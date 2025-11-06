Ft
11. 06.
csütörtök
Tisza Párt Miniszterelnöki főtanácsadó Szalai Piroska K&H Bank

Ennyit erről: nem igaz amit a K&H állít a megszorításokról

2025. november 06. 08:52

1999 óta nem látott többlettel zárta az április–júniust a költségvetés.

2025. november 06. 08:52
null

A K&H Bank vezető elemzője a napokban politikai kampányba kapcsolódott be, amikor leszögezte – a Tisza Párt kiszivárgott terveivel összhangban – , hogy muszáj lesz megszorításokat végrehajtani. Erre reagálva a pénzintézet közleményt adott ki, hangsúlyozva, hogy a költségvetést lehetséges, hogy ki kell igazítani, függetlenül a választások eredményétől. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szalai Piroska, a Miniszterelnöki Kabinetiroda főtanácsadója szerint azonban se a vezető elemző kijelentése, se a közleményben szereplő állítás nem felel meg a valóságnak. „A legfrissebb adatok alapján április–júniusban 1999 óta a második legnagyobb többlettel zárt a költségvetés, és a bevételek a várakozásokat meghaladóan nőttek” – írta Szalai Piroska.

Hozzátette: 

ha a költségvetés meglévő bevételeiről – például a multinacionális vállalatok különadójáról – nem mond le Magyarország, és nem küldi pénzt külföldre, akkor a kormány rendelkezik a pénzügyi fedezettel a családokat támogató intézkedésekre. 

Ez magában foglalja az édesanyák szja-mentességét, a 3 százalékos otthonteremtési kölcsönt, a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetését, a kis- és középvállalkozások támogatását, valamint a rezsivédelmet.

Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt politikai programja követné az európai és multinacionális elvárásokat, míg az Orbán-kormány célja a magyar családok és vállalkozások érdekeinek védelme. „A nemzeti konzultáción mindenki elmondhatja, hogy melyik irányt választja” – tette hozzá a főtanácsadó.

Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala

***

occidolumen
2025. november 06. 10:53
Közbevetőleg jelzem, hogy pártunk és kormányunk különféle szavazat gyűjtési kísérleteit erősen nehezíti a 200 évvel ezelőtti, papír alapú technológia. Minden eszköz adott ahhoz, hogy biztonságos és hiteles internetes szavazást lehessen tartani. Ezzel sokkal több polgárhoz lehetne eljutni. Pl. én nem fogok papírral szavazni (nem is kaptam) de biztosan szavaznék interneten ha lehetne. Nem vagyok egyedül.
Válasz erre
1
0
a straight cold player
2025. november 06. 10:32
Portfólió írja szeptember 1-én: A KSH közlése szerint az idei második negyedévben 480 milliárd forintos többletet halmozott fel a kormányzati szektor, ami a GDP 2,2%-a. Ilyen magas negyedéves szufficitre legutóbb 2017 első három hónapjában volt példa. Ezzel a kormányzati szektor egyenlegének 4 negyedéves gördülő átlaga -3,4%-ra javult, ami szintén 5 éve nem látott kedvező adat. Portfólió okt. 8.: Kimagasló deficit jött össze szeptemberben, a 203 milliárd forintos hiány a harmadik legmagasabb szeptemberi mínusz. Ennél nagyobb kilencedik havi deficitet csak 2021-ben láttunk. De nyilván egy havi adat önmagában nem jelent túl sokat, azonban nagyban rontja a korábbi pozitív folyamatok átlagát.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. november 06. 10:26
A Fidesz és személyesen Dr Miniszterelnök egyik legnagyobb húzása volt, hogy a globalipsi pszeudoSZDSZ holdudvart olyan messze kergette, amennyire csak lehetett. Csak hogy tisztán felismerjük, amikor megint köztünk járnak és megint csak elvenni akarnak tőlünk. Amikor az ő "tanácsaikat" követtük, akkor vált Magyarország a rendszerváltás talán legkifosztottabb országává. Mert hagytuk. Most nem hagyjuk. Most sem hagyjuk.
Válasz erre
2
0
a straight cold player
•••
2025. november 06. 10:21 Szerkesztve
Próbáltam utána nézni az adatoknak és annak alapján amit találtam, sem a Szalai Piroska által jelzett ,,hurrá optimizmus" sem a K&H által felfestett ,,világvége"nem stimmel. Amúgy meg 2010 óta ez a 4. választás (14, 18, 22, 26) amikor a ,,vezető elemzők" és ,,mértékadó közgazdászok" minden alkalommal elmondták, hogy a gazember Fidesz már a következő kormány kontójára szórja a pénzt és majd aj új kormány micsoda megszorításokra fog kényszerülni. Nyilván ennek a kommunikációnak az egyik (legjelentősebb?) oka, hogy ezzel kívántak megágyazni egy esetleges ellenzéki győzelem utáni ,,fosztogatás" megmagyarázhatóságának. Azonban semelyik választás után nem kellett adókat emelni, juttatásokat megvonni, fizetéseket csökkenteni stb. Nyilvánvaló voltak kiigazítások sok esetben de szó nem volt arról amit immár 4. alkalommal vízionál az ellenzék.
Válasz erre
1
0
