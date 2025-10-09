„Nem volt bennem kétség, hogy Varga állításai valóságon nyugszanak (egyébként sem lehet két órán keresztül ilyen aprólékos részletességgel kitalációt mondani), az azóta eltelt másfél év pedig megerősített abban, hogy amit az exférje infernális személyiségéről mondott, az teljesen helytálló.

Emlékszem a döbbenetre és undorra, amit az interjút követő napokban éreztem, amikor azt láttam, hogy a teljes O1G-tábor perintfalvistul, pottyondystul, puzsérostul, tibiatyástul, fókuszcsoportostul, somogyiandrásostul milyen lélektelen módon gúnyolt egy áldozatot.

A hab a tortán kétségkívül az volt, amikor azok a »nőjogi aktivisták«, »jogvédők«, akik korábban reggeltől estig bántalmazásról, áldozatvédelemről papoltak, ők váltak Magyar Péter legfőbb propagandistáivá. Itt már öklendeztem. Ekkor tudatosult bennem, hogy ha ez a szörnyeteg kompánia jelenti az ellenzéket, akkor én ennek nem akarok a részese lenni.

És mivel (a tiszás kommentelők »tutibiztos« tippjei ellenére) fideszes sem vagyok, így maradt nekem a senkiföldje, amit azóta egészen jól belaktam. Távol a polgárháború árkaitól, a szekértáborok érdekei helyett csak az egyetemes emberi értékek mércéjével mérve a szereplőket és az eseményeket: ez az, amire mindig is vágytam.

Az elmúlt évben egyébként három különböző, bántalmazó kapcsolatból menekült női ismerősöm erősítette meg nekem, hogy triggereli őket Magyar Péter monoton robothangú arroganciája, a dühkitörései, az agresszív gesztusai, a szeme gyilkos villanása beszéd közben. Túlzottan jól ismerik ezt a zéró empátiával rendelkező nárcisztikus embertípust.