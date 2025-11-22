Ft
Tisza Párt Péterfalvi Attila ellenzék előválasztás

Ez nem jó ómen a Tiszának: Magyar Péterék már megint olyan hibát követtek el, mint a négy évvel ezelőtti ellenzék

2025. november 22. 10:22

Újabb informatikai baki a Tisza Pártban.

2025. november 22. 10:22
null

Regisztrációs probléma léphetett fel a Tisza Párt előválasztási rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a párt közösségi oldalára – vette észre a Magyar Nemzet.

Regisztráció hiányában nem lehet szavazni, a kommentek szerint pedig a lakcímkártya feltöltésével van a gond, azt nem fogadja el a rendszer, volt, akit le is tiltott emiatt.

A párt erre úgy reagált: folyamatosan küldik a hibajelzéseket a fejlesztőknek, akik dolgoznak a megoldáson. „Egyelőre túlterhelt a rendszer, többünknek sem sikerült” – közölte a párt a hivatalos közösségi oldalán.

Ezek szerint tehát 

a panaszos problémája nem egyedi, hanem tömegesen előforduló gondról van szó. A többes szám első személyben megfogalmazott válaszból az derül ki, hogy a párt Facebook-oldalának kezelője is így járt 

– állapította meg a Magyar Nemzet.

Nem jó ómen a Tisza Párt számára, hogy 

négy éve hasonló történt ellenzéki előválasztáson.

A Magyar Nemzet felelevenítette, 

akkor az előválasztás első fordulóján a voksolás hamar káoszba fulladt, mivel az előválasztás honlapja az indulást követően folyamatosan hibaüzeneteket írt ki.

Nagy valószínűséggel adatvédelmi incidensről van szó, mert az adatbiztonság sérült” 

– közölte akkor Péterfalvi Attila az előválasztási rendszer összeomlásáról. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke elmondta: „ha az előválasztási rendszer összeomlása egy olyan incidensnek minősül, amely érint személyes adatokat is, akkor azt be kell jelenteni az adatvédelmi hatósághoz, és azonnal el kell kezdeni a hiba kijavítását”.
 

 

remi
2025. november 22. 12:53
Mondjuk annak aki feltölti ezeknek a leszkennelt lakcímkártyáját már alapvetően is komoly baj van a felfogóképességével, szal pont azt fogja kapni amit érdemel, ha netán a selyemmajom befut. A gond ezzel csak az, hogy mindenki más is. Az, hogy ilyen adat"szivárgási" botrányok sora után még mindig vannak olyanok akik önként és dalolva szkennelik az adataikat a selyemmajomnak az azt mutatja, hogy értelmi fogyatékosokból nem szenvedünk hiányt.
Dunhill67
•••
2025. november 22. 12:50 Szerkesztve
de,ez a legjobb ómen......mert pont úgy fognak járni mint az "elődeik"....vagy még "úgyabbul"...."A párt erre úgy reagált: folyamatosan küldik a hibajelzéseket a fejlesztőknek, akik dolgoznak a megoldáson. Egyelőre túlterhelt a rendszer, többünknek sem sikerült” .....hát...hoholiában most épp mással vannak elfoglalva:)
Szerintem
•••
2025. november 22. 12:50 Szerkesztve
Mert csak gyorsan összedobnak valami bugos szart és ez még hagyján, de le se tesztelik, ki se próbálják. Ilyen lenne az a tiszafostos féle "működő ország".
states-2
2025. november 22. 12:24
A komcsi csürhe ugyanúgy is végzi pszichopatástól.
