Sportolók, zenészek, színészek, tudósok – ők álltak Orbán Viktor mögött a Kossuth téren

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Békemenetet hozta össze az idei ünnepen a nemzeti oldal. Az Elvis Presley térről indult és a Kossuth térre érkezett be, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott.

A miniszterelnök mögött összegyűltek között feltűnt több magyar kiválóság is, orvos, tudós, élsportoló, zenész, színész, de még egy űrhajós is. Alább egy lista a a teljesség igénye nélkül:

Baji Balázs olimpikon, gátfutó

Farkas Bertalan űrhajós

Varga Miklós énekes

Sótonyi Péter Széchenyi-díjas orvos

Sasvári Sándor színművész

Gór-Nagy Miklós világbajnok vizilabdáó

Kucsera Gábor világbajnok kajakozó

Náray-Szabó Gábor kémikus

Balázs János zongorista

Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész

Bán Mór író

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád