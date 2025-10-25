Puzsér Róbertnek elgurult a gyógyszere: szerinte nem lesz itt semmiféle budapesti békecsúcs (VIDEÓ)

Az Önkényes Mérvadó legutóbbi adásában Puzsér Róbert, Horváth Oszkár, és Szabó Márton Csoki értékelte az október 23-i eseményeket, de a szervezés és egyeztetés alatt álló budapesti békecsúcsról is szó esett.

Puzsér először Orbán Viktor miniszterelnök beszédének azon részére reagált, melyben Brüsszelre, mint „kígyófészekre” hivatkozott. A kritikus ennek kapcsán kijelentette, hogy

kellene ide egy kígyóbűvölő, és ugyan ki lenne alkalmasabb, hogy ezt a kígyófészket megszelídítse, mint Vlagyimir Putyin”.

„Ez a kígyófészek kezelhetetlen, de hála a pravoszlávok istenének, most már van két rubelfrakció is az Európai Unióban, van remény arra, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics kezébe vegye Európának a vezetését is. S visszatérjen ide az a szellem, ami sajnos eltávozott innen: a tradíciónak, a teremtés rendjének a tisztelete” – tette hozzá gúnyosan.