„Tisztelt Bíróság!

Addig tényszerű a sértett vallomása, hogy eltűnt a disznóarca, és a bézbólütő vékonyabbik felét én fogtam közben.

De ahogy a költő is mondá: az igazat mondd, ne csak a valódit!

Valójában tehát így történt a dolog:

Az »éljen az örök békesség« gyűlésre tartottam éppen, a Mitszívtálma Róbert hirdette meg, a jobb vállamra vetett bézbólütőmet a jobb kezemmel tartottam, a bal kezemben pedig a »Mikor átment a Robihoz a Péter, galambok ültek a verebekhez« feliratú transzparensemet szorongattam, és bántott, hogy döccen rajta a rím, már amennyiben döccenés, ha nincsen is rím.