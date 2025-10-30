Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapest Sziget Fesztivál közgyűlés

Sajnos be kell látni, hogy a magyar fesztiválélet haldoklik

2025. október 30. 08:02

Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.

2025. október 30. 08:02
null
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„Idei volt az utolsó Sziget Fesztiválom!

 Ezt őszintén nem gondoltam akkor, amikor augusztusban kedvenc ausztrál bandám, az Empire of the Sun játszott a szerdai napon éjszaka – és ezzel egy nagy álmom vált valóra, hogy láthassam őket.

Tegnap a Fővárosi Közgyűlés ülésén nem sikerült megegyezni a Sziget sorsáról. 

A közgyűlés nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását, így a jelenlegi állás szerint jövőre nem rendezik meg a fesztivált.

Bevallom, egyik részem sír, a másik nevet. A Sziget sajnos már nem nyújtotta azt, amit egykoron adott a hazai közönségnek, viszont egy-két koncert így is bitang jó volt. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Jól megy a fiatalok megszólítása a Tisza „pártnak”: a fővárosi közgyűlésben kinyírták a Sziget Fesztivált

Az összes Tisza-nyaló influenszer Fókuszcsoport Ádámtól Mérő Veráig, Tibi Atyától Pottyondy Edináig ugyanúgy kirobbanthatatlanul a Messiás úr záróizmai mögött marad holnaptól is, mintha semmi sem történt volna.

Sajnos be kell látni, hogy a magyar fesztiválélet haldoklik. 

Nincs új ötlet, unalmasak az előadók, és szinte mindenhol ugyanazok lépnek fel. És pont ebben volt más egy kicsit a Sziget.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. október 30. 10:28
Oldják meg a tulajdonosok drog és állami támogatás nélkül! Akkor mehet tovább.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 30. 10:26
A magyar fesztiválélet a drogból és a butapesti támogatásból él.
Válasz erre
0
0
[email protected]
2025. október 30. 10:24
BESZART A SZIGET FESZTIVÁL FRANKÓN...AHOGY' KÖLL. m.p. EZT IS "MEGCSINÁLTA", AHOGYAN MEG FOG MINDENT "CSINÁLNI"--AZAZ ELBA..NI--AMIHEZ CSAK HOZZÁNYÚL. Amihez nem nyúl hozzá, az marad úgy ahogyan van jól vagy rosszul, de "annak" nem árt...nyilván, ha semmit nem csinál. Az ő, m.p. tragédiája az, hogy előbb utóbb muszáj lesz hozzányúlni egyre több dologho'n mer' megy az ÉLET, oszt a puncivakarás meg zsebhokizás kora eccercsak lezárul. Mer' hogy dumával és szövegeléssel nem lehet sömmit megoldani....
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. október 30. 10:18
Még Kamu Geri sem menti meg őket!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!