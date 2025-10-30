„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt
Csak úgy záporoznak a csalódott kommentek a párt fővárosi frakciójának posztja alá.
Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.
„Idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!
Ezt őszintén nem gondoltam akkor, amikor augusztusban kedvenc ausztrál bandám, az Empire of the Sun játszott a szerdai napon éjszaka – és ezzel egy nagy álmom vált valóra, hogy láthassam őket.
Tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülésén nem sikerült megegyezni a Sziget sorsáról.
A közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a jelenlegi állás szerint jövőre nem rendezik meg a fesztivált.
Bevallom, egyik részem sír, a másik nevet. A Sziget sajnos már nem nyújtotta azt, amit egykoron adott a hazai közönségnek, viszont egy-két koncert így is bitang jó volt.
Kapcsolódó vélemény
Az összes Tisza-nyaló influenszer Fókuszcsoport Ádámtól Mérő Veráig, Tibi Atyától Pottyondy Edináig ugyanúgy kirobbanthatatlanul a Messiás úr záróizmai mögött marad holnaptól is, mintha semmi sem történt volna.
Sajnos be kell látni, hogy a magyar fesztiválélet haldoklik.
Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.”
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás
***