o1g Magyar Péter tábor

Azt már megtudtuk az elmúlt másfél évben, hogy MP mindenkit lenéz maga körül

2025. október 09. 07:52

Ilyen egy tipikus, ezüstkanállal a szájában született budai ficsúr, aki úgy nőtt fel, hogy neki minden jár, méghozzá azonnal, ő a szép, az okos, akinek mindent szabad.

2025. október 09. 07:52
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Nem volt bennem kétség, hogy Varga állításai valóságon nyugszanak (egyébként sem lehet két órán keresztül ilyen aprólékos részletességgel kitalációt mondani), az azóta eltelt másfél év pedig megerősített abban, hogy amit az exférje infernális személyiségéről mondott, az teljesen helytálló.

Emlékszem a döbbenetre és undorra, amit az interjút követő napokban éreztem, amikor azt láttam, hogy a teljes O1G-tábor perintfalvistul, pottyondystul, puzsérostul, tibiatyástul, fókuszcsoportostul, somogyiandrásostul milyen lélektelen módon gúnyolt egy áldozatot.

A hab a tortán kétségkívül az volt, amikor azok a »nőjogi aktivisták«,  »jogvédők«, akik korábban reggeltől estig bántalmazásról, áldozatvédelemről papoltak, ők váltak Magyar Péter legfőbb propagandistáivá. Itt már öklendeztem. Ekkor tudatosult bennem, hogy ha ez a szörnyeteg kompánia jelenti az ellenzéket, akkor én ennek nem akarok a részese lenni. 

És mivel (a tiszás kommentelők »tutibiztos« tippjei ellenére) fideszes sem vagyok, így maradt nekem a senkiföldje, amit azóta egészen jól belaktam. Távol a polgárháború árkaitól, a szekértáborok érdekei helyett csak az egyetemes emberi értékek mércéjével mérve a szereplőket és az eseményeket: ez az, amire mindig is vágytam. 

Az elmúlt évben egyébként három különböző, bántalmazó kapcsolatból menekült női ismerősöm erősítette meg nekem, hogy triggereli őket Magyar Péter monoton robothangú arroganciája, a dühkitörései, az agresszív gesztusai, a szeme gyilkos villanása beszéd közben. Túlzottan jól ismerik ezt a zéró empátiával rendelkező nárcisztikus embertípust.

Azt már megtudtuk az elmúlt másfél évben, hogy MP mindenkit lenéz maga körül: a munkatársait agyhalottnak, tehetségtelennek tartja, a saját szavazóit büdös szájú nyugdíjas-kommandónak nevezi, az újságírókat Dunába lökné, ahogy azt egy srác kezéből kicsavart telefonnal meg is tette. Emellett minden exe egybehangzóan beszámolt róla, hogy Magyar már-már szadisztikus módon zrikálta őket, megalázó és megszégyenítő módon beszélt velük privátban és nagyobb társaság előtt is.

Varga Juditot szobanövénynek, ostoba fakockának nevezte a gyerekei előtt, Varga szüleit szintén ócsárolta vidéki származásuk miatt. Ilyen egy tipikus, ezüstkanállal a szájában született budai ficsúr, aki úgy nőtt fel, hogy neki minden jár, méghozzá azonnal, ő a szép, az okos, akinek mindent szabad, mindenki más pedig selejt, akit kiröhögünk, megszégyenítünk. 

Megértem, hogy Vargát megviselik az elmúlt másfél év történései: annak a helyzetnek az abszurditása, hogy itt egy ember, akinek az anyanyelve a hazugság, akinek minden játszmáját, gerinctelenségét ismered, és mégis azt kell látnod, hogy a fél ország vallásos révülettel isteníti, maga mellé állította az ellenzéki médiát és a véleményvezéreket, a befolyásolható tömegekkel együtt, mert egy profi tömegmanipulátor.

Ám ha mindezek ellenére Varga Judit úgy döntene, hogy visszatér a közéletbe, az egy szempontból mindenképp üdvös lenne. Pusztán a személyes jelenlétével állandó tükröt tartana Magyar Péter toxikus lényének, soha el nem számolt múltbeli bűneinek.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
2025. október 09. 09:25
Visszataszító, hogy azok, akik mint kacsa a nokedlit nyelték a sztorit, amikor Nagy Bandó azt állította, hogy Orbán feleségét Kecskeméten rakják rendbe férje ütlegelései után, mert ő azt biztos forrásból hallotta, azok most Varga Juditot kárhoztatják. Mondván, ha annyira rossz kapcsolatban élt, miért szült három gyereket ennek az ökörnek? Mintha nem lenne egy rakat házasság, ahol több gyerek mellett is megromlik a kapcsolat. Csak az én környezetemben volt, van nem is egy.
Válasz erre
6
0
llnnhegyi
2025. október 09. 08:46
Ezt a családot qrta szét, árulta el az MP nevű lator. Magyar 🐒🐓 Júdás Péter!
Válasz erre
5
0
regi-nyarakon21
2025. október 09. 08:46
Nagyra tartom Mandula Viktort, mindig elolvasom az írásait. A Varga interjú után szó szerint ugyanez játszódott le bennem. Nálam a döbbenet azóta tart, hogy egy ilyen hiteltelen , elmebeteg ficsúr, hogy lehet , ha nem is a fél, de a harmad ország elfogadott vezére. A felháborodásom pedig minden nappal csak nő azokkal a médiumokkal és közszereplőkkel kapcsolatban, akik lelkiismeretlenül felépítették, ajnározzák, mindenből megpróbálják kimosdatni és ‘lenyomni ‘ mp-t az elvakult, önálló gondolkodásra és erkölcsi állásfoglalásra képtelen választók torkán. Remélem nem az lesz a nóta vége, hogy mindenki úgy ugrál, ahogy az elkényeztetett, neveletlen, tiszteletlen ficsúr fütyül. Számomra elképesztő, hogy a felhergelt pribékjei miatt az Öt turnéja elmarad. Ez az ő győzelmük, ami tarthatatlan. Bele kell állni a kűzdelembe. Ha Varga Juditnak ez nem emberfeletti kihívás lelkileg, akkor vele, ha igen, akkor nélküle. Ez a közéleti tisza terror nem tartható tovább
Válasz erre
10
0
westend
2025. október 09. 08:45
"a »nőjogi aktivisták«, »jogvédők«, akik korábban reggeltől estig bántalmazásról, áldozatvédelemről papoltak, ők váltak Magyar Péter legfőbb propagandistáivá.,. Ekkor tudatosult bennem, hogy ha ez a szörnyeteg kompánia jelenti az ellenzéket..." - kicsit lassúak a reflexeid Viktor :) Már bőven évtizedes múltra tekint vissza a moslék és az álságos-szemforgató aktivisták kettősmércés dúlása.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!