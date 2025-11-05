Ft
Tisza botrány Magyar Péter

Hányszor szembesül Orbán Viktor első alkalommal a közvélemény-kutatási adatokkal? – Magyar Péter újrahasznosított politikai története

2025. november 05. 15:23

Magyar Péter ciklikusan újra elmeséli ugyanazt a történetet.

2025. november 05. 15:23
null
Sugár Kristóf
Faktum

„A Tisza a napokban egy botrányos esemény kapcsán került a figyelem középpontjába: a párt mobilalkalmazásából a felhasználók százezreinek személyes adatai szivárogtak ki. A Mandiner értesülései szerint a rendszerhez már a hivatalos megjelenés előtt ukrán és amerikai felhasználók is hozzáfértek, tesztelési jogosultsággal. A botrány kapcsán nyilatkozott  Magyar Péterr az ATV műsorában, ahol meglepő, de nem először hallott tágabb politikai kontextusba próbálta helyezni a történteket. 

A Tisza Párt elnöke az Egyenes Beszédben Szőllősi Györgyinek nyilatkozva az alábbi magyarázatot fűzte az adatszivárgási ügyhöz(a videón 8:47-től):

»Talán érdemes azt is idehozni, hogy miért is zajlik ez az egész botrány, amit a Fidesz kreált? Azért mert a miniszterelnök úr először, a múlt héten szembesült a valóságos helyzettel. Erről nem szoktak beszélni, a miniszterelnök elől eddig eltitkolták a valós adatokat. Azt is lehet tudni, belsős információkból, hogy Lázár János jött arra rá, hogy nem valós közvélemény-kutatási adatokat adnak a miniszterelnöknek. És most elvégeztek egy 5000 fős nagymintás kutatást, és abból kijött, hogy 10 vagy 11%-kal vezet a Tisza. És ezt odaadták a magyar miniszterelnöknek, aki szembesült azzal, hogy ő fair körülmények között nem fogja tudni megnyerni ezt a választást.«

Miközben Magyar Péter tényként hivatkozik »belsős információkra«, semmiféle konkrét bizonyítékot, vagy forrást nem nevez meg. 

A kontextus így inkább egy előre gyártott védekezési narratívának tűnik, amely a felelősség elhárítását szolgálja — az adatszivárgásról szóló vita helyett a kormány vélt törvénysértéseit és rettegését helyezve a közéleti beszéd középpontjába.

Magyar ráadásul nem először fűzi fel politikai gondolatait arra a drámai fejleményre, hogy a miniszterelnök végre szembesült a közvéleménykutatási adatokkal: március 6-án egy, az Index által is szemlézett Facebook-posztjában így fogalmazott:

»Most, hogy Orbánék megkapták a legfrissebb közvélemény-kutatási adatokat, eldöntötték, hogy hatósági eszközökkel próbálják ellehetetleníteni, hogy a TISZA egy választáson győzze le a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét.«

A döbbenetnek meg is lettek a következményei:

»A miniszterelnök utasította a NAV, az Állami Számvevőszék és a Rendőrség vezetőit, hogy minden eszközt vessenek be a TISZA kriminalizálásáért és a választásokon való indulásunk ellehetetlenítéséért. Lesz itt minden: kihallgatás, házkutatás és minden, amit a propaganda felhasználhat a lejáratásunkra.«

Ezek a kijelentések sem akkor, sem azóta nem nyertek megerősítést  hivatalos eljárás vagy dokumentált bizonyíték formájában, ahogy a mostani adatszivárgási ügyre adott magyarázat  sem.

Magyar Péter a jelek szerint ciklikusan újra elmeséli ugyanazt a történetet 

– mindig az aktuális botrányhoz igazítva: a »most szembesült Orbán a valósággal«-alapvetés, amely egyszerre hivatott dramatizálni a politikai helyzetet és mártírszerepből elterelni a figyelmet a Tisza számára kellemetlen történésekről.”

Nyitókép: Faktum

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

csulak
2025. november 05. 16:30
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Marhagulya
2025. november 05. 16:22
Na de min csodálkozunk? Ebből áll az egész ember, sőt az egész élete. Mivel egy irányítás mániás, arrogáns, nárcisztikus véglény, ezért Ő nem hibázhat. Konteókat gyárt, még ha ugyan azokat is arra, hogy elfedje a teljes, normális emberek számára egyértelmű, alkalmatlanságát bármihez is. Teljesen mind1 miről van szó, azonnal az eddigi panelekhez nyúl és vádol mindenkit, csak nehogy be kellejen vallania, hogy "sorry én voltam a barom". Itt ezt látjuk sokan ebben az országban, na de hogy ezt nem mindenki látja, azért az katasztrófa. Ha el kellene készíteni a totálisan alkalmatlan ember szobrát, akkor őróla nyugodtan mintázhatnák. Semmihez sem ért, sőt, még ahhoz sem.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. november 05. 15:57
Szegény Gyurcsányt Péter már a "leghazugabb" címtől is megfosztotta!
Válasz erre
3
0
Búvár Kund
2025. november 05. 15:53
Terel, terel és terel. Hisz még jelöltjei sincsennek. Se jelöltek, se aktivisták. Bummm! Ott a fal. Marad a szarevő butapest.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!