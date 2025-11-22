Ez nem jó ómen a Tiszának: Magyar Péterék már megint olyan hibát követtek el, mint a négy évvel ezelőtti ellenzék

akkor az előválasztás első fordulóján a voksolás hamar káoszba fulladt, mivel az előválasztás honlapja az indulást követően folyamatosan hibaüzeneteket írt ki.

Nagy valószínűséggel adatvédelmi incidensről van szó, mert az adatbiztonság sérült”

– közölte akkor Péterfalvi Attila az előválasztási rendszer összeomlásáról. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke elmondta: „ha az előválasztási rendszer összeomlása egy olyan incidensnek minősül, amely érint személyes adatokat is, akkor azt be kell jelenteni az adatvédelmi hatósághoz, és azonnal el kell kezdeni a hiba kijavítását”.

