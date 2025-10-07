Pofátlanság felső fokon: a Tisza EP-képviselője válaszok helyett tovább „Zsolti bácsizik”

Menekülőre fogta a Válasz Online: már megvédené Semjén Zsoltot az álhírbotrányban
Hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.
Gerzsenyi Gabriella kevésbé ügyesen kerülte ki a kellemetlen kérdést.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az álhírgyártó baloldali Juhász Péter egy Látó János nevű férfival szövetkezve próbálta lejáratni a kormánypárti politikusokat. Bár azóta nemcsak maga Semjén Zsolt cáfolta és nevezte lehetetlennek a rágalmakat, és még az ügyet a közbeszéd tárgyává tévő Válasz Online is visszavonulót fújt, úgy tűnik ez a Tisza Párt EP-képviselőjét nem zavarta meg abban, hogy kollégánk kérdésére válasz helyett inkább „Zsolti bácsizásba” kezdjen.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.
Kollégánk arról szerette volna kérdezni Gerzsenyi Gabriellát, hogy pontosan hogyan érthette korábban azt Tarr Zoltán, hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A Tisza Párt EP-képviselője válasz helyett kioktató stílusban kérte számon riporterünket, amiért nem a már többször cáfolt ellenzéki álhírrel kapcsolatban kérdezett.
„Ne Tarr Zoltánnal jöjjön nekem jó, legyen kedves. Legyen egy önálló kérdése, ne az, amit Rogán Antal megír és körbeküld” – fogalmazott Gerzsenyi Gabriella.
Kapcsolódó vélemény
Az egész egy politikai aktorok által tudatosan formált és eszkalált botránysorozat volt.
***
Nyitókép: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala