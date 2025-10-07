Ft
Tisza Párt Gerzsenyi Gabriella álhír

Pofátlanság felső fokon: a Tisza EP-képviselője válaszok helyett tovább „Zsolti bácsizik”

2025. október 07. 21:29

Gerzsenyi Gabriella kevésbé ügyesen kerülte ki a kellemetlen kérdést.

2025. október 07. 21:29
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, az álhírgyártó baloldali Juhász Péter egy Látó János nevű férfival szövetkezve próbálta lejáratni a kormánypárti politikusokat. Bár azóta nemcsak maga Semjén Zsolt cáfolta és nevezte lehetetlennek a rágalmakat, és még az ügyet a közbeszéd tárgyává tévő Válasz Online is visszavonulót fújt, úgy tűnik ez a Tisza Párt EP-képviselőjét nem zavarta meg abban, hogy kollégánk kérdésére válasz helyett inkább „Zsolti bácsizásba” kezdjen.

Kollégánk arról szerette volna kérdezni Gerzsenyi Gabriellát, hogy pontosan hogyan érthette korábban azt Tarr Zoltán, hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A Tisza Párt EP-képviselője válasz helyett kioktató stílusban kérte számon riporterünket, amiért nem a már többször cáfolt ellenzéki álhírrel kapcsolatban kérdezett.

„Ne Tarr Zoltánnal jöjjön nekem jó, legyen kedves. Legyen egy önálló kérdése, ne az, amit Rogán Antal megír és körbeküld” – fogalmazott Gerzsenyi Gabriella.

Transzparens Újságírásért

Transzparens Újságírásért Alapítvány

Idézőjel

A politika és a thrash találkozása az újmédiában – Hogyan épült fel a “Zsolti bácsi-rágalom”?

Az egész egy politikai aktorok által tudatosan formált és eszkalált botránysorozat volt.

***

Nyitókép: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala

regi-nyarakon21
2025. október 07. 22:42
Na, ez a mancika kiállta a próbát a tiszában! Ugyanolyan pofátlam, mint peti, és ugyanúgy kioktatja a kérdezőt, hogy mivel kéne foglalkoznia, ahelyett, amit a TÓNI mond. És persze adja a muníciót a kretén trolloknak, hogy hogy kell reagálni. Most mindenre is a zsolti bácsi a válasz.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. október 07. 22:34
Zsoltibácsi köztetek bujkál , keressétek.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. október 07. 22:27
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke Budán nyitott kettő "Zsóti Bácsi Bárt". Tinédzserpartik számára! Szőlő utca 6-8 sz. DK polgármester a kerületben!! Összenő ami összetartozik!
Válasz erre
3
0
massivement5
2025. október 07. 22:22
Zsolti bácsi, a télapó, lemászhatott volna a droggal az ereszen, rögtön a seggbekuki után, akkor kiderült volna, kicsoda.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!