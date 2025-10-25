Ft
Horváth Oszkár budapesti békecsúcs kígyófészek Puzsér Róbert Donald Trump Orbán Viktor beszéd

Puzsér Róbertnek elgurult a gyógyszere: szerinte nem lesz itt semmiféle budapesti békecsúcs (VIDEÓ)

2025. október 25. 10:19

„Orbán most már tényleg úgy hazudozik, mint Gyurcsány a fénykorában” – jelentette ki a kritikus az Önkényes Mérvadó című műsorban.

2025. október 25. 10:19
null

Az Önkényes Mérvadó legutóbbi adásában Puzsér Róbert, Horváth Oszkár, és Szabó Márton Csoki értékelte az október 23-i eseményeket, de a szervezés és egyeztetés alatt álló budapesti békecsúcsról is szó esett.

Puzsér először Orbán Viktor miniszterelnök beszédének azon részére reagált, melyben Brüsszelre, mint „kígyófészekre” hivatkozott. A kritikus ennek kapcsán kijelentette, hogy 

kellene ide egy kígyóbűvölő, és ugyan ki lenne alkalmasabb, hogy ezt a kígyófészket megszelídítse, mint Vlagyimir Putyin”.

„Ez a kígyófészek kezelhetetlen, de hála a pravoszlávok istenének, most már van két rubelfrakció is az Európai Unióban, van remény arra, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics kezébe vegye Európának a vezetését is. S visszatérjen ide az a szellem, ami sajnos eltávozott innen: a tradíciónak, a teremtés rendjének a tisztelete” – tette hozzá gúnyosan.

Puzsér Róbert azzal folytatta, hogy a miniszterelnök beszéde „különös beszéd” volt, egyrészt Orbán egy „kurva szót nem ejtett 1956-ról” – vélekedett a megmondó ember.

A kritikus párhuzamot vont Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között

De a megmondóembernek a gripenek sem jöttek be. Szerinte ennek nincs idehaza hagyománya, és ennek a műsorelemnek (amellyel a Honvédség vadászgépei az 1956-os hősök emléke előtt tisztelegtek – szerk.) az volt a célja, hogy „nagy nemzetnek érezzük” magunkat.

Puzsér valamivel később arról is beszélt, hogy a kormányfő ünnepi beszédében nem esett szó „a gátlástalanul beblöffölt békecsúcsról”, amiről azóta már Donald Trump kijelentette, hogy „skippelve van”. (ezzel szemben a legújabb hír, hogy Amerika és Oroszország továbbra is szervezi a béketárgyalást, szombaton találkozik a két elnöki különmegbízott – a szerk.). „Egyszer majd talán lesz egy békecsúcs, de most nem találkozik Putyinnal” – tette hozzá.

„Senki nem feltételezte, hogy Orbán Viktor gátlástalanul behazudik ilyesmit, hogy két birodalmat ideszervez Budapestre. (...) Senkinek nem volt fantáziája arról Magyarországon, – pedig minden rosszat feltételeznek Orbánról – hogy Orbán tényleg most már úgy hazudozik, mint Gyurcsány a fénykorában” – mondta el Puzsér Róbert az Önkényes Mérvadó című műsorban.

A műsort alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

frankie-bunn
2025. október 25. 13:01
Két sugárzó értelem... Csak a képet néztem
Perczel Éva
2025. október 25. 12:52
Hajrá kuka-koka!
kamasuka
2025. október 25. 12:52
Komoly drogos. Ha szerencséje van, hamarosan egy következő adag elviszi. Ha nincs, az orrunk előtt még ennél is jobban leépül.
patriota-0
2025. október 25. 12:47
Ez szegény nagyon beteg. Kicsit mérsékelnie kellene az ipari méretű drogfogyasztását.
