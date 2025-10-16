Szijjártó: Ez a két ember soha nem árulta el egymást – egyszer sem

A Harcosok Órája című műsorban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Németh Balázs műsorvezető első körben elemezték a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit és Magyar Péter politikai irányvonalát. A tárcavezető szerint egyre világosabb, hogy a Tisza Párt programja megszorításokra épül, és ez súlyosan érintené a magyar családokat, vállalkozásokat és a nyugdíjasokat is.

Szijjártó Péter kiemelte: a párt szakértői már nyíltan beszélnek a nyugdíjak megadóztatásáról, a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről, a 13. havi nyugdíj eltörléséről, a családi adókedvezmények megszüntetéséről, valamint a rezsicsökkentés felszámolásáról is. Emellett a kisvárosi kórházak bezárását, a vizitdíj visszahozását és új vagyonadó bevezetését is felvetették.

A miniszter szerint ezek a tervek „brüsszeli típusú megszorítások”, amelyek a magyar emberek életét tennék nehezebbé.

A külügyminiszter úgy fogalmazott: „hullanak a szekrényből a csontvázak”, vagyis egyre több olyan elképzelés kerül napvilágra, amelyek szerinte bizonyítják, hogy a Tisza Párt a liberális, megszorításokra építő gazdaságpolitikát követné. Szijjártó szerint ez a szemlélet ellentétes a jelenlegi kormány patrióta, konzervatív megközelítésével, amely a munkát és a családokat helyezi a középpontba.

Két világ áll szemben egymással