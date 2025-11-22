„Tarr Zoltán aggódik a magyar kultúráért. Bizonyos dolgokért picit megkésve, az általa fölemlegetett Magyar Művészeti Akadémiát 2011-ben hozták létre köztestületként, Hoffmann Rózsa ténykedése meg 2010-ben kezdődött, szóval mindez akkor történt, amikor Tarr még vígan pillogott ki Balog Zoltán farpofái közül.

Amit pedig Krasznahorkai könyveiről ír, nettó marhaság, egyszerűen nincs elég kinyomtatva belőlük.