10. 03.
péntek
Tarr Zoltán gazda termék Ukrajna Nagy István

Riadót fújt a miniszter, úgy felháborította a Tisza Párt legújabb terve (VIDEÓ)

2025. október 03. 13:52

Tarr Zoltán és a Tisza Párt közben teljesen megadta magát Zelenszkijnek: át akarják alakítani a mezőgazdasági támogatások rendszerét, mert felesleges Ukrajnával versenyeznie a magyar mezőgazdaságnak.

2025. október 03. 13:52
Riadó a magyar gazdáknak! Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a Facebookon pénteken. 

A tárcavezető közösségi oldalán azt írta: eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. „Tarr Zoltán videóját látniuk kell! A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják” – fogalmazott. 

Nagy István rámutatott, hogy a Tisza Párt csökkentené a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengedné az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegeti a magyar gazdákat. 

„Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni” – folytatta, jelezve, hogy Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. 

A miniszter szavai szerint ez kettős csapás: elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe. 

(MTI)

Nyitókép: Képernyőkép

mihint
2025. október 03. 15:00
Ja, hát a szabályok csak nyűgnek vannak. Ukrajna pedig tök jól csinálja, egyik EU szabályt se tartja be, milyen fasza gyerekek, nem? A felmenőági hozzátartozóitokat az egész európai mezőgazdaság szereplői éltetik, csak hogy tudjatok róla.
Ízisz
2025. október 03. 14:38
Z. A poloskának és a Tisza szektának annyi!!! Nem kerülnek be a parlamentbe sem!!! Ami eddig kiderült róluk, hogy mit akarnak, csak ez már 100%-os bukás!!! Ezt kell folyamatosan minden szinten nyomni a választók felé!!! Meg a hazug rágalmakat leleplezni... Persze nem fognak leállni vele, ezektől sajnos bármi kitelik!!! A választásra érkező EBESZ is hamis látleletet fog adni a válaszrásról az biztos!!! Mindenhol kamerák tömkelegének kell lenni!!! Lesznek lefizetett provokátorok is... Fideszesnek hazudott csalók is!!! Mindenre fel kell készülni, mert ettől a választástól tényleg az életünk függ!!! 💯❗❗❗😬🤨
nekateal
2025. október 03. 14:29
Ez a Tarr az új Gyurcsány! A fidesznek szinte semmit se kell tennie, akkor is rá fognak szavazni. Egy-egy újabb Tarr videó mérhetően növeli a potenciálisan fideszre szavazók számát és arányát.
balbako_
2025. október 03. 14:12
Ilyenkor az adekvát válasz a nagy mezőgazdasági bukás után vannak még hibák elvtársak, de az elv jó! Suszterekből lettek gyárigazgatók, kalauzokból termelésirányítók szétbarmolták az ipart és a mezőgazdaságot, de az elv az mindig jó volt. A Szaros és bandája ponti ilyen zsenikből áll és most már az EU vezetése is! Nem kell orosz energia, nem kell amerikai barátság, nem kell kínai áru, nem kell európai ipar, mezőgazdaság -amit keservesen évtizedek alatt hoztak világszintre - semmi nem kell! Kell viszont a világ legkorruptabb - még az EU vezetőinél is korruptabb szétbombázott és önmagát fenntartani képtelen Ukrajna az európai életszínvonal és pénz temetője.
