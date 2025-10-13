Súlyos támadás érte hazánk büszkeségét, magasba emelkedtek a magyar drónok, hogy megvédjék, amit lehet

Nagy a baj: válságos helyzetbe került a magyar borászat
Hazai borászokat kérdeztünk a helyzetről és arról, milyen jövő vár a magyar borra.
22 magyar borvidékből 17-ben pusztít az aranyszínű sárgaság, ami ellen nem használnak az antibakteriális szerek sem.
A legmodernebb technológiát veti be Magyarország az immár 22 magyar borvidékből 17-ben pusztító aranyszínű sárgaság, vagy más néven FD (Flavescence dorée) ellen – írja a Világgazdaság. Európa legpusztítóbb szőlőbetegségét egy fitoplazma okozza, ami annyit jelent, hogy nem használnak ellene az antibakteriális szerek.
A kórt az amerikai szőlőkabóca terjeszti,
ami ha megtelepszik egy régióban, a fertőzés gyorsan terjed, és akár teljes szőlősorokat tehet tönkre egyetlen szezon alatt. A helyzet az egész régiót veszélyezteti. Szlovéniában már az összes borvidék fertőzött, a legközelebbi stájer borászatok pedig alig 20-25 kilométerre fekszenek a már fentebb tárgyalt Zalai borvidéktől.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) eddig 15 vármegyében igazolta a kórokozó jelenlétét. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat, továbbá a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.
Két héttel ezelőtt komplex országos akció indult a betegség visszaszorítására, aminek leglátványosabb eleme az október 9-én elstartolt drónos felderítési program. Az akciót a Nébih koordinálja és közleményükben felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy ne lepődjenek meg, ha a következő hetekben a dűlök fölött repkedő drónokkal találkoznak. A drónok által rögzített, nagy felbontású légi felvételeket egy speciális szoftver elemzi, amely a fertőzésre utaló árulkodó tüneteket keresi.
