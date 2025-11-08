„Alelnöki ügy” – Donald Trump után JD Vance-szel is tárgyalt Orbán Viktor

Ez igen: olyan ajándékot kapott Orbán Donald Trumptól, amivel nem sokan büszkélkedhetnek (FOTÓ)
„Viktor, te vagy a legjobb.”
Hosszú este.
Mint arról lapunk korábban beszámolt, lezajlott a magyar–amerikai csúcstalálkozó, amelynek legfontosabb momentuma a Donald Trump és Orbán Viktor közötti megbeszélés volt. A washingtoni program azonban nem ért véget az elnöki egyeztetéssel:
a magyar miniszterelnök az Egyesült Államok alelnökével, JD Vance-szel is tárgyalt.
Az egyeztetésre amerikai, keleti parti idő szerint este került sor – erről Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be, ahol a miniszterelnök egy fényképet is megosztott az alelnökkel.
A Külügyminisztérium közleménye szerint sem az orosz energiákkal, sem pedig a Paks II. beruházással szemben nincsenek már hazánkat sújtó szankciók.
