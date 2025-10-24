Százezrek az utcán – a nemzetközi sajtó is visszhangzik a Békemenettől

Lélegzetelállító felvételt posztolt Orbán Viktor: így néz ki az eddigi legnagyobb Békemenet madártávlatból
Nem látni a tömeg végét a miniszterelnök által posztolt videón.
Többen idézték a fő üzenetet: nem akarunk meghalni Ukrajnáért.
A nemzetközi sajtó is hírt adott a csütörtöki, október 23-i magyarországi megemlékezésekről és a Békementről.
A HungaryToday képes beszámolójában rekordszámú résztvevőről ír a kormánypárti demonstráció kapcsán, az eseményről számos fotót és videót is mellékelve.
A Hungarian Conservative részletes tudósítást közölt a Békemenetről. Mint írták, Orbán Viktor a tüntetést „Európa legnagyobb hazafias mozgalmának” nevezte, és kijelentette, hogy ez megvédheti Magyarországot „a brüsszeli elnyomók ellen”.
A miniszterelnök köszönetet mondott a támogatóknak, hogy „Magyarország keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát 16 éve hatalmon tartják”,
dicsérve őket azért, hogy az országot „Európa egyetlen migránsmentes nemzeteként” tartják fenn, és „megvédik a gyermekeket a természet és a teremtés rendjével ellentétes ideológiáktól”. A Hungarian Conservative idézte miniszterelnököt miszerint „Portugáliától Litvániáig mindenki irigyel minket” azért, mert kitartunk a hagyományos értékek védelme mellett, hozzátéve, hogy a magyarok „időben felébredtek” és „megőrizték pozíciójukat”.
A brit The Guardian is arról ír, hogy több százezren vettek részt a kormányoldal és a Tisza Párt demonstrációján is.
A Reuters hírügynökség cikkében idézi Orbán Viktort, aki azzal vádolta az Európai Uniót, hogy „bábkormányt” akar rákényszeríteni Magyarországra.
A magyar miniszterelnök a jövő évi választásokat a béke és a háború, közötti választásként mutatta be.
Azért akarják Ukrajnát bevonni az EU-ba, hogy háborút hozzanak Európába, és az EU pénzét Ukrajnába vigyék” – idézte a magyar kormányfőt a Reuters.
A The Washington Post is hírt adott a tegnapi eseményről, mint írták a Békemenet résztvevői Orbán Viktort támogató szlogeneket skandáltak, és azt az üzenetet, hogy külföldi hatalmak azzal fenyegetik Magyarországot, hogy közvetlenül bevonják az országot Oroszország ukrajnai háborújába. A menet élén egy nagy transzparens hirdette: „Nem akarunk Ukrajnáért meghalni”.
A Deutsche Welle a kormánypárti és ellenzéki rendezvényekre is kitért, szintén a résztvevők számára helyezve a hangsúlyt és idézve Orbán Viktor szavait.
Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton