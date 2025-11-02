Brüsszel újra bíróság elé rángathatja Magyarországot, ezúttal a szlovákokkal és a lengyelekkel együtt

A brüsszeli lap szerint a tilalmak – amelyek az ukrán gabonára és más mezőgazdasági termékekre vonatkoznak – sértik az EU egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat.

A Politicóban megjelent cikkben úgy fogalmaznak, hogy

az érintett országok gyakorlatilag azt üzenik Brüsszelnek, hogy válasszon Kijev és az uniós tagállamok között a megállapodás érvényesítésekor.

Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője csütörtökön, – egy nappal azután, hogy életbe lépett az új megállapodás, amely az ukrán import negatív hatásaitól tartó tagállamok aggodalmait hivatott kezelni – azt nyilatkozta, „nem látunk indokot arra, hogy ezeket a nemzeti intézkedéseket fenntartsák”.

Brüsszel eddig vonakodott lépni