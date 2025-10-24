Újfent megvillant a Tiszás szeretetország: egy mesterlövész várhatná Putyint Ferihegyen, „eláshatnánk a Szabadság téren” (VIDEÓ)

A tervezett, de jelenleg elhalasztott budapesti békecsúcsról kérdezte a Tisza Párt csütörtöki demonstrációjának résztvevőit a The Fair Right YouTube-csatorna. A válaszokból kiderült, hogy a többség nem akarja, hogy megvalósuljon a csúcstalálkozó. Egyikük viccesnek nevezte az egészet, és jelezte, örül, hogy elmarad. Egy másik résztvevő azt mondta,

egyszerűen csak azért nem örülne neki, mert rengeteg lezárás lenne a fővárosban.

Volt, aki szerint nem vagyunk semleges terep, ezért jobb lenne, ha például Svájcban vagy Katarban tartanák a találkozót, de többen úgy vélték, Ukrajna lenne a legmegfelelőbb helyszín.