„Idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!

Ezt őszintén nem gondoltam akkor, amikor augusztusban kedvenc ausztrál bandám, az Empire of the Sun játszott a szerdai napon éjszaka – és ezzel egy nagy álmom vált valóra, hogy láthassam őket.

Tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülésén nem sikerült megegyezni a Sziget sorsáról.

A közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a jelenlegi állás szerint jövőre nem rendezik meg a fesztivált.

Bevallom, egyik részem sír, a másik nevet. A Sziget sajnos már nem nyújtotta azt, amit egykoron adott a hazai közönségnek, viszont egy-két koncert így is bitang jó volt.