„Most már elárulom, mert úgyis mindegy, lebuktam. A hatvanpuszta melleti zebrák az enyémek. Harci zebrák, maga Putyin képezte ki őket. Tudnak harapni, kravmagázni és egyéb titkosszolgálati módszerekre is be vannak tanítva. Mostanában tiszás adatbázissal etetem őket, hogy még vadabbak és antidemokratikusabbak legyenek. Csak védőfelszereléssel javasolt megközelíteni őket, mert ártalmas dezinformációt terjesztenek cseppfertőzés útján.”