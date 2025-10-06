Ft
10. 06.
hétfő
Ne legyen senkinek kétsége, ezek a „pedofil ügyek” nem a gyermekekről szólnak

2025. október 06. 16:51

A gyermekeink a jövőnk. És részben olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket. Nagy tehát a felelősségünk. Ne használjuk őket se fel, se ki.

2025. október 06. 16:51
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Látószög

„Ne áltassátok magatokat.

Ami késik, nem múlik.

Ne legyen senkinek kétsége, ezek a »pedofil ügyek« nem a gyermekekről szólnak. 

A habosítókat soha egy pillanatra sem érdekelték a gyermekek. Sem a betegek, sem az árvák, sem az állami gondozottak, sem a fiatalkorú bűnözők. Politikai fegyverként használják azokat a nehézsorsú intézeti gyermekeket, akikről szüleik és családjuk helyett az állam kénytelen gondoskodni, és meg is teszi ezt.

A gyermekvédelemben dolgozók embertelenül nehéz feladatra vállalkoznak. Szeretetet, családot, odafigyelést kell nyújtaniuk elvadult, sérült, megsebzett, magányos gyermekeknek, egy agyonszabályozott, gyanakvó és folyamatosan vádaskodó környezetben.

A gyermekeink a jövőnk. És részben olyanok lesznek, amilyenné neveljük őket. Nagy tehát a felelősségünk. Ne használjuk őket se fel, se ki. 

Ne rágalmazzunk és vádaskodjunk felelőtlenül, ne hergeljünk magyart a magyar ellen, mert rossz vége lesz.

Mert kölcsönkenyér visszajár!”

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

***

Összesen 6 komment

nogradi
2025. október 06. 17:50
Schmidt Mária Látószög 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Grogu
2025. október 06. 17:31
Ez ma történt: Leszavazta Fidesz a béremelést a gyermekvédelemben – marad a napi 1500 forintos koszt is A miniszterelnök és Gulyás Gergely korábban fejlesztést ígért az ágazatnak. Közben a BM 460 ezres átlagbért állít, a terepen dolgozók bruttó 350–400 ezret látnak. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén a fideszes képviselők egyetlen hozzászólás nélkül leszavazták a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, és azt az 1500 forintos emelést is, ami egy gyermek egy napi étkezésére jutott volna. Orbán Viktor 2024 novemberében béremelést ígért a gyermekvédelemben dolgozóknak. Idén májusban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ismét ígéretet tett a bérek fejlesztésére. A bizottság ellenzéki tagjai 20 percig kérték a többséget adó hat fideszes képviselőt, hogy szóljanak hozzá a vitához, és mondjanak valamit a gyermekvédelem állapotáról. Egyikük sem szólalt meg. Esetleg erről vélemény?
sulikroland
2025. október 06. 17:02
Leszavazták a kormánypárti képviselők azt a javaslatot, amely a gyermekvédelmi költségek megemelésének lehetőségét tárgyalta volna. A részletek: T/12460 Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény módosításáról a gyermekvédelmi rendszer azonnali megerősítése érdekében
karcos-2
2025. október 06. 17:02
Keresztények vs Sátánisták
