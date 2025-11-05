„Peti, Peti! Te kis balf…ácán” – Kocsis Máté szerint egy háborúban álló ország kezébe kerülhettek magyar állampolgárok személyes adatai

„Peti, Peti! Te kis balf…ácán” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint Magyar Péter október eleje óta tisztában volt azzal, hogy mintegy 200 ezer magyar állampolgár adatai kerültek illetéktelen kezekbe, ám mindezt eltitkolta, és hallgatásával veszélybe sodorta az érintetteket.

A posztban Kocsis Máté „emeletes bohócnak” és „kétszínű majomnak” nevezte a Tisza-vezért hangsúlyozva, hogy az adatvédelmi felelősség szószólójaként posztolt, miközben tudomása volt a botrányról.

Posztolgattál az adatvédelemről, és még akkor is kábítottad a szektát az applikáció megbízhatóságával, amikor már tudtad, hogy nagy baj van”

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy a gond okozta károk nem elhanyagolhatóak: egy háborúban álló ország kezébe kerülhettek magyar állampolgárok személyes adatai.