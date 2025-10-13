Ft
10. 13.
hétfő
Orbán jelenléte a Békecsúcson üzenet a világnak – Bayer Zsoltot nem lepte meg Trump döntése (VIDEÓ)

2025. október 13. 15:31

A magyar miniszterelnök már meg is érkezett Egyiptomba.

2025. október 13. 15:31
Fantasztikusnak nevezte Bayer Zsolt, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort Sarm es-Sejkbe a békecsúcsra. Ugyanakkor, mint fogalmazott: 

annyira nem is vagyok meglepve, hiszen Orbán Viktor és az amerikai elnök, barátok, amennyire ez a politikában lehetséges”. 

Szerinte az a gesztus, hogy ott lesz a magyar miniszterelnök a békecsúcson, az üzenet a világnak is – mondta a publicista a Harcosok órájában.

Németh Balázs a műsorban azt mondta, hogy a tiszásokat, illetve a brüsszeli gazdáikat igencsak zavarja a nemzeti konzultáció, miután lebuktak, hogy adót kellene emelniük, mert Brüsszelben ezt parancsolták nekik.

Ez már a sokadik lebukása a Tisza Pártnak, ráadásul a Tisza szakemberei saját maguk buktatták le a pártot” 

– fűzte hozzá a Bayer, felidézve Dálnoki Áron és Tarr Zoltán híres elszólásait. A publicista reagált az egyik tiszás aktivista beszédére is, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt válogatott káromkodásokkal gyalázták. Mint fogalmazott: „Engem sokan azért kritizálnak, mert csúnyán beszélek, de hát itt van a Tisza szeretetáradása, mint ez, akinek két agysejtje van: az egyikkel hazatalál, a másikkal meg fel tudja olvasni a papírból ezt a szöveget, ami után őrjöngve megtapsolják”. 

Szó volt a műsorban továbbá Tarr Zoltán és a XIV. Leó pápa találkozásáról is, Németh Balázs és Bayer Zsolt tisztázta, hogy Magyar Péter állításai ellenére nem a Tisza Párt nevében találkozhatott a pápával Tarr Zoltán, hanem Manfred Weber delegációjának tagjaként.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

nogradi
2025. október 13. 15:58
Ha ettől nem áll fel a pedoEresztényeknek, akkor semmitől.
states-2
2025. október 13. 15:57
Ha ettől nem kapnak agyvérzést a kommunisták Brüsszelben és itthon, akkor semmitől. Hogy szegény pszichopata, hány marék gyógyszert szedett be a hírre, azt csak találgatni lehet.
karcos-2
2025. október 13. 15:54
Ruandai háborúban 1000 000 halt meg. Annak lezárásakor nem volt ez a világnépünnepély.
Julismama2
2025. október 13. 15:41
Hogy lehet most Ursula és Weber? :) :)
