Valami nagy baj van az elektromos rollerekkel – és erről mindenkinek tudnia kell

A hazai traumatológiák évente 410 ezer frissen sérült gyermeket látnak el, ebből 14-15 ezer esetben kórházi kezelésre is szükség van. Egyre több közöttük a rolleres. A nyári időszakban országosan 300-400 ilyen baleset történik, több tucat esetben műtéti következménnyel. Váll-, könyök- és térdsérülés, vesezúzódás, máj- vagy léprepedés, életveszélyes belső vérzés – a gyermek- és felnőtt-traumatológiák is tele vannak ilyen esetekkel. A gyermekeknél különösen veszélyesek a növekedési zónák sérülései, ezek maradandó deformitáshoz vezethetnek. A statisztikák élén a fej- és arcsérülések állnak; a bukósisak használata ritka, pedig a súlyos koponyasérülés, az arccsonttörés és az agyrázkódás maradandó következményekkel járhat.

Miért ennyire veszélyes?

Az elektromos roller kerekei aprók. A járda­szegély, egy úthiba vagy akár egy kavics is elég, hogy megakassza vagy kibillentse egyensúlyából a járművet. Ha a vezető elveszti egyensúlyát, szinte biztosan elbukik.

Mivel Magyarországon nincs életkori korlátozás, gyakran látni 10-12 éves gyerekeket rolleren, és sokszor ketten-hárman utaznak egy eszközön. Ez olyan, mintha motorozni engednénk őket jogosítvány, felelősségérzet és védőfelszerelés nélkül. A legnagyobb kockázatot a tinédzserekre jelenti a megváltozott mobilitás, akik buliból hazafelé gyakran alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt pattannak rollerre. Autót és motort így nem vezethetnek, de rollerre még felállhatnak. Ez a baleset vagy akár a tragédia tökéletes receptje: bódult állapot, nagy sebesség, nulla védelem – sokszor a kórházi ágyon ébrednek reggel.

Nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak a rollerezők vannak veszélyben, hanem a környezetük is. Egy 50 kilós rollerező fékezés nélkül ütközve súlyos sérülést okozhat egy gyalogosnak. Az autósok pedig rettegnek tőlük, mert kiszámíthatatlan a mozgásuk: hirtelen irányt váltanak, átmennek a zebrán, felhajtanak a járdára. Biztosítás hiányában pedig a balesetek után gyakran nincs felelősségvállalás, a károsult magára marad.