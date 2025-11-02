Ft
11. 02.
vasárnap
cápa Tisza Párt manipulátor imitátor erkölcs etikai kódex moralitás Magyar Péter

Ő meg az etikai kódex, persze. Mint a cápa és a vegán menü...

2025. november 02. 08:37

A hét pofátlansága, hogy éppen Magyar Péter magyaráz átszellemülten valami etikai kódexről, amelyet szerinte a választási kampányban mindenkinek be kellene tartania.

2025. november 02. 08:37
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„A hét pofátlansága, hogy éppen Magyar Péter magyaráz átszellemülten valami etikai kódexről, amelyet szerinte a választási kampányban mindenkinek be kellene tartania.

Ő meg az etikai kódex, persze. Mint a cápa és a vegán menü... 

Komolyan ott tartunk, hogy ez a gyémántfokozatú árokásó, ez a toxikus közéleti bántalmazó, ez a betegesen hazudozó, mindenkit becsmérlő manipulátor papol erkölcsről, meg politikai moralitásról? Éppen ő? És közben nem röhögi el magát.

Mondjuk mi sem, mert sajnos pontosan emlékszünk minden egyes vállalhatatlan közéleti abúzusra, napi hazugságra, álhírkeltő hergelésre, rágalmazó személyeskedésre, amit ez a szemfényvesztő elkövetett már a magyar társadalom egésze ellen. S mindeközben ez a hipokrita Cipolla-imitátor – szavai légüres terében – a szeretetről, árokbetemetésről, össztársadalmi összeborulásról recitál.” 

Nyitókép: Képernyőfotó

csulak
2025. november 02. 10:50
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
csulak
2025. november 02. 10:50
a telefontolvaj aki az EP vedelmebe menekul a bortontol, az beszel etikarol ! jol jellemzi ez is ,hogy milyen agyhalottak a szavazoi es milyen melyre sullyedt a baloldal
nyafika
2025. november 02. 10:44
Lesz még áprilisban csontig benyalás Dobrevnek, Lyobbiknak, MiTanyásoknak...ennyit erről a szarfaszú kreténről.
nyafika
2025. november 02. 10:42
Köpedék a szektás hüvelygombás vén kurva csürhéjével együtt...
