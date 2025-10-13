Ft
10. 13.
hétfő
10. 13.
hétfő
borvidék szőlő drón Nébih

Súlyos támadás érte hazánk büszkeségét, magasba emelkedtek a magyar drónok, hogy megvédjék, amit lehet

2025. október 13. 12:30

22 magyar borvidékből 17-ben pusztít az aranyszínű sárgaság, ami ellen nem használnak az antibakteriális szerek sem.

2025. október 13. 12:30
null

A legmodernebb technológiát veti be Magyarország az immár 22 magyar borvidékből 17-ben pusztító aranyszínű sárgaság, vagy más néven FD (Flavescence dorée) ellen – írja a Világgazdaság. Európa legpusztítóbb szőlőbetegségét egy fitoplazma okozza, ami annyit jelent, hogy nem használnak ellene az antibakteriális szerek.

A kórt az amerikai szőlőkabóca terjeszti, 

ami ha megtelepszik egy régióban, a fertőzés gyorsan terjed, és akár teljes szőlősorokat tehet tönkre egyetlen szezon alatt. A helyzet az egész régiót veszélyezteti. Szlovéniában már az összes borvidék fertőzött, a legközelebbi stájer borászatok pedig alig 20-25 kilométerre fekszenek a már fentebb tárgyalt Zalai borvidéktől.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) eddig 15 vármegyében igazolta a kórokozó jelenlétét. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat, továbbá a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

Két héttel ezelőtt komplex országos akció indult a betegség visszaszorítására, aminek leglátványosabb eleme az október 9-én elstartolt drónos felderítési program. Az akciót a Nébih koordinálja és közleményükben felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy ne lepődjenek meg, ha a következő hetekben a dűlök fölött repkedő drónokkal találkoznak. A drónok által rögzített, nagy felbontású légi felvételeket egy speciális szoftver elemzi, amely a fertőzésre utaló árulkodó tüneteket keresi.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Khalil MAZRAAWI / afp

 

