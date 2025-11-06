Ennyit erről: nem igaz amit a K&H állít a megszorításokról

Ez magában foglalja az édesanyák szja-mentességét, a 3 százalékos otthonteremtési kölcsönt, a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetését, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a rezsivédelmet.

Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt politikai programja követné az európai és multinacionális elvárásokat, míg az Orbán-kormány célja a magyar családok és vállalkozások érdekeinek védelme. „A nemzeti konzultáción mindenki elmondhatja, hogy melyik irányt választja” – tette hozzá a főtanácsadó.

