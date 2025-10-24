Újfent megvillant a Tiszás szeretetország: egy mesterlövész várhatná Putyint Ferihegyen, „eláshatnánk a Szabadság téren” (VIDEÓ)

Orbán Viktor a Mandinernek: Stand by állapotban vagyunk, a budapesti békecsúcs napirenden van (VIDEÓ)
A kormányfő megerősítette, a háttérben dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport.
Magyar Péter híveinek többsége nem szeretné, ha megvalósulna a budapesti békecsúcs.
A tervezett, de jelenleg elhalasztott budapesti békecsúcsról kérdezte a Tisza Párt csütörtöki demonstrációjának résztvevőit a The Fair Right YouTube-csatorna. A válaszokból kiderült, hogy a többség nem akarja, hogy megvalósuljon a csúcstalálkozó. Egyikük viccesnek nevezte az egészet, és jelezte, örül, hogy elmarad. Egy másik résztvevő azt mondta,
egyszerűen csak azért nem örülne neki, mert rengeteg lezárás lenne a fővárosban.
Volt, aki szerint nem vagyunk semleges terep, ezért jobb lenne, ha például Svájcban vagy Katarban tartanák a találkozót, de többen úgy vélték, Ukrajna lenne a legmegfelelőbb helyszín.
Annak kapcsán, hogy az orosz elnök úgy érkezne hazánkba, hogy közben nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellene, egy tüntető azt mondta: nem bánná, ha egy mesterlövész várná Ferihegyen az orosz elnököt.
Jó lenne, ha Magyarország lenne Putyin végső nyughelye, eláshatnánk a Szabadság téren”
– mondta a férfi.
Ugyanez a megkérdezett hozzátette, hogy mindenféle adóemelést vagy gyerekjóléti kiadáscsökkentést is el tudna fogadni, „csak Orbán húzzon a pi…ba.” Ugyanakkor volt olyan is, aki azt mondta, bárminek örülne, ami előmozdítaná a helyzetet, azaz a konfliktus megoldását.
Nyitókép: a Tisza Párt rendezvényének résztvevői a Deák téren (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)