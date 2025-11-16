Egyértelmű üzenet: a magyarok nemet mondanak a sorkatonaságra

Döntő fordulat következett be Lengyelországban: semmi sem úgy alakul, ahogy azt Tusk elképzelte
Fél év alatt minden megváltozott.
Idehaza a többség ellenáll a háborús pszichózisnak, társadalmi konszenzus alakult ki.
Miután Brüsszel háborús készülődése új szintre emelkedett, a Tisza Párt felvetette a sorkatonaság visszaállításának lehetőségét. A lépés jelentős társadalmi ellenállásba ütközik:
a magyarok 80 százaléka elutasítja az intézkedést
– hangsúlyozta a Századvég közleményében.
A szervezet felidézte Ursula von der Leyen azon szeptemberi beszédét, melyben kijelentett. „Európa harcban áll”. Hangsúlyozták, a nyilatkozat mérföldkőnek tekinthető: azóta Brüsszel és a tagállami vezetők egy része amellett érvel, hogy
az EU és Oroszország közötti fegyveres konfliktus elkerülhetetlen, így az Uniónak át kell állnia a hadigazdaságra.
A jövőbeli fegyveres konfliktusba vetett hit mostanra olyan erőssé vált, hogy Dánia minisztere abszurdnak nevezte azt, hogy a magyar miniszterelnök nem akarja behozni a háborút az EU-ba.
Mivel a harcokhoz nemcsak fegyverre, hanem katonákra is szükség van, egyre több tagállamban intenzív vita kezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállításáról. Németországban például már megkezdődtek a tárgyalások és a kormánykoalíció tagjai egyetértésre jutottak abban, hogy több katonára van szükségük, mert – ahogyan Friedrich Merz kancellár fogalmazott –
Európa még nem áll háborúban, de ez már nem is béke”.
Október végére Horvátországban – az Európai Néppárthoz tartozó HDZ javaslatára – a parlament elfogadta, hogy tizenhét év után állítsák vissza a kötelező szolgálatot. A kérdést Lengyelország is napirendre tűzte – sorolták.
A kommünikében arra is kitértek, hogy a háborús készülődés a magyar közéletben is megjelent. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa egy zalaegerszegi fórumon úgy fogalmazott, hogy
ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.
A nyilatkozat ellentétben áll a magyar polgárok elvárásaival. A Századvég új kutatása pedig rámutatott, hogy a hazai felnőtt lakosság négyötöde ellenzi a sorkatonaság bevezetését.
Leszögezték, hogy a kérdésben össztársadalmi konszenzus van:
a FIDESZ-KDNP szavazók 91 százaléka mellett a bizonytalanok 80 százaléka és a Tisza szimpatizánsok háromnegyede is elutasítja a kötelező szolgálat visszaállítását.
Az pedig, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mégis szembe megy a támogatóival, rávilágít arra, hogy a brüsszeli elit bizonyos ügyekben akkor is igazodást várhat el a szövetségeseitől, ha az ellenkezik az általuk képviselt tagállam érdekeivel vagy a választóik elvárásaival – hívták fel a figyelmet közleményükben.
A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.
A szomszédunkban már valósággá vált, amit már Ruszin-Szendi Romulusz is belengetett.