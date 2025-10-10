Amikor először figyeltem fel rá, lenyűgözött az intelligenciája, a határozottsága és az, ahogyan nőként helyt állt egy olyan világban, amely sokszor kíméletlen. Aztán jöttek a hírek a magánéletéről… és akkor értettem meg igazán, milyen ember is ő.

A családi életének nehézségei, az a bátorság, amellyel felvállalta, min ment keresztül, mélyen megérintett. Nem tudom, hogyan lehet kibírni egy ilyen időszakot, de biztos vagyok benne, hogy csak egy rendkívül erős nő képes erre. Pont ezért nézek fel rá még jobban: mert megmutatta, hogy a gyengeség pillanatai nem tesznek minket kevesebbé. Sőt, gyakran épp ezekben rejlik az igazi erő.

Fiatal vidéki nőként sokszor érzem, hogy a világ nagy és zajos, és nehéz benne megtalálni a hangomat. De amikor olyan nők történeteit látom, mint az övé, újra és újra erőt kapok. Hiszem, hogy szükségünk van példaképekre, akik megmutatják, hogy lehet méltósággal, kitartással és hittel élni, még a legnehezebb időkben is.”