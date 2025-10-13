Orbán jelenléte a Békecsúcson üzenet a világnak – Bayer Zsoltot nem lepte meg Trump döntése (VIDEÓ)

Fantasztikusnak nevezte Bayer Zsolt, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort Sarm es-Sejkbe a békecsúcsra. Ugyanakkor, mint fogalmazott:

annyira nem is vagyok meglepve, hiszen Orbán Viktor és az amerikai elnök, barátok, amennyire ez a politikában lehetséges”.

Szerinte az a gesztus, hogy ott lesz a magyar miniszterelnök a békecsúcson, az üzenet a világnak is – mondta a publicista a Harcosok órájában.

Németh Balázs a műsorban azt mondta, hogy a tiszásokat, illetve a brüsszeli gazdáikat igencsak zavarja a nemzeti konzultáció, miután lebuktak, hogy adót kellene emelniük, mert Brüsszelben ezt parancsolták nekik.