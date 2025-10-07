Pofátlanság felső fokon: a Tisza EP-képviselője válaszok helyett tovább „Zsolti bácsizik”

Kollégánk arról szerette volna kérdezni Gerzsenyi Gabriellát, hogy pontosan hogyan érthette korábban azt Tarr Zoltán, hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A Tisza Párt EP-képviselője válasz helyett kioktató stílusban kérte számon riporterünket, amiért nem a már többször cáfolt ellenzéki álhírrel kapcsolatban kérdezett.

„Ne Tarr Zoltánnal jöjjön nekem jó, legyen kedves. Legyen egy önálló kérdése, ne az, amit Rogán Antal megír és körbeküld” – fogalmazott Gerzsenyi Gabriella.