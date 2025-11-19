Magyar Péterék nagy bajban vannak – Ceglédi és Hont elmondták, milyen súlyos belső problémákról árulkodik a Tisza jelöltállítása

Magyar Péterék máris magyarázkodnak: totális káosz és gyors lebukás a tiszás jelöltbemutatókban
Ahogy Konok Péter fogalmazott Boda Tímea esetében: „valahogy fél egy és fél hét között áthangolódott a körzete, megváltoztak kötődései és a céljai”.
Még az utolsó utáni pillanatokban is összevissza pakolgatták a tiszás jelölteket, több megyei jogú városban pedig nem találtak helyi embert, ezért máshonnan kellett ejtőernyőztetni. Ez pedig arról árulkodik, hogy van egy nagy gond a Tisza háza táján.
„Annyira látványos, hogy a szereplők egy része az vatta.
Nálunk, Bács 05-ben indul az egyik tiszás fővárosi közgyűlési tag”
– jegyezte meg Ceglédi Zoltán politikai elemző az ATV ÖT című műsorában a Tisza Párt jelölt-jelötjeiről.
„Akit eredetileg ráadásul Kecskemétre ejtőernyőzetettek volna és úgy kapta meg Kiskunhalast” – fűzte hozzá a mellette ülő Hont András.
Ceglédi erre rámutatott, „Vannak olyan leírások (a jelöltek szöveges bemutatkozása a Facebook-on – a szerk.), ahol ezt nem is korrigálták, tehát az újpalotai egyik jelölt az eredetileg talán még Óbudáról írt szépeket, aztán azóta kellett javítani.”
„Szekszárdon elindul egy paksi, dombóváron egy kolozsvári (...), szemlátomást az utolsó utáni percig kellett valahogy, valamilyen módon puzzle-t játszani a jelöltekkel, hogy meglegyen a kirakat” – fogalmazott Hont, aki szerint
az, hogy a Tisza megyei jogú városokban nem talált három olyan embert, aki ott lakik és dolgozik, arra utal, hogy nagyon nagy káderutánpótlási gondjai voltak a pártnak a jelöltállításkor.
Mint ismert: hétfő éjjel sorra kerültek fel a Tisza Párt előválasztási jelöltaspiránsainak bemutatkozó szövegei, ám ezek közül legalább nyolcnál érdemi változtatások történtek percekkel a publikálást követően. A módosításokból jól látszik, hogy több jelölt esetében bizonytalan volt, pontosan melyik egyéni választókerületben indul – egyes szövegekben teljes kerületi leírások cserélődtek ki.
Ahogy Konok Péter fogalmazott például Boda Tímea esetében:
valahogy fél egy és fél hét között áthangolódott a körzete, megváltoztak kötődései és a céljai”.
Az utólagos kerületcserékről és Magyar Péterék magyarázkodásáról ebben a cikkünkben olvashat bővebben.
Az ÖT teljes adását alább nézheti meg:
