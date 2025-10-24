Százezrek az utcán – a nemzetközi sajtó is visszhangzik a Békemenettől

A nemzetközi sajtó is hírt adott a csütörtöki, október 23-i magyarországi megemlékezésekről és a Békementről.

A HungaryToday képes beszámolójában rekordszámú résztvevőről ír a kormánypárti demonstráció kapcsán, az eseményről számos fotót és videót is mellékelve.

A Hungarian Conservative részletes tudósítást közölt a Békemenetről. Mint írták, Orbán Viktor a tüntetést „Európa legnagyobb hazafias mozgalmának” nevezte, és kijelentette, hogy ez megvédheti Magyarországot „a brüsszeli elnyomók ellen”.

A miniszterelnök köszönetet mondott a támogatóknak, hogy „Magyarország keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát 16 éve hatalmon tartják”,

dicsérve őket azért, hogy az országot „Európa egyetlen migránsmentes nemzeteként” tartják fenn, és „megvédik a gyermekeket a természet és a teremtés rendjével ellentétes ideológiáktól”. A Hungarian Conservative idézte miniszterelnököt miszerint „Portugáliától Litvániáig mindenki irigyel minket” azért, mert kitartunk a hagyományos értékek védelme mellett, hozzátéve, hogy a magyarok „időben felébredtek” és „megőrizték pozíciójukat”.