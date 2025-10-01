Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt fegyver Szalay-Bobrovniczky Kristóf harag gyűlölet

Nincs több kérdés, Ruszin-Szendi Romulusz kimondta: „Gyűlölet van bennünk!” (VIDEÓ)

2025. október 01. 13:08

A honvédelmi miniszter szerint nyugtalanító, hogy egy volt vezérkari főnök egyszerre hordjon fegyvert, és beszéljen az őt vezérlő gyűlöletről.

2025. október 01. 13:08
null

„Újabb videón láthatjuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök arról beszél, hogy a Tisza Párt képviselőinek tele van a szívük haraggal és gyűlölettel” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében.

Tudom, hogy rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk”

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi miniszter által is taglalt videóban. A miniszter kiemelte, hogy a volt vezérkari főnök kijelentése kifejezetten ijesztő, hiszen tudvalevő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fegyverrel járt a tiszás rendezvényekre.

Ezt az ingerült gyűlöletkeltő viselkedést bizonyítja az is, hogy a Tisza szakpolitikusa Kötcsén lapunk újságírójára, Móna Márkra is rátámadt.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra figyelmeztetett, hogy a gyűlölet, ami a Tisza Pártot vezérli nem jó tanácsadó, ezért távol kell tartani Magyar Péteréket a kormányzástól.

A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék

– zárta videóját a honvédelmi miniszter.

Nem ez volt az első eset, hogy Ruszin-Szendi Romulusz megkapta a magáét Szalay-Bobrovniczky Kristóftól.

Ismert: a honvédelmi miniszter – a magyar emberek véleményét tükrözve – visszavonta a Tisza politikusának tartalékosi szerződését. Ruszin-Szendi ugyanis azzal, hogy fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon, méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség kötelékébe tartozzon.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Ruszin-Szendi Romulusz

***

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akiaki
2025. október 01. 14:31
faszkalap rémuszbácsi, mesébe illő
Válasz erre
0
0
Box Hill
2025. október 01. 14:30
„Az ideológia frontján kell küzdenünk és fogunk is küzdeni az ellenségeinkkel szemben, méghozzá nem passzív ellenállással, hanem szüntelen támadással. Ezt tanítja nekünk Lenin és Sztálin pártja. Hadd gondolja az ellenség rólunk azt, hogy undorító emberek vagyunk. Az ellenség szájából ez dicséret.” Forrás: Pravda, 1946. november 22. Konstantin Szimonov: Dráma, színház és élet.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 01. 14:29
"A Tisza Párt képviselőinek tele van a szívük haraggal és gyűlölettel” Ezt tudtuk jól eddig is... Aztán volt pofájuk tüntikézni a gyűlölet ellen. Simlis, hazug horda!
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. október 01. 14:28
A TiSza Párt gyújtőhelye a tehetségtelen, de nagyravágyó pszichopatáknak. Azér gyűlölnek mindenkit, aki tehetséges, sorgalmas és vitte valamire az életben, mert nekik nem sikerült elérni a vágyott pozíciót és főleg a vágyott pénzmennyiséget!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!