Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikus Tisza Párt csapda tapasztalat Magyar Péter eszköz Orbán Viktor mesterséges intelligencia

Magyar Péter belelépett a Fidesz csapdájába

2025. november 02. 11:40

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a választói magatartást a mesterséges intelligencia megjelenése előtt sem egy-egy botrány vagy kampányelem formálta döntően.

2025. november 02. 11:40
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Magyar Péter reakcióiban is a választók erkölcsi felháborodását igyekszik mozgósítani – nem véletlenül vádolja hamisítással a fideszes politikust, hiszen az ilyen cselekedet erkölcsileg is elítélendő. A megszégyenülésnek ugyanakkor határt szab, hogy a Tisza elnöke maga is élt már a mesterséges intelligencia eszközeivel: a Fidesz rendre felemlegeti, hogy hónapokkal ezelőtt éppen Magyar Péter oldalán jelent meg egy AI-videó, amelyben Orbán Viktor szájába adtak olyan mondatokat, amelyeket valójában nem mondott, igaz, akkor a posztban feltüntették, hogy mesterséges intelligenciával előállított tartalomról van szó.

A politikai kommunikációnak még viszonylag járatlan területen járunk, ezért egyelőre nehéz pontosan megítélni, milyen hatással lehetnek az AI-videók és a deepfake-felvételek a magyar politikára, illetve a fél év múlva esedékes országgyűlési választás kimenetelére.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a választói magatartást a mesterséges intelligencia megjelenése előtt sem egy-egy botrány vagy kampányelem formálta döntően, és valószínűleg most sem lesz ez másként.

A megélhetési kérdések, a politikusok hitelessége vagy annak hiánya, a szimpátia és antipátia, a kormányzással való elégedettség, illetve a közhangulat továbbra is meghatározó tényezők maradnak.

Másfelől a Fidesz vezetői – élükön Orbán Viktorral – helyesen ismerték fel, hogy Magyar Péterhez képest lemaradtak a közösségi média használatában, és ezt nemcsak a »digitális harcosokkal« és a polgári körök online újraélesztésével, hanem akár ilyen típusú videókkal is igyekeznek ellensúlyozni. Minél több emberhez jut el az az üzenet, hogy a Tisza Párt a nyugdíjasok kárára cselekedne, annál jobb a kormánypártnak. Lehet ezen felháborodni, de a választások megnyerése mindennél fontosabb.”

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

Kapcsolódó vélemény

undefined

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

Ő meg az etikai kódex, persze. Mint a cápa és a vegán menü...

A hét pofátlansága, hogy éppen Magyar Péter magyaráz átszellemülten valami etikai kódexről, amelyet szerinte a választási kampányban mindenkinek be kellene tartania.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 02. 14:07
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 02. 13:18
Híg fosban evezgető szarfejű pöcs..
Válasz erre
1
0
dryanflowd-
•••
2025. november 02. 13:16 Szerkesztve
"Lehet ezen felháborodni, de a választások megnyerése mindennél fontosabb – Lásd MTI: "Orbán minden módon kedvében jár Putyinnak" pbs.twimg.com/media/F8rNjtPW4AADuHI?format=jpg&name=900x900 (ha szeretne többet látni, regisztráljon)
Válasz erre
2
2
Perczel Éva
2025. november 02. 13:08
NAT már össze-vissza Agyarozta, és Ti-Sza Árt-ozta magát! Ahová ő süllyedt onnan nem lehet visszakúszni az ember lét semelyik szintjére sem!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!