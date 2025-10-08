Újabb botrány érik a Tisza Pártnál? – Kiderült: készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza szigetek

A Magyar Nemzet egy informátorától úgy értesült, hogy

utalás helyett készpénzben gyűjtik a Tisza-szigetek a vidéki szimpatizánsok október 23-i tüntetésre való utaztatásának költségeit.

Ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy az adományokat mikor és milyen formában adják át Magyar Péter híveinek.

A Tisza szigetek ezt a gyűjtést úgy végzik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el.

Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózatának elemei.