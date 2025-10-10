Nem zörög a haraszt? Már póló is készült Varga Judit 2026-os visszatéréséről

Varga Judit visszatér? – sokat sejtető üzenet került ki (VIDEÓ)
„Ekkora visszavárást még soha nem láttam!”
Napok óta egyre többen és egyre komolyabban beszélnek a témáról.
„Varga Judit visszatér? Most már napok óta nagyon komolyan megy ez a téma. Te szeretnéd?” – olvasható Jeszenszky Zsolt Facebook-bejegyzésében, amelyben bemutatta póló-webshopjának legújabb darabját, amelyen az egykori igazságügyi miniszter látható „2026 – The comeback tour” felirattal.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ekkora visszavárást még soha nem láttam!”
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, a napokban egy sokat sejtető üzenet került ki Varga Judit esetleges visszatérése kapcsán, Gulyás Gergely pedig saját Facebook-oldalán közzétett videóban üzent az egykori miniszternek.
Nyitókép: Facebook