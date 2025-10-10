Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
erő Varga Judit

Visszatér egy példakép? Számomra Varga Judit pontosan ilyen ember

2025. október 10. 19:15

Amikor olyan nők történeteit látom, mint az övé, újra és újra erőt kapok.

2025. október 10. 19:15
null
Nyerges Csenge
Facebook

„Visszatér egy példakép? Néha az élet elénk sodor olyan embereket, akik nemcsak a tetteikkel, hanem a tartásukkal, a kisugárzásukkal és az erejükkel is példát mutatnak. Számomra Varga Judit pontosan ilyen ember. Hatalmas tehetséget veszítettünk el, amikor visszavonult. Ugyanakkor az, amit képvisel, bennem és sok más nőben is tovább él.

Ezt is ajánljuk a témában

Amikor először figyeltem fel rá, lenyűgözött az intelligenciája, a határozottsága és az, ahogyan nőként helyt állt egy olyan világban, amely sokszor kíméletlen. Aztán jöttek a hírek a magánéletéről… és akkor értettem meg igazán, milyen ember is ő.

A családi életének nehézségei, az a bátorság, amellyel felvállalta, min ment keresztül, mélyen megérintett. Nem tudom, hogyan lehet kibírni egy ilyen időszakot, de biztos vagyok benne, hogy csak egy rendkívül erős nő képes erre. Pont ezért nézek fel rá még jobban: mert megmutatta, hogy a gyengeség pillanatai nem tesznek minket kevesebbé. Sőt, gyakran épp ezekben rejlik az igazi erő.

Fiatal vidéki nőként sokszor érzem, hogy a világ nagy és zajos, és nehéz benne megtalálni a hangomat. De amikor olyan nők történeteit látom, mint az övé, újra és újra erőt kapok. Hiszem, hogy szükségünk van példaképekre, akik megmutatják, hogy lehet méltósággal, kitartással és hittel élni, még a legnehezebb időkben is.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. október 10. 21:22
Katamata! Csak a szomorú valóságot írtam le v.j.-vel kapcsolatban a szigorú tények alapján! De nem baj ha nem értünk egyet. A lényeg az, hogy a Fideszre szavazunk!
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. október 10. 20:28
Ha csak v.j. és bármelyik ellenzéki patkány lenne a szavazólapon, akkor természetesen v.j.-re szavaznék, de ő nem példakép.Jobb lenne ha nem térne vissza a közéletbe.A választásokig semmiképpen.Ha a Fidesz nagyarányban győz,akkor el lehet gondolkodni a visszahívásán. v.j. aláírta egy pedosegítő patkány kegyelmét.Ezt tragikus és hányingerkeltő tény.Erre nincs mentség! Bő 10 évig tűrte hogy egy szociopata patkány lelkileg és fizikailag kínozza. Sőt 5 évvel ezelőtt még büszkén dícsérte poloskát egy divatlapban.És belső hivatali dolgokról fecsegett az aberrált aljas libsibolsi férjének. Tudom hogy v.j jó miniszter és jó eu-s főhivatalnok volt, de mentálisan alkalmatlan vezető szerepre. Háttér főtanácsosnak kiváló lenne. Ja,és döbbenetesen naív ember v.j. Két hónappal ezelőttig meg volt győződve arról,hogy a 4.hus kafferman balu valóban független,objektív újságíró. v.j. megdöbbenve mondta neki hogy most csalódtam magában.Pedig sok éve teljesen egyértelm hogy k.b. aljas libsibolsi firkász.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. október 10. 19:40
Igen, vissza KELL térnie a politikába. Fel kell ráznia annak a sok nőnek, fiatal és idősebb asszonynak, feleségnek és anyának a tudatát, akiknek balliberális, tisza-agyú férje van. Hajrá, Varga Judit!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!