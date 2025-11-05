„A Tisza a napokban egy botrányos esemény kapcsán került a figyelem középpontjába: a párt mobilalkalmazásából a felhasználók százezreinek személyes adatai szivárogtak ki. A Mandiner értesülései szerint a rendszerhez már a hivatalos megjelenés előtt ukrán és amerikai felhasználók is hozzáfértek, tesztelési jogosultsággal. A botrány kapcsán nyilatkozott Magyar Péterr az ATV műsorában, ahol meglepő, de nem először hallott tágabb politikai kontextusba próbálta helyezni a történteket.

A Tisza Párt elnöke az Egyenes Beszédben Szőllősi Györgyinek nyilatkozva az alábbi magyarázatot fűzte az adatszivárgási ügyhöz(a videón 8:47-től):

»Talán érdemes azt is idehozni, hogy miért is zajlik ez az egész botrány, amit a Fidesz kreált? Azért mert a miniszterelnök úr először, a múlt héten szembesült a valóságos helyzettel. Erről nem szoktak beszélni, a miniszterelnök elől eddig eltitkolták a valós adatokat. Azt is lehet tudni, belsős információkból, hogy Lázár János jött arra rá, hogy nem valós közvélemény-kutatási adatokat adnak a miniszterelnöknek. És most elvégeztek egy 5000 fős nagymintás kutatást, és abból kijött, hogy 10 vagy 11%-kal vezet a Tisza. És ezt odaadták a magyar miniszterelnöknek, aki szembesült azzal, hogy ő fair körülmények között nem fogja tudni megnyerni ezt a választást.«

Miközben Magyar Péter tényként hivatkozik »belsős információkra«, semmiféle konkrét bizonyítékot, vagy forrást nem nevez meg.

A kontextus így inkább egy előre gyártott védekezési narratívának tűnik, amely a felelősség elhárítását szolgálja — az adatszivárgásról szóló vita helyett a kormány vélt törvénysértéseit és rettegését helyezve a közéleti beszéd középpontjába.