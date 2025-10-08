Ft
10. 08.
szerda
Sonderkommando Erdélyből

2025. október 08. 21:48

Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem a gaz.

2025. október 08. 21:48
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Gáspárik Attilának nincs többé becsülete. Gáspárik Attila egy aljas és nyomorult szellemi tyúktolvaj, egy senki, Gáspárik Attilával tisztességes ember többé nem érintkezik, nem beszél, ha véletlenül szembe jön az utcán, illatos keszkenőt orrunk alá szorítva átmegyünk a túloldalra.

Gáspárik Attilát a hozzá megszólalásig hasonló szörnyetegek természetesen nekiálltak kimosdatni önmagából, vagyis a mocsokból. Olyanok, mint Parászka Boróka vagy a Transtelex »újságírója«, bizonyos Vig Emese.

Ezek tényleg egy brancs.

Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem ugyanaz a gaz, ott vannak ugyanazok a liberális-neomarxista szörnyetegek, mint idehaza.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

galancza-2
2025. október 08. 23:21
bayer! g.a., v.e., p.b. nem magyarok, hanem minden szempontból olyanok,mint a libsibolsikomcsiinternáci szamueli, rákosi, acél,lukács,körmös, magyartalan balu,fletó,fletóné,fegyőr,botmixeres kata ,puzsó patkány, listázó marci, sz.csanesz,zazri,sörösgyuri, poloska, r.márk, pöccsnig maris és neje,stb,stb... és mint a példaképed tgm!.....
Tehetős Totó
2025. október 08. 22:24
Gáspárik most tiszás, de azelőtt is a balliberális seggny...holdudvarhoz tartozott. Sajnos még színházigazgató is lehetett a ripacs!
