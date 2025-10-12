Senkit se tévesszen meg Pottyondy Edina nőies bája vagy Hadházy Ákos lyukas zoknija

1978 szeptembere szomorúan indult. A gimnáziumi tanévnyitón el-elcsuklott az igazgató úr hangja, el is pityeredett, mivel nem sokkal előbb került elő a 61 éves, kereszténydemokrata Aldo Moro holtteste egy kocsi csomagtartójából. Amikor az ötszörös olasz miniszterelnök Magyarországon járt, ellátogatott az iskolánkba is, és az igazgató úr személyes veszteségként élte meg a terrort. Moro öt testőrét ugyanis megölte a Vörös Brigádok nevű balos terrorszervezet, őt magát elrabolta, majd ötvenöt nap fogság után kivégezte, ami valamiféle üzenet volt Moro családjának és a világnak.

Igazság szerint nem értettem ott, hogy a fejlett szocialista társadalmat építő, kommunista iskolaigazgatót mit izgatja, hogy irtja egymást az ellenség. Nem tudtam, hogy az ideológia, politika és tudomány felett van valami, ami az embert részvéttel tölti el; ha az élet értelmetlen pusztítását látja.

Ez az írás arról szól, hogy senkit se tévesszen meg Pottyondy Edina és Pankotai Lili nőies bája. Jámbor András görnyedt háta, beszédhibája. Hadházy Ákos lyukas zoknija és Koszlidérccel tartott szexi tüntetései. A gonosz gondolat ügyesen rejtőzik, ritkán jár kalózmaskarában az utcán.

A hetvenes éveket óloméveknek nevezik az olaszok. Ami egyszerre idézi fel a nehéz, mérgező fém súlyát, sötétszürke színét, és utal a lőfegyverek sajátosságára. A történetet érdemes 1968-tól indítani. Ez volt az az év, amikor bizonyossággá vált a baloldal számára is, hogy hiába képes mozgósítani a maga oldalán az ifjúságot világszerte, nem tud vele mit kezdeni, mert nincs jövőképe. Fogalma sincs, hogy hogyan rendezze be a szép, új világot, s miképp szervezze meg az emberi együttélést és gazdálkodást kapitalizmus, jogállam és demokrácia nélkül.