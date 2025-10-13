Zseniális jelenetsor: a saját ostobaságába bukott bele Magyar Péter és a Telex

A Telex jóslatokba bocsátkozott még szeptemberben az Otthon Start kapcsán. Az előrejelzés természetesen nem jött be.

„Hiába az Otthon Start indulása, egyelőre nem látszik, hogy esnének vagy akár csak megálltak volna a kiadó lakások árai a Duna House friss elemzése szerint. A cég azt írja közleményében, 2025-ben a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak.

És a népszerűbb részeken található, jó minőségű lakások esetében ebben nem is várható változás”

– írták.

Változott a széljárás