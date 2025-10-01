Nincs több kérdés, Ruszin-Szendi Romulusz kimondta: „Gyűlölet van bennünk!” (VIDEÓ)

„Újabb videón láthatjuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök arról beszél, hogy a Tisza Párt képviselőinek tele van a szívük haraggal és gyűlölettel” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében.

Tudom, hogy rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk”

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi miniszter által is taglalt videóban. A miniszter kiemelte, hogy a volt vezérkari főnök kijelentése kifejezetten ijesztő, hiszen tudvalevő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fegyverrel járt a tiszás rendezvényekre.

Ezt az ingerült gyűlöletkeltő viselkedést bizonyítja az is, hogy a Tisza szakpolitikusa Kötcsén lapunk újságírójára, Móna Márkra is rátámadt.