Riadót fújt a miniszter, úgy felháborította a Tisza Párt legújabb terve (VIDEÓ)

A tárcavezető közösségi oldalán azt írta: eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. „Tarr Zoltán videóját látniuk kell! A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják” – fogalmazott.

Nagy István rámutatott, hogy a Tisza Párt csökkentené a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengedné az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegeti a magyar gazdákat.

„Brüsszel már nyíltan vállalja: a háborút akarja finanszírozni” – folytatta, jelezve, hogy Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát.