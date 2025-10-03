Ft
10. 04.
szombat
liberális pedofília Szánthó Miklós bűncselekmény bántalmazás népszava Magyar Péter ellenzék betegség baloldal

Kihullottak a csontvázak a szekrényből: a Népszava főszerkesztő-helyettese szerint a p*dofília csak egy betegség (VIDEÓ)

2025. október 03. 22:57

„Na, helyben vagyunk” – jegyezte meg a felvétel kapcsán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

2025. október 03. 22:57
null

Egy döbbenetes felvételt osztott meg a Facebook-oldalán Szánthó Miklós.

A Magyar Péter szekerét toló Népszava főszerkesztő-helyettese szerint a p*dofília nem bűncselekmény, hanem betegség.

Na, helyben vagyunk” – foglalta össze a rövid felvétel tartalmát az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook / képernyőfotó

 

Onurisz
2025. október 04. 00:08
"Könnyen lehet" - kivéve, ha politikai hangulatot lehet vele gerjeszteni, ugyebár -, csakhogy akkor a többi szexuális 'másság' is betegség. Még az is, amikor a férfi férfire, a nő nőre gerjed, meg a többi betű. Csakhogy nem ez a lényeg, mert sokan, sokféle betegséggel élünk együtt, hanem az, hogy ártalmas-e másokra és kikre az a betegség. Ha valaki egy életre szóló fertőző betegséget szándékosan átvisz másra, hogy maradjunk a szexualitásnál: az AIDS-es, akkor bűncselekményt követ el. Ebben ugye nincs vita. Akkor az is bűncselekmény, ha valaki nem fogja vissza magát és gyermeket használ szexuálisan vagy azért fizet, hogy más ezt tegye és ő nézhesse. Hát az mit követ el, aki gyermekeket agitál arra, hogy miután felnőnek, legyenek ők is szexuális betegek, mondván ők nem is betegek, hanem normálisak. És egyébként is mindannyian választhatunk, hogy fiúk legyünk vagy lányok, mert bennünk lakik valami 'gendernek' nevezett izé.
Válasz erre
0
0
akosb
2025. október 04. 00:03
Pedofil baloldal
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 03. 23:59
Valóban?! Egy betegséggel akartátok letámadni a Fideszt és a Kormányt? Most már betegség, hogy a puccsotok nem sikerült...
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 03. 23:53
Világos: a Népszara a Pedofil Koalíció függetlenobjektív lapja.
Válasz erre
0
0
