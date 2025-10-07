Ft
Radics Péter Tisza szeretetország Deák Dániel baloldal

„Úgy elküldjük őket a büdös f*szba...” – gőzerővel épül a Tisza „szeretetországa” (VIDEÓ)

2025. október 07. 11:06

Sajnos itt tart a hazai baloldal.

2025. október 07. 11:06
null

Deák Dániel politikai elemző Facebook-videójában a baloldal és a Tisza Párt „szeretetországának” legagresszívabb elszólásaira és gyűlölködéseire hívta fel a figyelmet. „Úgy elküldjük őket a büdös f*szba” – mondja például a videóban Radics Péter ellenzéki szimpatizáns YouTube videós.

Ez a szint náluk”

– mutatott rá Deák Dániel.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

***

 

Chardonnay99
2025. október 07. 13:10
Kun Béla óta olyan nagy fejlődés nem volt a marxista vonalon, miért is várunk el többet a maiaktól?
Megtalálta
2025. október 07. 12:55
Ez az egész Tisza - Magyar Péter jelenség engem egy az egyben a 2015 utáni Jobbikra, meg az MZP időszakra emlékeztet. Van egy radikális jobboldali mag, amelyiknek a legfontosabb jellemzője, hogy utálja a Fideszt. Ők kb. négyévenként beleszeretnek valami új jobboldali figurába, aki "jól megmondja" a Fidesznek meg a szavazóinak a magáét. Elkezdik egymást tolni a közösségi médiában, országjárás, mindenkit felakasztás, a szokásos. A baloldal egy darabig kivár, mivel ezek a figurák rohadtul nem píszík, nagyon nem liberál-kompatibilis dolgokról beszélnek, de aztán látva az új figura / mozgalom kitörő népszerűségét, kénytelen-kelletlen belekapaszkodnak, megpróbálják becsempészni a saját elképzeléseiket (többkulcsos adó), satöbbi. Aztán megindul a szervezkedés, kiegyezni, együttműködni, koordinált jelöltindítás, egységes ellenzék satöbbi. Aztán az egész siserehad egy irányíthatatlan, elementális káoszba torkollik, a Fidesz meg behúzza a választást.
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 07. 12:52 Szerkesztve
Radics Péter"" Hát ő fantasztikus kicsit piás és elmebeteg, de most igaza van.És rettentő jól szinkronizál ,ellenben a lebénult pofájú bayer rel aki egy kis pedofil senki.😂😂🤣🤣👍✌A rettegő kis komcsi fideszesek még el vegetálnak egy ideig itt a mandineren aztán tudják mi a dolguk.Mint a remény rabjaiban a szabadonengedett fegyenceknek.🤣🤣🤣👍
namégmitnem
2025. október 07. 12:50
A mindenkori lumpenproletárok. Ennyien mindig voltak, most épp csak felerősödött a hangjuk. Majd lehalkul jövő áprilisban. Addig megteszi egy jobb füldugó.
