10. 18.
szombat
KC-390 gyorsaság Magyarország Kecskemét légierő modernizáció Magyar Honvédség Honvédelmi Minisztérium

Újabb „légi óriással” erősít a Magyar Honvédség (FOTÓK)

2025. október 18. 16:46

A KC-390 beszerzéssel Magyarország úttörővé vált Európában – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.

2025. október 18. 16:46
null

Új korszak kezdődött a magyar égbolt alatt. Ugyanis rövidesen útra kel a brazíliai Embraer gyárából a Magyar Honvédség második KC–390-es taktikai szállító repülőgép, amely Kecskeméten lel majd új otthonra – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.

Mint írták, a KC-390 Millennium nemcsak egy repülőgép. „Egy jövőbe mutató képesség, amely 

a modern hadviselés alapjait hozza el a Magyar Honvédség számára”.

A posztban ismertették, hogy a gépóriásnál precíziós robotok illesztik össze a szerkezeti elemeket, lézeres mérőrendszerek biztosítják a tökéletes illesztést, a festőcsarnokban pedig már a magyar felségjelek kerülnek a törzsre.

„A KC-390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete. Szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és – hamarosan – légi utántöltési feladatokra is alkalmas” – tekintettek előre.

A tárca emlékeztetett, hogy az első magyar gép már bizonyított: különleges műveleti katonáink számára ejtőernyős ugrást biztosított az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton és minden körülmények között megbízhatóan teljesített.

A KC-390 beszerzéssel Magyarország úttörővé vált Európában. A Millennium nem csupán a légierő új repülőgépe – hanem a magyar haderő mozgékonyságának, modernizációjának és önállóságának jelképe – zárta a Honvédelmi Minisztérium a bejegyzést.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Jócskán meghaladja elődje képességeit

Korábban a Mandiner is megírta, hogy a KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit.

A Millenniumba beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, Magyarország esetében egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni. Továbbá a KC–390-es rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetet képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani. 

Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a repülőgépben, azaz különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.

A Millennium szállítási kapacitásai kategóriájában kiemelkedő, maximálisan húsz tonna feletti terhet vagy nyolcvan felfegyverzett katonát, illetve deszantfeladat esetén hatvan ejtőernyőst vehet a fedélzetére, ami jóval meghaladja a közismert amerikai C–130-as Hercules kvalitásait.

Nyitókép: Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldala

k
•••
2025. október 18. 18:45 Szerkesztve
Szuper, maximálisan örülök , kell a KC-390. Jut eszembe, ezen felül még kellene több(10) ezer drón, tank, tengeralattjáró és repülőgép, és 10 repülőgépanyahajó, illetve még 6000 műhold, és rengeteg földalatti hadiipari gyár , stb, stb.
Válasz erre
0
1
bigfunk
2025. október 18. 17:59
Ajjaj! Eddig is zavartak a zenehallgatásban a Grippenek, aztán jött ez a nagy gép, ami brutális. Most lesz még egy. Ezentúl csak Led Zeppelin koncertet tudok hallgatni. :o) Egyébként meg nem baj, lesz a haveroknak min repülni. Aláírás: egy öreg pilóta, aki a konyha ablakból nézi a fel és leszálló gépeket.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. október 18. 17:47
Csak azt nem értem miért fontos ezt hetente közölni, mintha már itt lenne.
Válasz erre
0
0
Lami
2025. október 18. 17:43
csak ez a 2 db kevés,
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!