„Magyar Péter reakcióiban is a választók erkölcsi felháborodását igyekszik mozgósítani – nem véletlenül vádolja hamisítással a fideszes politikust, hiszen az ilyen cselekedet erkölcsileg is elítélendő. A megszégyenülésnek ugyanakkor határt szab, hogy a Tisza elnöke maga is élt már a mesterséges intelligencia eszközeivel: a Fidesz rendre felemlegeti, hogy hónapokkal ezelőtt éppen Magyar Péter oldalán jelent meg egy AI-videó, amelyben Orbán Viktor szájába adtak olyan mondatokat, amelyeket valójában nem mondott, igaz, akkor a posztban feltüntették, hogy mesterséges intelligenciával előállított tartalomról van szó.

A politikai kommunikációnak még viszonylag járatlan területen járunk, ezért egyelőre nehéz pontosan megítélni, milyen hatással lehetnek az AI-videók és a deepfake-felvételek a magyar politikára, illetve a fél év múlva esedékes országgyűlési választás kimenetelére.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a választói magatartást a mesterséges intelligencia megjelenése előtt sem egy-egy botrány vagy kampányelem formálta döntően, és valószínűleg most sem lesz ez másként.

A megélhetési kérdések, a politikusok hitelessége vagy annak hiánya, a szimpátia és antipátia, a kormányzással való elégedettség, illetve a közhangulat továbbra is meghatározó tényezők maradnak.

Másfelől a Fidesz vezetői – élükön Orbán Viktorral – helyesen ismerték fel, hogy Magyar Péterhez képest lemaradtak a közösségi média használatában, és ezt nemcsak a »digitális harcosokkal« és a polgári körök online újraélesztésével, hanem akár ilyen típusú videókkal is igyekeznek ellensúlyozni. Minél több emberhez jut el az az üzenet, hogy a Tisza Párt a nyugdíjasok kárára cselekedne, annál jobb a kormánypártnak. Lehet ezen felháborodni, de a választások megnyerése mindennél fontosabb.”