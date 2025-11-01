Az emberiség „javíthatatlanul” vallásos. Ezt diktálja az ember esze és szíve is – Székely János a Mandinernek

Székely János Budapesten született 1964-ben. Felsőfokú tanulmányait az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, illetve Betlehemben folytatta. 1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanezen évben szentelték pappá. 1997-ben teológiai doktorátust szerzett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hit­tudományi Karán az újszövetségi tanszék docense, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, 2006-tól rektora. 2017-ben Ferenc pápa kinevezte a Szombathelyi egyházmegye megyés püspökévé. 2021-ben Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült. 16 kötet, köztük több tankönyv szerzője.

Egyes hangok szerint a magyar katolikus egyház túl közel áll a kormányhoz, más hangok viszont azt kérik számon, hogy időnként határozottabban is megszólalhatna a püspöki kar társadalmi-etikai kérdésekben. Mit gondol állam és egyház viszonyáról?

A vallás és a társadalom, valamint annak legfőbb szervezőegysége, az állam közötti kapcsolat kettős természetű. Egyrészt mély, életadó kapocs köti össze a kettőt. Martin Buber, a híres perszonalista filozófus írta: „Egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető Titokkal, amely valaha létrehozta.” Az európai kultúra három életadó gyökerét három várossal szokták jellemezni: Athén, Róma és Jeruzsálem. Athén a görög filozófiára utal, vagyis arra a meggyőződésre, hogy az igazság, azaz a valóság megismerhető, és e szerint a megismert igazság szerint is kellene élnünk. Róma a római jogot jelzi, vagyis azt a felismerést, hogy a társadalmat méltányos jogrend kell hogy szabályozza. Végül pedig Európa legfontosabb tápláló gyökere Jeruzsálem, azaz a Biblia értékei: annak a felismerése, hogy minden ember Isten képmása, és ezért végtelen érték, hogy szeretetre születtünk, hogy az emberi élet nem a megsemmisülés felé tart, hanem van beteljesedése. Az európai kultúrát ezek az értékek hozták létre. Addig van jövője, amíg ezekből az éltető forrásokból meríteni tud. A jogfilozófus Ernst Wolfgang Böckenförde mondta azt, hogy az államnak, ha valóban a közjót szolgáló jogállam akar lenni, olyan értékekre kell támaszkodnia, amilyeneket saját magának nem tud biztosítani. XVI. Benedek pápa érvelése szerint az állam ezeket az értékeket a vallások által megtermékenyített értelemtől kell hogy kapja. A vallások és különösen is a kereszténység által képviselt értékek nélkülözhetetlenek egy olyan állam számára, amely valóban a közjót akarja szolgálni.

Dolga az egyháznak emlékeztetni erre az államot?

Az egyháznak van egy prófétai szerepe is a társadalommal kapcsolatban: újra és újra ki kell mondania az evangélium értékeit, különösen akkor, ha ezek az értékek veszélybe kerülnek. Szólnia kell a béke, az igazságosság, a szegények és a gyöngék, a teremtett világ megóvása, a család és az élet védelmében. Más lehetne a világunk, ha az emberiség, különösen az államok vezetői meghallanák az egyház társadalmi tanításának üzeneteit, például azt, hogy a gazdasági tevékenység célja nem a haszon. A cél sohasem a pénz, hanem az ember, mégpedig a teljes ember – test és lélek – és minden ember kibontakozása, boldogulása, teljes emberi fejlődése. Az egyház társadalmi tanításának egy másik alapigazsága kimondja, hogy a magántulajdonhoz való jog nem mindenek fölötti jog. Van egy ennél erősebb jog, mégpedig az emberhez méltó megélhetés joga. A világ vagyonának nagy része kevesek kezében koncentrálódik. Meg kellene fordítani ezt. Az egyház fontos küldetése, hogy kimondja és élje is a Biblia prófétai, a társadalom és az állam elé tükröt tartó, velük időnként kritikus üzenetét.

Fotó: Ficsor Márton

Mindig is voltak egyenlőtlenségek, a kommunizmus tapasztalata pedig megmutatta, hogy a gazdasági egyenlőséget még diktatúra és romlás útján sem lehet elérni. Hol az egalitarizmus határa?

1970 előtt egy cég egyszerű munkatársai és a csúcsvezetők közötti jövedelemkülönbség 20-30-szoros volt. Ma sok helyen a 300-szorosat közelíti, de egyes cégeknél eléri az 500-szorosat is. Pedig nagy szükség van pékekre, takarítókra, ápolókra és kőművesekre is. A fehérgallérosok nagy bajban lennének nélkülük. Az egyszerű munkákat végzők néha sokkal keményebben dolgoznak, mint egy-egy vezető. A kereszténység nem a mechanikus egyenlőség híve – elég a talentumokról szóló példabeszédre gondolnunk –, még kevésbé az erőszakkal megvalósított egyenlősítési kísérleteké. A kereszténység a méltányos, igazságos világ híve, ahol minden ember emberhez méltó körülmények között élhet, kiteljesedhet, ahol nincsenek olyan aránytalan különbségek, mint a koldusszegény és a dúsgazdag között.