Udvarol-e Dobrev Klára Magyar Péternek és miért veszélyes ez?
Dobrev Klára azzal, hogy legitimálta Magyar hazug kódexét, magára rántotta az egész etikai kérdést.
Magyar Péter ciklikusan újra elmeséli ugyanazt a történetet.
„A Tisza a napokban egy botrányos esemény kapcsán került a figyelem középpontjába: a párt mobilalkalmazásából a felhasználók százezreinek személyes adatai szivárogtak ki. A Mandiner értesülései szerint a rendszerhez már a hivatalos megjelenés előtt ukrán és amerikai felhasználók is hozzáfértek, tesztelési jogosultsággal. A botrány kapcsán nyilatkozott Magyar Péterr az ATV műsorában, ahol meglepő, de nem először hallott tágabb politikai kontextusba próbálta helyezni a történteket.
A Tisza Párt elnöke az Egyenes Beszédben Szőllősi Györgyinek nyilatkozva az alábbi magyarázatot fűzte az adatszivárgási ügyhöz(a videón 8:47-től):
»Talán érdemes azt is idehozni, hogy miért is zajlik ez az egész botrány, amit a Fidesz kreált? Azért mert a miniszterelnök úr először, a múlt héten szembesült a valóságos helyzettel. Erről nem szoktak beszélni, a miniszterelnök elől eddig eltitkolták a valós adatokat. Azt is lehet tudni, belsős információkból, hogy Lázár János jött arra rá, hogy nem valós közvélemény-kutatási adatokat adnak a miniszterelnöknek. És most elvégeztek egy 5000 fős nagymintás kutatást, és abból kijött, hogy 10 vagy 11%-kal vezet a Tisza. És ezt odaadták a magyar miniszterelnöknek, aki szembesült azzal, hogy ő fair körülmények között nem fogja tudni megnyerni ezt a választást.«
Miközben Magyar Péter tényként hivatkozik »belsős információkra«, semmiféle konkrét bizonyítékot, vagy forrást nem nevez meg.
A kontextus így inkább egy előre gyártott védekezési narratívának tűnik, amely a felelősség elhárítását szolgálja — az adatszivárgásról szóló vita helyett a kormány vélt törvénysértéseit és rettegését helyezve a közéleti beszéd középpontjába.
Az adatvédelmi incidensek esetében az a bevett szokás, hogy ilyenkor az adatgazda mihamarabb vizsgálatot indít arról, hogy miként is történt a szivárgás.
Magyar ráadásul nem először fűzi fel politikai gondolatait arra a drámai fejleményre, hogy a miniszterelnök végre szembesült a közvéleménykutatási adatokkal: március 6-án egy, az Index által is szemlézett Facebook-posztjában így fogalmazott:
»Most, hogy Orbánék megkapták a legfrissebb közvélemény-kutatási adatokat, eldöntötték, hogy hatósági eszközökkel próbálják ellehetetleníteni, hogy a TISZA egy választáson győzze le a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét.«
A döbbenetnek meg is lettek a következményei:
»A miniszterelnök utasította a NAV, az Állami Számvevőszék és a Rendőrség vezetőit, hogy minden eszközt vessenek be a TISZA kriminalizálásáért és a választásokon való indulásunk ellehetetlenítéséért. Lesz itt minden: kihallgatás, házkutatás és minden, amit a propaganda felhasználhat a lejáratásunkra.«
Ezek a kijelentések sem akkor, sem azóta nem nyertek megerősítést hivatalos eljárás vagy dokumentált bizonyíték formájában, ahogy a mostani adatszivárgási ügyre adott magyarázat sem.
Magyar Péter a jelek szerint ciklikusan újra elmeséli ugyanazt a történetet
– mindig az aktuális botrányhoz igazítva: a »most szembesült Orbán a valósággal«-alapvetés, amely egyszerre hivatott dramatizálni a politikai helyzetet és mártírszerepből elterelni a figyelmet a Tisza számára kellemetlen történésekről.”
