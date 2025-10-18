Újabb „légi óriással” erősít a Magyar Honvédség (FOTÓK)

Már épül a Magyar Honvédség második nagy durranása
Több tízmillió dolláros fejlesztéshez jut Magyarország.
A KC-390 beszerzéssel Magyarország úttörővé vált Európában – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.
Új korszak kezdődött a magyar égbolt alatt. Ugyanis rövidesen útra kel a brazíliai Embraer gyárából a Magyar Honvédség második KC–390-es taktikai szállító repülőgép, amely Kecskeméten lel majd új otthonra – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.
Mint írták, a KC-390 Millennium nemcsak egy repülőgép. „Egy jövőbe mutató képesség, amely
a modern hadviselés alapjait hozza el a Magyar Honvédség számára”.
A posztban ismertették, hogy a gépóriásnál precíziós robotok illesztik össze a szerkezeti elemeket, lézeres mérőrendszerek biztosítják a tökéletes illesztést, a festőcsarnokban pedig már a magyar felségjelek kerülnek a törzsre.
„A KC-390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete. Szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és – hamarosan – légi utántöltési feladatokra is alkalmas” – tekintettek előre.
A tárca emlékeztetett, hogy az első magyar gép már bizonyított: különleges műveleti katonáink számára ejtőernyős ugrást biztosított az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton és minden körülmények között megbízhatóan teljesített.
A KC-390 beszerzéssel Magyarország úttörővé vált Európában. A Millennium nem csupán a légierő új repülőgépe – hanem a magyar haderő mozgékonyságának, modernizációjának és önállóságának jelképe – zárta a Honvédelmi Minisztérium a bejegyzést.
A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:
Korábban a Mandiner is megírta, hogy a KC–390-es a mérete, sebessége, a hatósugara és a szállítható teher tömege alapján is felülmúlja az elődje képességeit.
A Millenniumba beépítették azokat a berendezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a levegőben üzemanyaggal utántölthetők legyenek, illetve a gépek is tudjanak más repülőgépeket, Magyarország esetében egymást, illetve a honvédségnél rendszeresített Jas–39 Gripen vadászgépeket is utántölteni. Továbbá a KC–390-es rossz minőségű fel- és leszállóhelyekről is üzemeltethető gép egyidejűleg két Intensive Care Unitot (ICU), sürgősségi ellátóegységet és az orvosi személyzetet képes a fedélzetén szállítani. Az ICU-szett helyett a gép képes hetven, hordágyon fekvő sebesültet is szállítani.
Az előzetes információk alapján a 80 felfegyverzett vagy 64 ejtőernyős katona fér el a repülőgépben, azaz különleges műveleti feladatok támogatására is bevethető, illetve haditechnikai eszközöket is képes szállítani.
A Millennium szállítási kapacitásai kategóriájában kiemelkedő, maximálisan húsz tonna feletti terhet vagy nyolcvan felfegyverzett katonát, illetve deszantfeladat esetén hatvan ejtőernyőst vehet a fedélzetére, ami jóval meghaladja a közismert amerikai C–130-as Hercules kvalitásait.
Nyitókép: Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldala
