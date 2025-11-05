Ft
11. 05.
szerda
Kocsis Máté botrány Magyar Péter

„Peti, Peti! Te kis balf…ácán” – Kocsis Máté szerint egy háborúban álló ország kezébe kerülhettek magyar állampolgárok személyes adatai

2025. november 05. 13:56

„Posztolgattál az adatvédelemről, és még akkor is kábítottad a szektát az applikáció megbízhatóságával, amikor már tudtad, hogy nagy baj van” – fogalmazott a fideszes politikus.

2025. november 05. 13:56
null

„Peti, Peti! Te kis balf…ácán” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint Magyar Péter október eleje óta tisztában volt azzal, hogy mintegy 200 ezer magyar állampolgár adatai kerültek illetéktelen kezekbe, ám mindezt eltitkolta, és hallgatásával veszélybe sodorta az érintetteket.

A posztban Kocsis Máté „emeletes bohócnak” és „kétszínű majomnak” nevezte a Tisza-vezért hangsúlyozva, hogy az adatvédelmi felelősség szószólójaként posztolt, miközben tudomása volt a botrányról. 

Posztolgattál az adatvédelemről, és még akkor is kábítottad a szektát az applikáció megbízhatóságával, amikor már tudtad, hogy nagy baj van” 

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy a gond okozta károk nem elhanyagolhatóak: egy háborúban álló ország kezébe kerülhettek magyar állampolgárok személyes adatai.

A politikus hangsúlyozta, hogy a botrány rámutat Magyar Péter „lúzerségére, kétszínűségére, arroganciájára és megbízhatatlanságára”, és arra, hogy a közvélemény egyre inkább megkérdőjelezi hitelességét.

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

tapir32
•••
2025. november 05. 14:51 Szerkesztve
Behívót már kaptak? Vagy csak simán elhurcolják őket. Végül is, háború pártiak önként is mehetnének.
kulszek
2025. november 05. 14:42
Tiszaapp ! Tapasztalja meg Ön is a friss cseber illatának összetartó erejét ! A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
dundi-fan3
2025. november 05. 14:40
"egy háborúban álló ország kezébe kerülhettek magyar állampolgárok személyes adatai" Nem. Mivel nyilvánosan elérhetővé tette valaki az adatbázis, így nem csak egy háborúban álló ország kezébe kerül(het)tek, hanem jó eséllyel mindenki letöltötte, aki él és mozog, és ez a feladata.
llnnhegyi
2025. november 05. 14:23
Kocsis Máté frakcióvezető! Remek írás! Mondtam már, hogy Ön felér, egy kpl. tényfeltáró újságíró szerkesztőséggel. ===================✓ Magyar 🐒 🐒 🐒 🐒 🐒 🐒. 🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒. Júdás Péter !
