Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzetközi sajtó Békemenet Orbán Viktor

Százezrek az utcán – a nemzetközi sajtó is visszhangzik a Békemenettől

2025. október 24. 08:54

Többen idézték a fő üzenetet: nem akarunk meghalni Ukrajnáért.

2025. október 24. 08:54
null

A nemzetközi sajtó is hírt adott a csütörtöki, október 23-i magyarországi megemlékezésekről és a Békementről. 

A HungaryToday képes beszámolójában rekordszámú résztvevőről ír a kormánypárti demonstráció kapcsán, az eseményről számos fotót és videót is mellékelve. 

A Hungarian Conservative részletes tudósítást közölt a Békemenetről. Mint írták, Orbán Viktor a tüntetést „Európa legnagyobb hazafias mozgalmának” nevezte, és kijelentette, hogy ez megvédheti Magyarországot „a brüsszeli elnyomók ellen”.

A miniszterelnök köszönetet mondott a támogatóknak, hogy „Magyarország keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát 16 éve hatalmon tartják”,

dicsérve őket azért, hogy az országot „Európa egyetlen migránsmentes nemzeteként” tartják fenn, és „megvédik a gyermekeket a természet és a teremtés rendjével ellentétes ideológiáktól”. A  Hungarian Conservative idézte miniszterelnököt miszerint „Portugáliától Litvániáig mindenki irigyel minket” azért, mert kitartunk a hagyományos értékek védelme mellett, hozzátéve, hogy a magyarok „időben felébredtek” és „megőrizték pozíciójukat”.

Ezt is ajánljuk a témában

A brit The Guardian is arról ír, hogy több százezren vettek részt a kormányoldal és a Tisza Párt demonstrációján is. 

A Reuters hírügynökség cikkében idézi Orbán Viktort, aki azzal vádolta az Európai Uniót, hogy „bábkormányt” akar rákényszeríteni Magyarországra. 

A magyar miniszterelnök a jövő évi választásokat a béke és a háború, közötti választásként mutatta be.

Azért akarják Ukrajnát bevonni az EU-ba, hogy háborút hozzanak Európába, és az EU pénzét Ukrajnába vigyék” – idézte a magyar kormányfőt a Reuters.

A The Washington Post is hírt adott a tegnapi eseményről, mint írták a Békemenet résztvevői Orbán Viktort támogató szlogeneket skandáltak, és azt az üzenetet, hogy külföldi hatalmak azzal fenyegetik Magyarországot, hogy közvetlenül bevonják az országot Oroszország ukrajnai háborújába. A menet élén egy nagy transzparens hirdette: „Nem akarunk Ukrajnáért meghalni”.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt az elemzés: mutatjuk, ki nyerte október 23-át

Videó

Új elemzőműsorral bővül a Mandiner kínálata. A MESTERTERV házigazdája, Kereki Gergő állandó vendégeivel, Mráz Ágoston Sámuellel és G. Fodor Gáborral a legfontosabb politikai események mögötti stratégiákat vizsgálja. A premierben Orbán Viktor beszéde, a Békemenet és a Tisza párt felvonulása kerül terítékre.

A Deutsche Welle a kormánypárti és ellenzéki rendezvényekre is kitért, szintén a résztvevők számára helyezve a hangsúlyt és idézve Orbán Viktor szavait. 

Nyitókép:  Mandiner / Ficsor Márton

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiazazsoltibacsi
2025. október 24. 09:57
youtube.com/watch?v=RLwgoEfittc salátás nickes melyik agyonművelt lehet a videóban? 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
salátás
2025. október 24. 09:56
még mindig nagyon szar munkád van, novicsicska
Válasz erre
0
1
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 24. 09:55 Szerkesztve
youtube.com/watch?v=RLwgoEfittc A szellemi tőke, az ország szürkeállománya, a fideszes értelmiség. 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 24. 09:48
fogas paduckiazazsoltibacsi 2025. október 24. 09:27 A telefosott gatya felétek hagyomány. Ukrajnáért senki sem fog meghalni, mert a többségnek, ellentétben veletek, van esze. A Bite Zsoltok pedig köztetek népszerű. Ti és az ész.🤣 Amúgy meg a megrontott gyerekek, akikkel senki sem foglalkozik egy magas rangú politikus hangjában vélték felfedezni Zsolti bácsit. If you know what I mean.😉
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!