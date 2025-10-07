Ft
10. 07.
kedd
Aranyosi Péter ellenzék agresszió

Tisztelt Bíróság!

2025. október 07. 17:24

Különben is, éljen a békesség, a párbeszéd, egymás tisztelete, O1G, világbéke!

2025. október 07. 17:24
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Tisztelt Bíróság!

Addig tényszerű a sértett vallomása, hogy eltűnt a disznóarca, és a bézbólütő vékonyabbik felét én fogtam közben.

De ahogy a költő is mondá: az igazat mondd, ne csak a valódit!

Valójában tehát így történt a dolog:

Az »éljen az örök békesség« gyűlésre tartottam éppen, a Mitszívtálma Róbert hirdette meg, a jobb vállamra vetett bézbólütőmet a jobb kezemmel tartottam, a bal kezemben pedig a »Mikor átment a Robihoz a Péter, galambok ültek a verebekhez« feliratú transzparensemet szorongattam, és bántott, hogy döccen rajta a rím, már amennyiben döccenés, ha nincsen is rím.

Ekkor, ebben az amúgy is nehéz lélektani pillanatban lépett hozzám a sértett, és köszönés nélkül el akarta mondani egy saját gyártású viccét.

Nagyon fontos körülmény, kérem is jegyzőkönyvezni, hogy nagyon kellett kakilnom.

És akkor a sértett hirtelen rálépett a lábamra, majd erőteljesen megmarkolta a fenekemet, aminek következtében összeszartam magam, s ahogy megbotlottam, mintegy öntudatlan, ösztönszerű mozdulattal, talán kapaszkodót keresve a jobb kezemmel szorongatott bézbólütőmmel leírtam egy körkörös mozdulatot, ám sajnálatos módon a sértett disznóarca valahol a kör 28. fokánál a kör rádiuszába került és egyszerűen eltűnt.

Teljesen ártatlan vagyok, tisztelt bíróság!

Különben is, éljen a békesség, a párbeszéd, egymás tisztelete, O1G, világbéke!"

***

Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

makapaka2
2025. október 07. 18:24
Megbüntetni, és eltávolítani a közéletből ezt az ócska ripacsot!
belbuda
2025. október 07. 18:23
Zsozsó,már csak te hiányoztál…😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
smokey-eye
2025. október 07. 17:58
" De ez a goromba fráter azt ordította, hogy rendőrt hív és lecsukat. Higgadtan kértem, hogy ne üvöltsön, mint egy barom. Erre erőszakos lett, és követelte, hogy ott a hivatalában várjam meg a kirendeltséget, majd ő megtanít. Azt mondtam kitérően hogy fogja be a száját, mert nagyon megjárja, azután távozni akartam. Megfogta a karomat. Még mindig egy jámbor ember béketűrésével igyekeztem elhessegetni. Nekihessegettem az üvegajtónak. De a petróleumlámpát csak akkor vágtam hozzá, amikor revolvert rántott. Emberi érzésem úgy diktálta, hogy az égő révkapitányt az esőmérő medencébe dobjam. Ezzel az életét mentettem meg."
zsuzsika
2025. október 07. 17:44
Remek írás!👍💯
