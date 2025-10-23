Sportolók, zenészek, színészek, tudósok – ők álltak Orbán Viktor mögött a Kossuth téren

Radnai Márk, akarjuk mondani a telexes Klág Dávid írt egy cikket saját rendezéséről és tetszett neki
A Telex mindent bevetett, hogy tartalommal töltse meg Magyar Péter unalmas és hosszú beszédét.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Békemenetet hozta össze az idei ünnepen a nemzeti oldal. Az Elvis Presley térről indult és a Kossuth térre érkezett be, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mondott.
A miniszterelnök mögött összegyűltek között feltűnt több magyar kiválóság is, orvos, tudós, élsportoló, zenész, színész, de még egy űrhajós is. Alább egy lista a a teljesség igénye nélkül:
