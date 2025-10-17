Nem esett jól, hogy Magyar Péter a Bethesda Gyermekkórháznál jelentette be a fiammal kapcsolatos fejleményt – Velkey György a Mandinernek

Velkey György János 1961-ben született Miskolcon. 1986-ban végzett a Debreceni Orvos tudományi Egyetem általános orvosi karán, 1990- ben szerzett csecsemő- és gyermekgyógyászi, 1994-ben aneszteziológiai és intenzív terápiás, 2008-ban egészségügyi szakmenedzseri, 2009-ben pedig csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakképesítést. 1996-tól dolgozik a Bethesda Gyermekkórházban, ahol eleinte az aneszteziológiai és intenzív osztályt vezette, majd az intézmény orvosigazgatója lett, 2003 óta főigazgatója. Elnöke volt a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának, a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaságnak, kétszer a Magyar Kórházszövetségnek, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társaságának. Oktató a Károli Gáspár Református Egyetemen. Számos elismerés birtokosa, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovag- és tisztikeresztjével, illetve Semmelweis- és a Szent Kristóf-díjjal tüntették ki. Zugló díszpolgára. Nős, öt gyermek édesapja.

Milyen hangulatban telik mostanában a vasárnapi családi ebéd?

Elég rohanós a családunk élete, nem a hagyományos keretrendszerben működünk, a vasárnapi ebédek is többnyire szerteszéjjel zajlanak. De értem a kérdés okát. Azt tudom mondani, hogy összességében megvagyunk, normális családi életet igyekszünk élni, amennyire lehetséges.

Hogyan éli meg, hogy a fia megjelent a Tisza Párt körül, majd Magyar Péter pártelnök ka­binetfőnöke lett?

A környezetemben, de még a nagypolitikában is sok hasonló felállást látok. Gondoljunk például Schmidt Mária és Ungár Péter kapcsolatára – mindkettőjüket nagy szimpátiával követem, számomra is vannak iránymutató írásaik. Úgy érzékelem, hogy békésen, a családi kötelékeket erősen tartva élnek. Ez nekünk is példaszerű: létezhet olyan, hogy sok mindenben máshogy gondolkodunk, de az alapértékek közösek.

Fotó: Földházi Árpád

Váratlanul érintette a fia döntése, vagy hosszabb folyamatról volt szó?

Érzékelhető, hogy az utóbbi időben a nagyobb városokban, főleg Budapesten a fiatalabb értelmiség jelentős részénél erős elmozdulás volt a klasszikusabb konzervatív gondolkodástól. Ennek tapasztalhatjuk a tömeges lenyomatát, láthatjuk a kisebb-­nagyobb műhelyeket. A mi generációnknak megvannak a markáns élettörténetei, és legtöbbünknek az azokhoz kapcsolódó világos elkötelezettségei. Számunkra roppant fontos a kereszténységünk, a nemzethez tartozásunk, a családközpontúság. Az utóbbi bő másfél évtizedben ezek az értékek társadalmi szinten is erősödni tudtak, kulcsfontosságúak lettek, s nem túlzás: ezek mentén az ország és közvetlenül a környezetem is rengeteget tudott aktívan hozzátenni a mindennapokhoz – egy sok szempontból ellentétes trendeket mutató nagyvilágban. Jó látni a fiatal családok gyarapodását. Magam is tevékeny részese lehettem annak a katartikus folyamatnak, amelynek eredményeképpen a határok más oldalain élő magyar kórházvezetők, gyermekorvosok, népegészségügyi szakemberek és pszichológusok egységes, élő hálózattá szerveződtek, aminek hatására sok ezer magyar család egészsége javulhatott. Fantasztikus értékek vannak az egyházi oktatóhálózatban is, ennek előnyeit esetünkben is minden gyermekünk élvezhette. Ezek a közvetlen tapasztalatok a feleségem és az én politikai preferenciáimat meghatározzák. A következő nemzedékeknek ezek jelentősége nem olyan nagy, mint nekünk. Ebből adódhat az a fajta nézetkülönbség, ami az utóbbi hetekben a családunkat számunkra is váratlanul a napi hírek világába sodorta. Ezt fel kell dolgoznunk, illetve együtt kell vele élnünk. A családi békénk megmarad.