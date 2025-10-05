Ft
Ágh Attila népszava vélemény baloldal

Orbán véresszájú ellenfele előre iszik a medve bőrére, Magyar Péterre keserű ébredés vár

2025. október 05. 06:22

Az arc hatalmas, a teljesítmény nulla.

2025. október 05. 06:22
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy nagy útra készül. New Yorkba megy, ezzel az utazással egyik gyermekkori álma válik valóra. A jövő heti jegyzetét már a Nagy Almából fogja majd küldeni. A nagy készülődés és pakolás mellet azonban most is volt ideje Félixnek néhány balos hírt, cikket is elolvasni. Az egyik nagy kedvence, Ágh Attila például egy új publicisztikával jelentkezett.

A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a Népszavában megjelent véleménycikkében:

»(...) Erre a megújulásra nagy történelmi lehetőséget nyithat meg egy kétharmados győzelem az áprilisi választáson. Bár a kormányváltás nem vezet automatikusan rendszerváltásra, nem visz ki azonnal a kialakult hazai nyomorúságból és a gazdasági zuhanásból, de komoly esélyt teremt a demokratizálásra, különösen az intenzív európaizálódás jelenlegi szakaszában, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint korábban. A kormányváltással szorosan összekapcsolódik a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés, és újabban az EU elvárásai sem nagy általánosságban célozzák a demokratizálást.(...)«

Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.”

Nyitókép: YouTube/képernyőkép

satrafa-2
2025. október 05. 08:43
Mi a francból él ez az ember már 84 éve?! :))) Eszembe jutott, hogy a nyugdíjasok kihalásától várják ezek az emberek a "rendszerváltást". :)))
sober
2025. október 05. 08:03
ágh-ot az ág mag a kummunizmus rögeszméje is húzza! múlt idő!
hátakkor
2025. október 05. 07:54
Minden esetre egy vagyonelvételi bizottság már be van ígérve..
llnnhegyi
2025. október 05. 07:11
Nyomorult bácsi! Egy tökkomenista .
