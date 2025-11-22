Ez nem jó ómen a Tiszának: Magyar Péterék már megint olyan hibát követtek el, mint a négy évvel ezelőtti ellenzék

Ez a tiszás „szabadság”: nem tud visszalépni az egyik jelölt, ezért inkább besorol a riválisa mögé
Nagy Zoltán a Veszprém 01-es számú választókerületben döntött úgy, hogy eláll a megmérettetéstől.
Újabb informatikai baki a Tisza Pártban.
Regisztrációs probléma léphetett fel a Tisza Párt előválasztási rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a párt közösségi oldalára – vette észre a Magyar Nemzet.
Regisztráció hiányában nem lehet szavazni, a kommentek szerint pedig a lakcímkártya feltöltésével van a gond, azt nem fogadja el a rendszer, volt, akit le is tiltott emiatt.
A párt erre úgy reagált: folyamatosan küldik a hibajelzéseket a fejlesztőknek, akik dolgoznak a megoldáson. „Egyelőre túlterhelt a rendszer, többünknek sem sikerült” – közölte a párt a hivatalos közösségi oldalán.
Ezek szerint tehát
a panaszos problémája nem egyedi, hanem tömegesen előforduló gondról van szó. A többes szám első személyben megfogalmazott válaszból az derül ki, hogy a párt Facebook-oldalának kezelője is így járt
– állapította meg a Magyar Nemzet.
Nem jó ómen a Tisza Párt számára, hogy
négy éve hasonló történt ellenzéki előválasztáson.
A Magyar Nemzet felelevenítette,
akkor az előválasztás első fordulóján a voksolás hamar káoszba fulladt, mivel az előválasztás honlapja az indulást követően folyamatosan hibaüzeneteket írt ki.
Nagy valószínűséggel adatvédelmi incidensről van szó, mert az adatbiztonság sérült”
– közölte akkor Péterfalvi Attila az előválasztási rendszer összeomlásáról. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke elmondta: „ha az előválasztási rendszer összeomlása egy olyan incidensnek minősül, amely érint személyes adatokat is, akkor azt be kell jelenteni az adatvédelmi hatósághoz, és azonnal el kell kezdeni a hiba kijavítását”.