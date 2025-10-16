Szijjártó: Ez a két ember soha nem árulta el egymást – egyszer sem

Végérvényesen elgurult Zelenszkij gyógyszere: még mindig nem értette meg, mi zajlik Magyarországon
Más mozit néz az ukrán elnök.
A külügyminiszter szerint Donald Trump soha nem próbálta rákényszeríteni Magyarországot semmire – ellentétben Brüsszellel.
A Harcosok Órája című műsorban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Németh Balázs műsorvezető első körben elemezték a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit és Magyar Péter politikai irányvonalát. A tárcavezető szerint egyre világosabb, hogy a Tisza Párt programja megszorításokra épül, és ez súlyosan érintené a magyar családokat, vállalkozásokat és a nyugdíjasokat is.
Szijjártó Péter kiemelte: a párt szakértői már nyíltan beszélnek a nyugdíjak megadóztatásáról, a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről, a 13. havi nyugdíj eltörléséről, a családi adókedvezmények megszüntetéséről, valamint a rezsicsökkentés felszámolásáról is. Emellett a kisvárosi kórházak bezárását, a vizitdíj visszahozását és új vagyonadó bevezetését is felvetették.
A miniszter szerint ezek a tervek „brüsszeli típusú megszorítások”, amelyek a magyar emberek életét tennék nehezebbé.
A külügyminiszter úgy fogalmazott: „hullanak a szekrényből a csontvázak”, vagyis egyre több olyan elképzelés kerül napvilágra, amelyek szerinte bizonyítják, hogy a Tisza Párt a liberális, megszorításokra építő gazdaságpolitikát követné. Szijjártó szerint ez a szemlélet ellentétes a jelenlegi kormány patrióta, konzervatív megközelítésével, amely a munkát és a családokat helyezi a középpontba.
Szijjártó szerint a választás lényege egyszerű: a magyaroknak dönteniük kell a nemzeti, munka- és családpárti politika, illetve a „brüsszeli liberális mainstream” között, amely megszorításokkal, adóemelésekkel és a támogatások visszavonásával kezelné a gazdasági kihívásokat.
A tárcavezető szerint az Orbán-kormány bizonyította, hogy saját úton haladva is lehet sikeres. Mint fogalmazott:
tíz év alatt több mint egymillió új munkahely jött létre, megduplázódott az ipari termelés, és a családok támogatása soha nem volt ilyen erős Magyarországon.”
Szijjártó emlékeztetett arra is, hogy 2010-ben az IMF megszorításokat követelt Magyarországtól, de a kormány nemet mondott, és saját gazdaságpolitikát alakított ki. Ennek eredménye szerinte az, hogy ma van 13. havi nyugdíj, egykulcsos adórendszer és széles körű családtámogatás.
A műsorban ezután szó esett Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatáról is. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága kölcsönös tiszteleten alapul, és sokat hozott Magyarországnak. Mint mondta:
Trump soha nem próbálta rákényszeríteni Magyarországot semmire – ellentétben Brüsszellel.”
A külügyminiszter szerint a Trump–Orbán kapcsolat révén új amerikai beruházások érkeztek az országba, feloldották a Biden-kormány idején bevezetett politikai szankciókat, és folytatódhatott a paksi atomerőmű bővítése is. Szijjártó szerint ez a kapcsolat bizonyítja, hogy Magyarország „nemzetközileg is elismert szereplő, mert békepárti és megbízható partner”.
Szijjártó Péter szerint Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolatának legfőbb ereje az, hogy mindkét politikus súlyos támadások kereszttüzében is hű maradt a másikhoz.
„Két olyan politikusról beszélünk, akiket az élet és a pályafutásuk során rengeteg megpróbáltatás ért, akiket sokszor nagyon durván támadtak meg.
De ez a két ember soha nem árulta el egymást – egyszer sem”
– fogalmazott a külügyminiszter.
Emlékeztetett arra is, hogy „Európában hosszú ideig mi voltunk az egyetlenek, akik nem fordultak szembe Donald Trumppal, nem próbáltunk a liberális média elvárásainak megfelelni, és nem mondtunk róla rosszat csak azért, hogy néhány jó szót kapjunk tőlük.”
Szijjártó Péter a moszkvai tárgyalásairól is beszélt Németh Balázs műsorában, és megerősítette: a kormány továbbra is biztosítja a rezsicsökkentés fenntartását.
A miniszter szerint az orosz gázszállítások garantálják, hogy Magyarországon maradjanak a legalacsonyabb gázárak Európában.
Kiemelte: miközben más európai országok titokban továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat, Magyarország nyíltan vállalja saját érdekeit és energiapolitikáját.
Ami az uniós ügyeket illeti, Szijjártó Péter szerint Brüsszel célja, hogy „bábkormányt” ültessen Magyarország élére, amely engedelmeskedne az uniós elvárásoknak, támogatná a háborút, beengedné a migránsokat és bevezetné a gender-politikát. Hangsúlyozta: a magyar kormány ellen most minden fronton támadás indult, mert az ország nem hajlandó alávetni magát ezeknek az elvárásoknak.
A miniszter a beszélgetés végén hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is a béke pártján áll, és nem kíván háborúba sodródni Ukrajnával kapcsolatban. Dicsérte Donald Trump béketörekvéseit, és reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök folytatja ezeket az erőfeszítéseket.
Végezetül Szijjártó a közelgő október 23-i Békemenetre hívta a magyarokat:
Most kell megmutatnunk az erőnket, mert olyan támadások érik az országot, amilyenekkel még nem szembesültünk. Nem engedhetjük, hogy Magyarországot brüsszeli bábkormány tegye túszává”
– fogalmazott a közelgő menet kapcsán.
Nyitókép: képernyőfotó / Harcosok Órája