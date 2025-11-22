Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott
Közel az igazság pillanata.
Amit pedig Krasznahorkai könyveiről ír, nettó marhaság, egyszerűen nincs elég kinyomtatva belőlük.
„Tarr Zoltán aggódik a magyar kultúráért. Bizonyos dolgokért picit megkésve, az általa fölemlegetett Magyar Művészeti Akadémiát 2011-ben hozták létre köztestületként, Hoffmann Rózsa ténykedése meg 2010-ben kezdődött, szóval mindez akkor történt, amikor Tarr még vígan pillogott ki Balog Zoltán farpofái közül.
No, de hagyjuk is, igazából csak annyit szeretnék mondani a neofita kultúrharcosnak, hogy kicsit hitelesebb lenne, ha a következő fölbőszülése előtt megtanulná helyesen leírni Esterházy nevét.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás