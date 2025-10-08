Ft
10. 08.
szerda
fejezet Tisza Párt Tisza szigetek adomány Magyar Péter készpénz törvény utaztatás

Újabb botrány érik a Tisza Pártnál? – Kiderült: készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza szigetek

2025. október 08. 19:49

A Magyar Nemzet cikkében rámutatott, a Tisza szigetek ezt a gyűjtést úgy végzik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja.

2025. október 08. 19:49
null

A Magyar Nemzet egy informátorától úgy értesült, hogy 

utalás helyett készpénzben gyűjtik a Tisza-szigetek a vidéki szimpatizánsok október 23-i tüntetésre való utaztatásának költségeit. 

Ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy az adományokat mikor és milyen formában adják át Magyar Péter híveinek. 

A Tisza szigetek ezt a gyűjtést úgy végzik, hogy a pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el. 

Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózatának elemei.

Ez azért fontos, mert az 1989. évi XXXIII. törvény alapján nem folyhatna pénzforgalom a Tisza-szigeteknél, ha azok formálisan is a párt részei lennének

 – hívta fel a figyelmet a lap.

A cikkben arra is kitértek, hogy a Tisza-szigetek nem bejegyzett civil szervezetek, hanem csak informális, civil társasági formában működő közösségek, így pedig nem bonyolíthatnak pénzforgalmat, és nem folytathatnak semmilyen gazdasági tevékenységet. 

Így nincs is olyan hatóság, amely ellenőrizhetné a Tisza-szigetek pénzügyi helyzetét.

Emellett a párt a támogatások gyűjtését sem delegálhatná a Tisza-szigeteknek, ugyanis erre sem a párttörvény, sem más hatályos jogszabály nem ad lehetőséget – hangsúlyozták.

A Magyar Nemzet ezért kérdésekkel fordult a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltak kíváncsiak, 

  • ki ellenőrzi a Tisza-szigetek pénzügyeit,
  • hivatalosan a Tisza Párt vállalja-e a felelősséget minden, a szigetekben történő tranzakcióért, 
  • illetve kérték-e valaha a Tisza-szigeteket pénzgyűjtésre, vagy ez egy önálló, a Tisza Párttól független kezdeményezés a részükről?

A kérdéseikre nem kaptak választ, de kiderült, hogy nem lesz közvetlen átutalás, a szigetek készpénzt fognak gyűjteni annak érdekében, hogy minél több embert fel tudjanak utaztatni a fővárosba, Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára. 

Új fejezet nyílt a Tisza szigetek életében

A lap felidézte, hogy a hétvégén „új fejezet” nyílt a Tisza szigetek életében. A párt utasítására, a Tisza szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben az írták, „az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsik szervezésével. A budapesti szigetek anyagi támogatása nagyon sokat segíthet abban, hogy azok, akik nem tudják az útiköltséget maguk finanszírozni, akiknek a hét-nyolcezer forint útiköltség gondot jelentene, ennek ellenére idejuthassanak”.

Vagyis a szigetek adományok gyűjtésébe kezdtek. Mindezt annak ellenére teszik, hogy hivatalosan ezek a civil szerveződések nincsenek bejegyezve, nem is léteznek, vagyis a hivatalos szerveknek lehetetlen ellenőrzéseket végrehajtani a Tisza szigeteknél. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatásokat mire fordítják majd.

Nem áll messze tőlük a szervezett utaztatás

A Magyar Nemzet felidézte, hogy az elkötelezett szimpatizánsok utaztatása nem újdonság, Magyar Péterék ezt kicsiben már „mesteri” szinten művelik. Emlékezetes, hogy legutóbb márciusban buktak le, mikor kiderült, 

ugyanazok az emberek tűnnek fel az ország különböző pontjain, és még így sem sikerült a kívánt tömeget összehozni.

– írta a lap.

Erre a jelenségre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. A szakértő számos településről kapott olyan jelzéseket, hogy Magyar Péter rendezvényeinek látogatói nem helyi lakosok, hanem más településekről szállított emberek, akik rendszeresen feltűnnek az ország különböző pontjain tartott eseményeken.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 26 komment

LevEDIa
2025. október 08. 21:42
Nokiás dobozt is "bevetik"?
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2025. október 08. 21:15 Szerkesztve
Ha külföldről kapnának anyagi támogatás, akkor az lenne a baj. Tisza nem kampányol állami pénzből, szemben a Fidesszel. Az adakozás önkéntes, mindenki azt támogat, akit akar. Elképzelhetetlen a korrupt fideszesek számára, h ők a kampányra gyűjtenek, és nem MP-nek építenek kastélyt, amit gazdaságnak hazudnak? :D Amerikában azokat nevezik ki nagykövetnek, akik a legtöbb pénzt kalapoznak össze a pártnak, ha nyernek.
Válasz erre
1
0
anegy_
2025. október 08. 21:07
Rajta, s rajta agyhalottak! Keményen összetarháljátok a kiskakas 1/3 -át. Ha egyáltalán el jut odáig, vagy a börtönbe köt ki, amit kiérdemelne.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. október 08. 21:03
Mosoda.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!