Románok csempésztek át migránsokat Magyarországon – nem kellett volna

A Főügyészség három román állampolgárt állít bíróság elé.
Minősített embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a hajdú-bihari főügyészség azok ellen az elkövetők ellen, akik szervezőként és sofőrként anyagi haszonszerzésre törekedve közreműködtek illegális határátlépők magyarországi utaztatásában – tájékoztatta az ügyészség az MTI-t szerdán.
Közleményükben azt írták, a vádlottak rendszeresen szállítottak migránsokat Magyarország területén különböző határszakaszokhoz.
A vádirat szerint a három román állampolgárságú elkövető ismerte egymást, a legidősebb férfi irányításával történtek a fuvarozások, amelyhez a férfi beszervezte két vádlott-társát, akik a személygépkocsikat vezették.
A két sofőr a fuvarozásért rendszeresen pénzt kapott, sikeres szállítás esetén alkalmanként ezer eurót.
Az okiratokkal nem rendelkező külföldi állampolgárok a román-magyar államhatárt ismeretlen személyek közreműködésével jogellenes módon lépték át, majd magyar területen a szervező férfi küldte meg vádlott-társainak mobiltelefonon a koordinátákat, ahol a migránsokat fel kellett venniük, majd Magyarország déli államhatárához szállítaniuk.
Hozzátették: az egyik sofőr 32, a másik 24 migráns szállításában vett részt,
amikor 2023. szeptember 19-én a délutáni órákban az egyiküket igazoltatták a rendőrök az egyik autópályán.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a jelenleg már szabadlábon védekező román állampolgárok ellen folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken azzal, hogy a legidősebb elkövető a bűncselekményt szervezőként valósította meg. A főügyészség a vádiratban indítványozta, hogy a törvényszék mindhárom vádlottat fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélje, és határozott időre utasítsa ki őket Magyarország területéről – ismerti az ügyészség közleménye.
