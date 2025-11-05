„Az adatvédelmi incidensek esetében az a bevett szokás (már a magánszektorban), hogy ilyenkor az adatgazda mihamarabb vizsgálatot indít arról, hogy miként is történt a szivárgás, erről pedig részletes (technikai) tájékoztatót ad, majd közli, hogy milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy a felhasználóik adatai a jövőben biztonságban legyenek. Ez lenne a szakmai minimum, aminek hiányában a felhasználók többé nem bíznak meg az adott cégben.

Ehhez képest mindenképpen nóvum, amit Magyarék csinálnak, vagyis hogy ilyesfajta szakmai kommunikációt nem végeznek,

helyette a teljes politikai letámadást folytatják, és egyenesen külföldi titkosszolgálatokról beszélnek. Ezt a politikai labdát csapta le Orbán Viktor, amikor egyenesen nemzetbiztonsági vizsgálatot rendelt el az ügyben, mintegy megragadva az ügy hivatalos keretezésének lehetőségét.

Erre a Tisza Párt már úgy reagált, hogy a miniszterelnök túltolta a viccet, és bár előző nap még azt követelte, hogy a nemzetbiztonság védje meg az adataikat, újabban már azt pedzegette, hogy az úgymond állampárti hivatal vizsgálatának függetlenségében nem bíznak, de majd ők felállítanak egy Digitális Védelmi Minisztériumot. Vagy mit.”