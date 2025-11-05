Ft
11. 05.
szerda
Tisza Párt Tisza-adatbotrány adatvédelem Magyar Péter

Baljós árnyak és sötét mágia – egy adatszivárgás margójára

2025. november 05. 14:32

Az adatvédelmi incidensek esetében az a bevett szokás, hogy ilyenkor az adatgazda mihamarabb vizsgálatot indít arról, hogy miként is történt a szivárgás.

2025. november 05. 14:32
null
Nefelejcs Gergő
Nefelejcs Gergő
Öt

„Az adatvédelmi incidensek esetében az a bevett szokás (már a magánszektorban), hogy ilyenkor az adatgazda mihamarabb vizsgálatot indít arról, hogy miként is történt a szivárgás, erről pedig részletes (technikai) tájékoztatót ad, majd közli, hogy milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy a felhasználóik adatai a jövőben biztonságban legyenek. Ez lenne a szakmai minimum, aminek hiányában a felhasználók többé nem bíznak meg az adott cégben.

Ehhez képest mindenképpen nóvum, amit Magyarék csinálnak, vagyis hogy ilyesfajta szakmai kommunikációt nem végeznek, 

helyette a teljes politikai letámadást folytatják, és egyenesen külföldi titkosszolgálatokról beszélnek. Ezt a politikai labdát csapta le Orbán Viktor, amikor egyenesen nemzetbiztonsági vizsgálatot rendelt el az ügyben, mintegy megragadva az ügy hivatalos keretezésének lehetőségét.

Erre a Tisza Párt már úgy reagált, hogy a miniszterelnök túltolta a viccet, és bár előző nap még azt követelte, hogy a nemzetbiztonság védje meg az adataikat, újabban már azt pedzegette, hogy az úgymond állampárti hivatal vizsgálatának függetlenségében nem bíznak, de majd ők felállítanak egy Digitális Védelmi Minisztériumot. Vagy mit.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

