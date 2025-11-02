„A hét pofátlansága, hogy éppen Magyar Péter magyaráz átszellemülten valami etikai kódexről, amelyet szerinte a választási kampányban mindenkinek be kellene tartania.

Ő meg az etikai kódex, persze. Mint a cápa és a vegán menü...

Komolyan ott tartunk, hogy ez a gyémántfokozatú árokásó, ez a toxikus közéleti bántalmazó, ez a betegesen hazudozó, mindenkit becsmérlő manipulátor papol erkölcsről, meg politikai moralitásról? Éppen ő? És közben nem röhögi el magát.

Mondjuk mi sem, mert sajnos pontosan emlékszünk minden egyes vállalhatatlan közéleti abúzusra, napi hazugságra, álhírkeltő hergelésre, rágalmazó személyeskedésre, amit ez a szemfényvesztő elkövetett már a magyar társadalom egésze ellen. S mindeközben ez a hipokrita Cipolla-imitátor – szavai légüres terében – a szeretetről, árokbetemetésről, össztársadalmi összeborulásról recitál.”