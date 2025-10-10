Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
2026 – The comeback tour Gulyás Gergely Jeszenszky Zsolt Varga Judit

Nem zörög a haraszt? Már póló is készült Varga Judit 2026-os visszatéréséről

2025. október 10. 17:12

Napok óta egyre többen és egyre komolyabban beszélnek a témáról.

2025. október 10. 17:12
null

„Varga Judit visszatér? Most már napok óta nagyon komolyan megy ez a téma. Te szeretnéd?” – olvasható Jeszenszky Zsolt Facebook-bejegyzésében, amelyben bemutatta póló-webshopjának legújabb darabját, amelyen az egykori igazságügyi miniszter látható „2026 – The comeback tour” felirattal.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, a napokban egy sokat sejtető üzenet került ki Varga Judit esetleges visszatérése kapcsán, Gulyás Gergely pedig saját Facebook-oldalán közzétett videóban üzent az egykori miniszternek.

Nyitókép: Facebook

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. október 10. 18:46
"massivement5 2025. október 10. 18:10 Novák Kati? K. Endre? Bese atya? Ők is jöhetnek." Kifejtenéd, hogy mi a kifogásod Varga Judit ellen? "Zsótit ki se rúgták." Na, ezt pedig vitasd meg Klárifárival, övé a DK. A mikropéniszűeknek is joga van maszturbálni...
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. október 10. 18:29 Szerkesztve
Judit Asszony, ha jönni akar, ráér március idusán! De elég, ha a neve forog a jelöltek között.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. október 10. 18:20 Szerkesztve
Kifeküdt a förtelmes libcsikomcsi bagázs! Csak a kütyügyártó elégedett! 30 ezer darabot adott el a TISZA szigetlakóknak. Dugják be párjuk bugyijába/ gatyájába . Súgják: "én bízom benned!" Geciemberek!
Válasz erre
1
0
Da Vinci
2025. október 10. 18:11
Én is szeretném vissza!!! DE! Azt mondta, hogy “ Ha a Magyar Péter nevű képződménynek is adnak pontokat, akkor ebben a versenyben nem akarok indulni”… Ebből a kijelentéséből is lemérhető az intelligenciája, a bölcsessége!!! Ezt, én, respektálom is. Igaza van! Majd először kukázzuk 2/3-al ezt a csőcselékhergelő, pszichopata, idióta képződményt, aztán is ráér visszajönni!!!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!