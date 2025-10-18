Újabb „légi óriással” erősít a Magyar Honvédség (FOTÓK)

Új korszak kezdődött a magyar égbolt alatt. Ugyanis rövidesen útra kel a brazíliai Embraer gyárából a Magyar Honvédség második KC–390-es taktikai szállító repülőgép, amely Kecskeméten lel majd új otthonra – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.

Mint írták, a KC-390 Millennium nemcsak egy repülőgép. „Egy jövőbe mutató képesség, amely

a modern hadviselés alapjait hozza el a Magyar Honvédség számára”.

A posztban ismertették, hogy a gépóriásnál precíziós robotok illesztik össze a szerkezeti elemeket, lézeres mérőrendszerek biztosítják a tökéletes illesztést, a festőcsarnokban pedig már a magyar felségjelek kerülnek a törzsre.

„A KC-390 a gyorsaság, a megbízhatóság és a többcélúság ötvözete. Szállítási, deszant-, egészségügyi, humanitárius és – hamarosan – légi utántöltési feladatokra is alkalmas” – tekintettek előre.