Brüsszel újra bíróság elé rángathatja Magyarországot, ezúttal a szlovákokkal és a lengyelekkel együtt

Ukrán gabona: megint elárulná az európai gazdákat Brüsszel
Létrejöhetne egy újabb gabonamegállapodás. Az Európai Uniónak úgy tűnik fontosabb az ukrán gabona európai importja, mint a saját gazdái.
A három ország „bűne”, hogy egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát.
A Politico arról írt, hogy az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések lehetőségét három ország ellen, amelyek továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát.
A lap emlékeztetett,
Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nyíltan szembemennek azokkal a törekvésekkel, amelyek célja a kereskedelmi kapcsolatok újraindítása,
miközben hatályba lép az Ukrajnával kötött módosított megállapodás.
A brüsszeli lap szerint a tilalmak – amelyek az ukrán gabonára és más mezőgazdasági termékekre vonatkoznak – sértik az EU egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat.
A Politicóban megjelent cikkben úgy fogalmaznak, hogy
az érintett országok gyakorlatilag azt üzenik Brüsszelnek, hogy válasszon Kijev és az uniós tagállamok között a megállapodás érvényesítésekor.
Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője csütörtökön, – egy nappal azután, hogy életbe lépett az új megállapodás, amely az ukrán import negatív hatásaitól tartó tagállamok aggodalmait hivatott kezelni – azt nyilatkozta, „nem látunk indokot arra, hogy ezeket a nemzeti intézkedéseket fenntartsák”.
A lap felidézte, Brüsszel eddig vonakodott fellépni az ügyben, amióta a tilalmakat 2023-ban bevezették, abban bízva, hogy az új megállapodás feleslegessé teszi azokat. A tárgyalásokat ismerő tisztviselők szerint azonban a politikai érdekek is közrejátszanak:
Lengyelország bíróság elé citálása feszültséget okozhatna Donald Tusk EU-párti kormányával, míg ha csak Magyarországot és Szlovákiát marasztalnák el, az kettős mércének tűnne
– húzták alá a cikkben.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI
