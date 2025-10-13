Zseniális jelenetsor: a saját ostobaságába bukott bele Magyar Péter és a Telex

Hiába kárált ellene Magyar Péter, nagy siker az Otthon Start Program
Jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is.
Nagyon nem jött be az előrejelzés.
A Telex jóslatokba bocsátkozott még szeptemberben az Otthon Start kapcsán. Az előrejelzés természetesen nem jött be.
„Hiába az Otthon Start indulása, egyelőre nem látszik, hogy esnének vagy akár csak megálltak volna a kiadó lakások árai a Duna House friss elemzése szerint. A cég azt írja közleményében, 2025-ben a budapesti albérletek tovább drágultak, és a vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak.
És a népszerűbb részeken található, jó minőségű lakások esetében ebben nem is várható változás”
– írták.
Október 13-án, hétfőn azonban már másról számolt be a lap. „Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben augusztushoz képest, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Ingatlan.com közös lakbérindexéből, hasonló mértékű csökkenésre legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.
Az Ingatlan.com sajtóközleménye szerint enyhült a korábbi keresleti nyomás, valószínűleg az Otthon Start miatt:
sokan ugyanis bérlés helyett inkább a vásárlást választják, ha megtehetik” – írta a Telex hétfőn.
Korábban Magyar Péter bírálta leginkább az Otthon Start programot. A Mandiner is beszámolt róla, hogy az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek megfelelő ingatlanok egy százalékkal olcsóbbak lettek, miközben a teljes kínálat átlagosan drágult – ez jól mutatja, hogy a szabályozás fékezi a túlzott áremelkedést.
Ezzel már az első hónapban megdőlt az a Magyar Péter által hangoztatott kijelentés, miszerint „két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol”.
