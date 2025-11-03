Ft
Tisza Párt zsebmessiás etikai kódex Magyar Péter

Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

2025. november 03. 05:45

Magyar Péter etikai kódexet szeretne létrehozni.

2025. november 03. 05:45
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az összeomlás szélén Magyar Péter és a Tisza Párt. A zsebmessiás teljesen kifogyott az ötletekből, legújabb agymenésén már tényleg csak nevetni lehet.

Szentirályi Alexandra rávilágított a lényegre: – Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét – mutatott rá a politikus  közösségi oldalán.

A budapesti Fidesz elnöke mindezt azzal kapcsolatban írt, hogy Magyar Péter etikai kódexet szeretne létrehozni. A Tisza Párt elnöke azért akarja ezt létrehozni, mert nem tetszik neki az, amilyen módszerekkel elmondják róla az igazságot. A saját tettei és az, hogy megvezeti a követőit, továbbra sem zavarják.”

