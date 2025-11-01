Az emberiség „javíthatatlanul” vallásos. Ezt diktálja az ember esze és szíve is – Székely János a Mandinernek

A legutóbbi népszámláláson egymillióval kevesebben nyilatkoztak a vallásukról. Mi állhat ennek a hátterében? Hogyan értékeli a katolikus hívek rejtőzködését vagy a számuk csökkenését?
A felmérésben a vallásukat bejelölők száma régiónként nagy eltérést mutatott. Például a Vas vármegyében élők 48, a zalaiak 49 százaléka vallotta magát a katolikus egyházhoz tartozónak, ez az arány Budapesten mindössze 23 százalék volt. Belekeveredett ebbe némi politikai állásfoglalás is. Ezenfelül a vallási hovatartozás – hasonlóan például a roma identitás megvallásához – érzékeny adat. Romának is csak 210 ezren vallották magukat a legutóbbi népszámlálás során, 2011-ben még 316 ezer volt ez a szám. A keresztelések és az egyházi temetések aránya sok településen jóval magasabb, mint a népszámláláson a vallásukat bejelölők aránya. Mindez óvatosságra int a népszámlálási adatok értelmezésével kapcsolatban. Tagadhatatlan tény azonban, hogy a vallásgyakorlattól való lassú eltávolodásnak vagyunk a tanúi. Ez a folyamat többé-kevésbé az egész európai kontinensen megfigyelhető. A folyamat gyökerei kétszáz évvel ezelőttre, a felvilágosodás és a francia forradalom idejére nyúlnak vissza. A felvilágosult, modern ember azt gondolta, hogy objektív igazságok, objektív erkölcsi értékek nem léteznek. Azt gondolta, a szabadság lényege az, hogy bármit, ami eszébe jut – legalábbis ha másnak nem árt vele – minden külső korlátozás nélkül megtehet. Hogy a szabadság lényege a valóságtól független pillanatnyi önkény, az ember maga alkotja meg az identitását, életcéljait, dönthet egy élet megszületése és befejezése ügyében; senki ne szóljon ebbe bele, legkevésbé a vallás és az Isten.
Európa sok területen a válság jeleit mutatja: egyre kevesebb házasság köttetik, egyre kevesebb gyermek születik. Mit tehet az egyház ez ellen?
Sok ember nem is nagyon érti, mi abban a szép, hogy az egész életét nagylelkűen, bőkezűen odaajándékozza valakinek. Mintha ez a fajta emberi nagyság már sokakból hiányozna. A gyermekvállalás pedig elsősorban nem anyagi kérdés. Nagymamáink, dédmamáink sokkal nagyobb szegénységben sokkal több gyermeknek adtak életet.
A gyermekvállalás elsősorban szív kérdése.
Ha valaki tudja, hogy az élet végtelen érték, értelmes és szép, akkor természetes számára, hogy az élet ajándékát bőkezűen továbbadja. Egyre több modern ember alig tud őszintén lelkesedni valamiért. Nemigen tudja, mi az életének a célja, az igazi értelme, mi ad neki tartalmat és mélységet. Ám a vallástól való eltávolodás nem jelenti azt, hogy a spiritualitás iránti igény is eltűnt volna. Az élet értelmének keresése, a belső harmónia és béke iránti vágy ott van a mai emberben is. Azonban ezt gyakran nem a hagyományos, történelmi vallásoknál keresi, hanem más helyeken. Itt nagy tere van a történelmi vallások, köztük a katolikus egyház önvizsgálatának. Hitelesek vagyunk-e? Vannak-e élő szeretetközösségeink? Mit kap egy kereső ember, ha betér egy vasárnapi szentmisére? Közvetítünk-e igazi, élő spiritualitást? Válaszolunk-e azokra a kérdésekre, amelyek a mai embert érdeklik, feszítik? Vagy olyasmiről beszélünk, ami a számára érdektelen, olyan nyelven, ami a számára érthetetlen, idegen és távoli? Nagy szükség lenne a közösségeink, plébániáink megújulására.
Rod Dreher amerikai író és interjúalanyai szerint ma a kereszténység fő kihívója már nem az ateizmus, hanem az újpogány és ezoterikus tanok, amelyek a kereszténységtől eltérően varázsosítják újra a világot. Ön mit tapasztal?
A spiritualitás iránti igény mélyen gyökerezik az emberben, kiirthatatlan, és utat keres magának. Ha sokan úgy érzik, hogy a hagyományos keresztény egyházakban ezt nem találják meg, az erős kritika velünk szemben. Arra kell indítson minket, hogy legyünk hitelesek, legyenek élő közösségeink, a szentmiséink, a zarándoklataink, a közös alkalmaink legyenek valóban az Istennel való mély találkozás helyei, a hiteles emberi kapcsolatok megélésének lehetőségei.