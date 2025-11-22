Ft
11. 23.
vasárnap
Hitelesebb lenne, ha Tarr Zoltán a következő fölbőszülése előtt megtanulná leírni Esterházy nevét

2025. november 22. 20:14

Amit pedig Krasznahorkai könyveiről ír, nettó marhaság, egyszerűen nincs elég kinyomtatva belőlük.

2025. november 22. 20:14
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Tarr Zoltán aggódik a magyar kultúráért. Bizonyos dolgokért picit megkésve, az általa fölemlegetett Magyar Művészeti Akadémiát 2011-ben hozták létre köztestületként, Hoffmann Rózsa ténykedése meg 2010-ben kezdődött, szóval mindez akkor történt, amikor Tarr még vígan pillogott ki Balog Zoltán farpofái közül. 

Amit pedig Krasznahorkai könyveiről ír, nettó marhaság, egyszerűen nincs elég kinyomtatva belőlük. 

No, de hagyjuk is, igazából csak annyit szeretnék mondani a neofita kultúrharcosnak, hogy kicsit hitelesebb lenne, ha a következő fölbőszülése előtt megtanulná helyesen leírni Esterházy nevét.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Élő Éva
2025. november 23. 06:38
Széles értelmiségi ismeretségi körömben többen magas tudományos fokozatokkal rendelkezők sem olvastak egy betű Krasznahorkait sem, kivéve egy semmire sem használható kékharisnya középkorú hölgyeményt. Mea culpa, /én vétkem/ én sem jutottam még hozzá, bár vessenek ezért a vérmókusok elé. De ígérem, hogy a nagy karácsonyi ámokfutás után majd próbálkozom.
Válasz erre
3
0
csicseriborso3
2025. november 23. 06:34
...
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. november 23. 06:26
A TISZA párton kultúrát számon kérni lehetetlen, nincs nekik. Elég ránézni Magyar 🐒 🐓 Júdás Péterre a TISZA párt őrjöngő elnökére, aki bunkó a javából.
Válasz erre
5
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 22. 22:15
» Sróf 2025. november 22. 22:03 Tarr Zoltán pedig még el is meséli, hogy hergelje a még náluk is sötétebb tiszás prolikat.« Akik utoljára 1986-ban jártak könyvesboltban, amikor Szutyejev Vidám mesék c. kötetét vitték haza széles mosollyal az arcukon. Egyébként a nyomorultéletű Tarr Zoltánnak üzenem, hogy a Libri üzletek készletei online lekérdezhetők, árulnak e-bookot, és gyors kiszállítással dolgoznak. A sztori ugyanis, amit előadott, a tipik plázasuttyó esete, aki már nem tudja mire elbaszni a pénzét, ezért végső elkeseredésében bemegy egy könyvesboltba. Aki ugyanis célirányosan megy oda, az vagy már lekérte vagy lefoglalta átvételre a kívánt tételt és nem a polcot böngészi.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!