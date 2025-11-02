Ft
Brüsszel Lengyelország Magyarország export Ukrajna Politico kereskedelem Szlovákia tagállamok

Brüsszel újra bíróság elé rángathatja Magyarországot, ezúttal a szlovákokkal és a lengyelekkel együtt

2025. november 02. 12:33

A három ország „bűne”, hogy egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát.

2025. november 02. 12:33
null

A Politico arról írt, hogy az Európai Bizottság nem zárta ki a jogi lépések lehetőségét három ország ellen, amelyek továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát.

A lap emlékeztetett, 

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nyíltan szembemennek azokkal a törekvésekkel, amelyek célja a kereskedelmi kapcsolatok újraindítása,

miközben hatályba lép az Ukrajnával kötött módosított megállapodás.

A brüsszeli lap szerint a tilalmak – amelyek az ukrán gabonára és más mezőgazdasági termékekre vonatkoznak – sértik az EU egységes piacának szabályait, amelyek tiltják a nemzeti kereskedelmi korlátozásokat.

A Politicóban megjelent cikkben úgy fogalmaznak, hogy 

az érintett országok gyakorlatilag azt üzenik Brüsszelnek, hogy válasszon Kijev és az uniós tagállamok között a megállapodás érvényesítésekor.

Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője csütörtökön, – egy nappal azután, hogy életbe lépett az új megállapodás, amely az ukrán import negatív hatásaitól tartó tagállamok aggodalmait hivatott kezelni – azt nyilatkozta, „nem látunk indokot arra, hogy ezeket a nemzeti intézkedéseket fenntartsák”.

Brüsszel eddig vonakodott lépni

A lap felidézte, Brüsszel eddig vonakodott fellépni az ügyben, amióta a tilalmakat 2023-ban bevezették, abban bízva, hogy az új megállapodás feleslegessé teszi azokat. A tárgyalásokat ismerő tisztviselők szerint azonban a politikai érdekek is közrejátszanak: 

Lengyelország bíróság elé citálása feszültséget okozhatna Donald Tusk EU-párti kormányával, míg ha csak Magyarországot és Szlovákiát marasztalnák el, az kettős mércének tűnne

– húzták alá a cikkben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI

