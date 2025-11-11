Ft
A hatvanpuszta melleti zebrák az enyémek

2025. november 11. 18:33

Mostanában tiszás adatbázissal etetem őket, hogy még vadabbak és antidemokratikusabbak legyenek.

2025. november 11. 18:33
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Most már elárulom, mert úgyis mindegy, lebuktam. A hatvanpuszta melleti zebrák az enyémek. Harci zebrák, maga Putyin képezte ki őket. Tudnak harapni, kravmagázni és egyéb titkosszolgálati módszerekre is be vannak tanítva. Mostanában tiszás adatbázissal etetem őket, hogy még vadabbak és antidemokratikusabbak legyenek. Csak védőfelszereléssel javasolt megközelíteni őket, mert ártalmas dezinformációt terjesztenek cseppfertőzés útján.”

Nyitókép: Képernyőmentés

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Szuperszig
2025. november 11. 20:21
Szia uram! Alacsony vízfogyasztású bolgár lamantin érdekel?
0
0
gullwing
2025. november 11. 19:37
Nekem nincs közöm a zebrákhoz. De az adatbázist lelkesen tanulmányozom. És fehér ember NEM FELEJT!
3
0
pandalala
•••
2025. november 11. 19:20 Szerkesztve
Tanúsíthatom. Ugyanis, engem kért meg rá, hogy fessek csíkokat a lovaira!! .... ;-))))
9
0
baronet
2025. november 11. 19:04
MelleTTi. Írd le 100x, tökfej.
0
3
