Október 23 Békemenet Orbán Viktor

Sportolók, zenészek, színészek, tudósok – ők álltak Orbán Viktor mögött a Kossuth téren

2025. október 23. 20:45

A miniszterelnök mögött összegyűltek között feltűnt több magyar kiválóság is, orvos, tudós, élsportoló, zenész, színész, de még egy űrhajós is.

2025. október 23. 20:45
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Békemenetet hozta össze az idei ünnepen a nemzeti oldal. Az Elvis Presley térről indult és a Kossuth térre érkezett be, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott.

A miniszterelnök mögött összegyűltek között feltűnt több magyar kiválóság is, orvos, tudós, élsportoló, zenész, színész, de még egy űrhajós is. Alább egy lista a a teljesség igénye nélkül:

  • Baji Balázs olimpikon, gátfutó
  • Farkas Bertalan űrhajós
  • Varga Miklós énekes
  • Sótonyi Péter Széchenyi-díjas orvos
  • Sasvári Sándor színművész
  • Gór-Nagy Miklós világbajnok vizilabdáó
  • Kucsera Gábor világbajnok kajakozó
  • Náray-Szabó Gábor kémikus
  • Balázs János zongorista
  • Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész
  • Bán Mór író

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

