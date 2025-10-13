Súlyos támadás érte hazánk büszkeségét, magasba emelkedtek a magyar drónok, hogy megvédjék, amit lehet

ami ha megtelepszik egy régióban, a fertőzés gyorsan terjed, és akár teljes szőlősorokat tehet tönkre egyetlen szezon alatt. A helyzet az egész régiót veszélyezteti. Szlovéniában már az összes borvidék fertőzött, a legközelebbi stájer borászatok pedig alig 20-25 kilométerre fekszenek a már fentebb tárgyalt Zalai borvidéktől.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) eddig 15 vármegyében igazolta a kórokozó jelenlétét. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat, továbbá a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.