, amit Kocsis Mátétól kaptak
„Szánalmas kétszínűség. Igazi libsi tempó” – jegyezte meg a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva.
„Magyar a Fidesz mesterséges intelligenciával manipulált kampányvideói után reagált pánikszerűen az etikai kódex ötletével. Magyart »eltalálták«, s vége a sérthetetlenség mítoszának, így beijedt. Az etikai kódexe szinte pontról pontra arról szól, amit ő maga nem tart be. A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva. A demokratikus ellenzék külön szégyene, hogy Dobrev ezt üdvözli.”
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP