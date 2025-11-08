Ft
11. 08.
szombat
JD Vance Washington Donald Trump Orbán Viktor

„Alelnöki ügy” – Donald Trump után JD Vance-szel is tárgyalt Orbán Viktor

2025. november 08. 08:04

Hosszú este.

2025. november 08. 08:04
null

Mint arról lapunk korábban beszámolt, lezajlott a magyar–amerikai csúcstalálkozó, amelynek legfontosabb momentuma a Donald Trump és Orbán Viktor közötti megbeszélés volt. A washingtoni program azonban nem ért véget az elnöki egyeztetéssel:

 a magyar miniszterelnök az Egyesült Államok alelnökével, JD Vance-szel is tárgyalt.

Az egyeztetésre amerikai, keleti parti idő szerint este került sor – erről Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be, ahol a miniszterelnök egy fényképet is megosztott az alelnökkel.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Nasi12
2025. november 08. 10:18
Helyes. A távolabbi jövőre is gondolni kell.
pinochet
2025. november 08. 09:35
Búvár Kund 2025. november 08. 09:23 Reméljük, hogy Trumpot, Vance követi az elnöki székben, és mire az ő nyolc éve letelik annak a szélsőbalos ideológiának is befellegzik Aha. A munkaebéd előtti sajtótájékoztatóban mit is mondott Orbán? Hogy ők egy keresztény jobboldali kormány és Magyarország egy sziget a liberális tengerben. Nos akkor hazudott hogy a patrióták milyen sokan is vannak.
pinochet
2025. november 08. 09:32
Bocsánat de mi az az ügy amit az alelnökkel kell letárgyalni?
Búvár Kund
2025. november 08. 09:23
Reméljük, hogy Trumpot, Vance követi az elnöki székben, és mire az ő nyolc éve letelik annak a szélsőbalos ideológiának is befellegzik, ami jelenleg az egykor irígyelt nyugati világban dívik jelenleg!
