„Alelnöki ügy” – Donald Trump után JD Vance-szel is tárgyalt Orbán Viktor

Mint arról lapunk korábban beszámolt, lezajlott a magyar–amerikai csúcstalálkozó, amelynek legfontosabb momentuma a Donald Trump és Orbán Viktor közötti megbeszélés volt. A washingtoni program azonban nem ért véget az elnöki egyeztetéssel:

a magyar miniszterelnök az Egyesült Államok alelnökével, JD Vance-szel is tárgyalt.

Az egyeztetésre amerikai, keleti parti idő szerint este került sor – erről Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be, ahol a miniszterelnök egy fényképet is megosztott az alelnökkel.