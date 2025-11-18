„Szóval megírta a 444 – mert melyik más hazaáruló írta volna meg –, hogy a Kneecap nevű, amúgy fogalmam sincs, kicsoda, formáció azt mondta: »Dugd fel ezt a seggedbe, Orbán Viktor!« Mindezt az ír–magyar meccs után, odaszólva a nemzeti csapatunknak. (…)

A lényeg az lesz, hogy az országnak rossz legyen. A noname celebek, akik narkóról rappelnek, majd példaképpé válnak.

Még a legaljasabb rohadékokban is szokott lenni nemzeti minimum. Érdekes, hogy ezekben nincs. Nemzeti minimumnak kéne lennie, hogy büszkék vagyunk a nemzetünkre. Nemzeti minimumnak kéne lennie, hogy tudjuk és értjük mi az, hogy magyar.

Nemzeti minimumnak kéne lennie, hogy örülünk, ha olyan kormányunk van, ami nem támogat egy háborút, és amely eléri, hogy ne legyünk se gazdaságilag se katonailag részei egy fegyveres konfliktusnak.

Nemzeti minimumnak kéne lennie, hogy értékeljük azt, ha egy magyar miniszterelnököt barátként fogad az USA elnöke. Nemzeti minimumnak kéne lennie, hogy a magyar családok támogatása alap dolog.