Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kommunizmus Magyar Népköztársaság forradalmár zászló

Navracsics Tibor: A lyukas zászló csak és kizárólag 1956, és ne a mi jövőképünk hiányának jelképe legyen

2025. október 24. 09:25

1956 hőseinek nem adatott idő ezen viták lefolytatására. Nekünk kötelességünk, hogy legalább kísérletet tegyünk rá.

2025. október 24. 09:25
null
Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

Mindenkinek ismerősök a fekete-fehér képsorok. Sokszor nem is tudjuk, eredeti híradófelvételt látunk, vagy pedig a nyugati emigrációban utólag felvett áldokumentumfilm jeleneteit. Talán mindegy is: közel hetven év távlatából a képek eredete már kevésbé fontos, mint az üzenet, amit örökül hagy ránk a film. A történet, amelyet mindannyian ismerünk: egy közép-európai nemzet fellázad a szovjet elnyomás ellen, és a szabadságát ünnepli. 

Különösen emlékezetesek azok a képek, amelyek a forradalom jelképévé váltak. Lelkes emberek egy csoportja megmarkol egy magyar zászlót, és késsel kivágja a közepéből az 1949-ben létrejött Magyar Népköztársaság hivatalos, ám a magyarok lelkétől mindig is idegen, a szovjet jelképeket majmoló kalapácsos-búzakalászos címert. Az immáron címer nélküli zászló diadalmasan szökken az ég felé, mintha a címerrel együtt minden terhétől megszabadult volna. 

A lyukas zászló pillanatok alatt vált a forradalom jelképévé. Katonák és felkelők vitték harckocsikon és teher­autókon a diadal jeleként. Meggyilkolt szabadságharcosok holttestére fektették a dicsőség megjelenítőjeként. Nemcsak akkor, de napjainkban is világszerte elismeréssel tekintenek rá a nemzetek. Olyan szimbólum, amely azóta is a bátorságra, a szabadságért vívott küzdelemre emlékezteti a nemzetközi közösséget. Egyúttal az elemi felháborodás és elutasítás, a lázadás jele lett. A magyar nemzet egyértelműen ki­fejezte megvetését és gyűlöletét az akkori címerrel és az azt bevezető kommunista rendszerrel szemben. Címerétől megszabadulva a piros-­fehér-zöld lobogó a nemzet egységének a szimbóluma lett. A nemzet egységéé, amely a ráerőltetett kommunizmus megtagadásában, az idegen uralommal szembeni ellenállásban nyilvánult meg. 

A leggyakrabban feltűnő nemzeti szimbólum 1956 őszi napjaiban a Kossuth-címer, amely egyszerre utal nemzeti és forradalmi hagyományaink­ra. A jelkép a hét éve megszüntetett második magyar köztársaság emlékét idézte meg, és talán egyben utalás is akart lenni a jövőképre. Arra a szándékra, hogy ott folytassák, ahol a kommunista hatalomátvétel sokaktól elvette a boldogulás lehetőségét. A szovjet tankok és magyar kommunista kollaboránsok által eltiport forradalom azonban megmaradt a lyukas zászló forradalmának. Abban a két hétben, amelyet a történelem a magyar forradalomnak, szabadságharcnak adott, nem volt lehetséges, hogy a forradalmárok ne csak a múltra, hanem a jövőre vonatkozóan is nemzeti egységet hozzanak létre. A nemzet egyetértett abban, hogy a múltból nem kér, a jövő egységének létrehozására azonban már nem maradt idő. Három és fél év­tizeddel később, 1990-ben mutatkozott legközelebb lehetőség arra, hogy bevarrjuk a zászló közepén lévő lyukat. Arra, hogy a nemzet egységét ne csupán a közelmúlt tagadására, hanem a jövőről folytatott szabad vitákra és az azokból megszülető nemzeti stratégiá­ra alapozzuk. Sokatmondó tény, hogy ez a jövőre vonatkozó nemzeti egység azóta, újabb három és fél évtizeddel később sem született meg. 

Ilyenformán a lyukas zászló amellett, hogy 1956 hagyománya, napjaink intellektuális és politikai szűkölködésének is szimbóluma. A „múltat végképp eltörölni” bolsevik dühéből még nem születik egység alapjául szolgáló jövőkép. Ha sikeres nemzet akarunk lenni, akkor nem tekinthetünk el annak szükségességétől, hogy a holnapot illetően dűlőre jussunk egymással. 

1956 hőseinek nem adatott idő ezeknek a vitáknak a lefolytatására. Nekünk, az utókornak éppen az irántuk érzett tiszteletből adódó kötelességünk, hogy legalább kísérletet tegyünk rá. 

Azért, hogy a lyukas zászló csak és kizárólag 1956, és ne a mi jövőképünk hiányának jelképe legyen.

A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter 

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rejszmano
2025. október 24. 10:09
A szerző itt tart 15 év NER után?? Valaki dolgozik is abban a minisztériumban??
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!