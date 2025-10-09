Ft
10. 09.
csütörtök
Nem lennék tiszás szavazó

2025. október 09. 09:07

Velük ellentétben én ismerem Magyar Pétert.

2025. október 09. 09:07
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Nem lennék tiszás szavazó, az biztos!

Nemcsak azért, mert velük ellentétben én ismerem Magyar Pétert, hanem azért, mert 

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Azt már megtudtuk az elmúlt másfél évben, hogy MP mindenkit lenéz maga körül

Ilyen egy tipikus, ezüstkanállal a szájában született budai ficsúr, aki úgy nőtt fel, hogy neki minden jár, méghozzá azonnal, ő a szép, az okos, akinek mindent szabad.

politikai közösséget ennyiszer, Gyurcsány Ferencet is ideértve, nem csapott be a saját vezetője, 

mint őket."

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

langyostiszasok
2025. október 09. 10:09
Undorító, hogy ebben a mocskos Orbán-kormányban már a fitymás disznózabálók hozzák a törvényeket és a szegény, nehéz szellemi munkában meggörbült orrú befektető származásúakat már ingyen élni sem hagyják !!! Pföjjj !
westend
2025. október 09. 09:49
fortissima 2025. október 09. 09:42 "Egész nap faszságokat posztolgatnék..." - köszönjük a CV-det és jelen munkaköröd megjelölését polosktrollocska :D Majd értesítünk.
fortissima
2025. október 09. 09:49
Geci oroszok a külügy szerverein is ki be járnak...
fortissima
2025. október 09. 09:42
Én viszont lennék Fidesz frakcióvezető! Egész nap faszságokat posztolgatnék a facebookra, havi 3,5-4 milláért. (plusz "cafeteria")
