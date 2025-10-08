Újabb botrány érik a Tisza Pártnál? – Kiderült: készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza szigetek

Ezt látni kell: saját fórumán égette szénné magát Magyar Péter (VIDEÓ)
Rendkívül kellemetlen helyzetbe került a Tisza Párt vezetője.
A Magyar Nemzet cikkében rámutatott, a Tisza szigetek ezt a gyűjtést úgy végzik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja.
A Magyar Nemzet egy informátorától úgy értesült, hogy
utalás helyett készpénzben gyűjtik a Tisza-szigetek a vidéki szimpatizánsok október 23-i tüntetésre való utaztatásának költségeit.
Ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy az adományokat mikor és milyen formában adják át Magyar Péter híveinek.
A Tisza szigetek ezt a gyűjtést úgy végzik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el.
Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózatának elemei.
Ez azért fontos, mert az 1989. évi XXXIII. törvény alapján nem folyhatna pénzforgalom a Tisza-szigeteknél, ha azok formálisan is a párt részei lennének
– hívta fel a figyelmet a lap.
A cikkben arra is kitértek, hogy a Tisza-szigetek nem bejegyzett civil szervezetek, hanem csak informális, civil társasági formában működő közösségek, így pedig nem bonyolíthatnak pénzforgalmat, és nem folytathatnak semmilyen gazdasági tevékenységet.
Így nincs is olyan hatóság, amely ellenőrizhetné a Tisza-szigetek pénzügyi helyzetét.
Emellett a párt a támogatások gyűjtését sem delegálhatná a Tisza-szigeteknek, ugyanis erre sem a párttörvény, sem más hatályos jogszabály nem ad lehetőséget – hangsúlyozták.
A Magyar Nemzet ezért kérdésekkel fordult a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltak kíváncsiak,
A kérdéseikre nem kaptak választ, de kiderült, hogy nem lesz közvetlen átutalás, a szigetek készpénzt fognak gyűjteni annak érdekében, hogy minél több embert fel tudjanak utaztatni a fővárosba, Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára.
A lap felidézte, hogy a hétvégén „új fejezet” nyílt a Tisza szigetek életében. A párt utasítására, a Tisza szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben az írták, „az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsik szervezésével. A budapesti szigetek anyagi támogatása nagyon sokat segíthet abban, hogy azok, akik nem tudják az útiköltséget maguk finanszírozni, akiknek a hét-nyolcezer forint útiköltség gondot jelentene, ennek ellenére idejuthassanak”.
Vagyis a szigetek adományok gyűjtésébe kezdtek. Mindezt annak ellenére teszik, hogy hivatalosan ezek a civil szerveződések nincsenek bejegyezve, nem is léteznek, vagyis a hivatalos szerveknek lehetetlen ellenőrzéseket végrehajtani a Tisza szigeteknél. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatásokat mire fordítják majd.
A Magyar Nemzet felidézte, hogy az elkötelezett szimpatizánsok utaztatása nem újdonság, Magyar Péterék ezt kicsiben már „mesteri” szinten művelik. Emlékezetes, hogy legutóbb márciusban buktak le, mikor kiderült,
ugyanazok az emberek tűnnek fel az ország különböző pontjain, és még így sem sikerült a kívánt tömeget összehozni.
– írta a lap.
Erre a jelenségre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. A szakértő számos településről kapott olyan jelzéseket, hogy Magyar Péter rendezvényeinek látogatói nem helyi lakosok, hanem más településekről szállított emberek, akik rendszeresen feltűnnek az ország különböző pontjain tartott eseményeken.
