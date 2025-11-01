Ft
Magyart „eltalálták”, s vége a sérthetetlenség mítoszának

2025. november 01. 20:29

A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva.

2025. november 01. 20:29
Bartus László
Bartus László
Facebook

„Magyar a Fidesz mesterséges intelligenciával manipulált kampányvideói után reagált pánikszerűen az etikai kódex ötletével. Magyart »eltalálták«, s vége a sérthetetlenség mítoszának, így beijedt. Az etikai kódexe szinte pontról pontra arról szól, amit ő maga nem tart be. A magyar politikai élet szégyene, hogy a gátlástalanság immár kódexbe van foglalva. A demokratikus ellenzék külön szégyene, hogy Dobrev ezt üdvözli.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

Búvár Kund
2025. november 01. 20:45
Lacikám! Már Klára is? ? Mi lesz veled te Gyurcsány árva??? 😢😁
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. november 01. 20:38
"reagált pánikszerűen az etikai kódex ötletével" Poloska Peti szerintem ezt az ötletet is a Fidesztől lopta.
Válasz erre
0
0
