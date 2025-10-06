Ilyen az álszent Puzsér Róbert: nemrég még arról értekezett, hogy vannak „hős pedofilok”, most az álhírgyártással vádolt Juhász Péterért tüntet
Az internet nem felejt.
A gyermekeink a jövőnk. És részben olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket. Nagy tehát a felelősségünk. Ne használjuk őket se fel, se ki.
„Ne áltassátok magatokat.
Ami késik, nem múlik.
Ne legyen senkinek kétsége, ezek a »pedofil ügyek« nem a gyermekekről szólnak.
A habosítókat soha egy pillanatra sem érdekelték a gyermekek. Sem a betegek, sem az árvák, sem az állami gondozottak, sem a fiatalkorú bűnözők. Politikai fegyverként használják azokat a nehézsorsú intézeti gyermekeket, akikről szüleik és családjuk helyett az állam kénytelen gondoskodni, és meg is teszi ezt.
A gyermekvédelemben dolgozók embertelenül nehéz feladatra vállalkoznak. Szeretetet, családot, odafigyelést kell nyújtaniuk elvadult, sérült, megsebzett, magányos gyermekeknek, egy agyonszabályozott, gyanakvó és folyamatosan vádaskodó környezetben.
Ne rágalmazzunk és vádaskodjunk felelőtlenül, ne hergeljünk magyart a magyar ellen, mert rossz vége lesz.
Mert kölcsönkenyér visszajár!”
Nyitókép: MTI/Katona Tibor
***