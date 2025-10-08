Romániai újságírók is megütköztek Magyar Péter viselkedésén
A Tisza Párt erdélyi táborából romániai és magyarországi sajtóorgánumokat is kitiltottak.
Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem a gaz.
„Gáspárik Attilának nincs többé becsülete. Gáspárik Attila egy aljas és nyomorult szellemi tyúktolvaj, egy senki, Gáspárik Attilával tisztességes ember többé nem érintkezik, nem beszél, ha véletlenül szembe jön az utcán, illatos keszkenőt orrunk alá szorítva átmegyünk a túloldalra.
Gáspárik Attilát a hozzá megszólalásig hasonló szörnyetegek természetesen nekiálltak kimosdatni önmagából, vagyis a mocsokból. Olyanok, mint Parászka Boróka vagy a Transtelex »újságírója«, bizonyos Vig Emese.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt erdélyi táborából romániai és magyarországi sajtóorgánumokat is kitiltottak.
Ezek tényleg egy brancs.
Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem ugyanaz a gaz, ott vannak ugyanazok a liberális-neomarxista szörnyetegek, mint idehaza.”
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Kiss Gábor