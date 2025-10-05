„Felhévizy nagy útra készül. New Yorkba megy, ezzel az utazással egyik gyermekkori álma válik valóra. A jövő heti jegyzetét már a Nagy Almából fogja majd küldeni. A nagy készülődés és pakolás mellet azonban most is volt ideje Félixnek néhány balos hírt, cikket is elolvasni. Az egyik nagy kedvence, Ágh Attila például egy új publicisztikával jelentkezett.

A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a Népszavában megjelent véleménycikkében:

»(...) Erre a megújulásra nagy történelmi lehetőséget nyithat meg egy kétharmados győzelem az áprilisi választáson. Bár a kormányváltás nem vezet automatikusan rendszerváltásra, nem visz ki azonnal a kialakult hazai nyomorúságból és a gazdasági zuhanásból, de komoly esélyt teremt a demokratizálásra, különösen az intenzív európaizálódás jelenlegi szakaszában, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint korábban. A kormányváltással szorosan összekapcsolódik a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés, és újabban az EU elvárásai sem nagy általánosságban célozzák a demokratizálást.(...)«

Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.”

